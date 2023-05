فيديو مُرعب لاجتياح مدينة من قبل الفيلة.. قتلى ودمار واسع

- Advertisement -

وطن- في حادثة مروّعة لم تخلُ من الطرافة، اقتحمت مجموعة من الأفيال الضخمة مدينة غاروا في شمال الكاميرون بعد أن أصابها العطش بسبب الجفاف الشديد الذي يضرب المنطقة. الأمر الذي دفع المواطنين لاستدعاء السلطات المعنية للتعامل مع الموقف “الحرج والمخيف”، الذي وجدوا فيه أنفسهم.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد أدى هذا الاقتحام إلى حالة من الذعر والفوضى بين السكان الذين هربوا من منازلهم ومحلاتهم، خوفاً من هجوم الأفيال عليهم (عددهم أربعة).

Emergency!!!!!! Human-elephant conflict currently in North Cameroon APADIME has been alerted to an elephant herd attack in one community. pic.twitter.com/jvDYncaaNY

وقال شهود عيان، إن الأفيال الأربعة دخلت المدينة من اتجاه الغابات المجاورة، وبدأت تبحث عن مصادر للماء والطعام في الشوارع والحدائق والمزارع.

وأضافوا أن بعض الأفيال تسبّبت في تدمير عدد من المركبات والأسوار والأشجار، في حين أن أخرى وجدت مصادر مختلفة للمياه في بعض المناطق.

وتظهر في مقاطع فيديو متداولة، محاولة بعض رجال الأمن وفي أيديهم بنادق تقليدية وهم يحاولون تحييد مجموعة الأفيال عن المناطق المأهولة بالسكان تجنباً لأي أضرار بشرية. فيما هُرع آخرون لتوثيق المشاهد النادرة التي لم يسبق لأغلبهم (أو كلهم حتّى) رؤيتها.

وأوردت تقارير إعلامية محلية أنباءً عن سقوط ضحية جراء هذا الحادث، وهي امرأة لم يتمّ التعرّف على هويتها بعد.

لاحقاً، تدخلت قوات الأمن لإخلاء المدينة من الأفيال، وإعادتها إلى محمية طبيعية قريبة من المدينة، حيث تعيش هذه الحيوانات بشكل طبيعي.

🗞️🗞️🗞️Elephants struggle to survive as their habitat is eroded. A herd enters regional capital of Cameroon in search of water. What are Elephant NGO's spending their money on. Where is water supply for elephants?

🆘🆘🆘@DefraGovUK @IENearth https://t.co/S1ewJ8KG5f pic.twitter.com/Hv889rfXuG

