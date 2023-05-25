فستان نجلاء المنقوش يفجر غضب الليبيين وسعره خيالي (شاهد)

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وطن – خطفت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش الأنظار وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سلسلة الزيارات التي قامت بها إلى عدد من دول الخليج بأناقتها وزيها المحتشم، بين منتقد ومدافع عن إطلالتها الأخيرة.

وقامت الوزيرة نجلاء المنقوش هذا الأسبوع بجولة عربية إقليمية، بدأت بالمنامة وانتهت بجدة التقت خلالها بعدد كبير من مسؤولي هذه الدول ونظرائها وحضرت قمة جدة.

استلمت المملكة العربية السعودية اليوم رئاسة القمة العربية المنعقدة في جدة في دورتها 32 من الجمهورية الجزائرية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب. كامل الدعم لجهودهما في استعادة الإجماع العربي، وقيادة المرحلة الراهنة ومواجهة تحدياتها، وفق مقاربات عربية موحدة، تخدم مصالح شعوبنا. pic.twitter.com/HjYPtI8KWO — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) May 17, 2023

جولات نجلاء المنقوش وأزيائها

وذكرت وزارة الخارجية الليبية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بحسب وكالة الأنباء الليبية، أن المنقوش عقدت على هامش الاجتماع عددًا من اللقاءات مع نظرائها من وزراء الخارجية العرب.

زايطه في رزق الشعب #نجلاء_المنقوش لابسة فستان 👗 بقمة 3980$

امريكي ما يعادل بالليبي 19.089,851.

و الليبي اللي ملوح في مصحات تونس و مصر و الاردن يموت، واللي مريض و ما عنده حتى باش يعالج داخل #ليبيا.

فعلاً والله أنها #دولة_الحقراء pic.twitter.com/Rm0Q9NnBnk — muhsein_74 (@muhsein_74) May 17, 2023

غير أن أكثر ما أثار الجدل حولها هو إطلالات الوزيرة الليبية، حيث بدت نجلاء المنقوش في لقاءاتها وهي ترتدي فساتين وأزياء مختلفة باهظة الثمن -وفق نشطاء- وأثارت موجة من التعليقات المتباينة، بين من انتقد غلاء ثمنها واهتمام الوزيرة بالشكل الخارجي بقدر تركيزها على عملها السياسي والدبلوماسي لخدمة الدولة الليبية.

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ومن رأى أن منصبها يتطلبّ الاهتمام بالمظهر، باعتبار أنها تمثل واجهة وممثلّة الدولة الليبية في الخارج، وأنها مثال يحتذى به في الأناقة.

التقيت بالعاصمة الكويتية أخي معالي وزير الخارجية الشيخ سالم الجابر الصباح. كان اجتماعاً مثمراً ويعكس قوة علاقات بلدينا، وانحياز دولة الكويت الشقيقة، لصالح الليبيين واستقرار بلادهم، ودعم الانتخابات الوطنية بها والسلام، وتنسيق مواقف البلدين إزاء القضايا العربية الراهنة. pic.twitter.com/fROUemuoNv — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) May 16, 2023

وعلق “المعتصم الفيتوري” في هذا السياق أن “الفستان الذي ارتدته نجلاء المنقوش يبلغ سعره 4380 دولار أي ما يقارب الـ 22 ألف دينار”.

وأضاف مستنكرا: “من المؤكد أنه ليس على حسابها الخاص بل مصروفات من خزينة الدولة ووزارة الداخلية”.

للعلم الفستان الي لابسته #نجلاء_المنقوش سعره 4380 دولار ما يقارب عن 22الف دينار!و الاكيد أنه مش علي حسابها الخاص و كله مصروفات من خزينة الدولة و وزارة الخارجية لما الوزيرة تلبس خرقه بالرقم هذا انت متخيل حجم الصرف والاختلاسات في الحكومة بالكامل !!

حكومة لا حسيب ولا رقيب #ليبيا pic.twitter.com/RT2X8HNV7u — المعتصم الفيتوري (@Al_Mutasem_Al_F) May 17, 2023

واستدرك :”لما الوزيرة تلبس خرقه بالرقم هذا أنت متخيل حجم الصرف والاختلاسات في الحكومة بالكامل.. حكومة لا حسيب ولا رقيب”.

فيما عقب “سامي الليبي” بنبرة ساخرة :”البرلمان يقترح أن يكون فستان نجلاء المنقوش هو علم ليبيا المستقبلي، وعلى أن يكون ما صحبه من لباس شعارات لمنظمات حقوق الإنسان كلا حسب موضعه”.

البرلمان يقترح ان يكون فستان نجلاء المنقوش هو علم ليبيا المستقبلي

وعلى ان يكون ماصحبه من لباس شعارات لمنظمات حقوق الانسان كلا خسب موضعه — سامي الليبي (@alsamei3) May 18, 2023

وقال “معتز بن زهرة” إن لباس وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش يأتي في المرتبة الرابعة على قائمة اهتمامات مثقفي الشعب الليبي وذلك بعد الكهرباء والزحمة والخيانة الزوزية”.

وقال آخر إن “وزيرة خارجية الدبيبة نجلاء المنقوش تطل على محبيها بفستان من متجر Valentino سعره بـ4,380 دولار، في وقت يواجه فيه المواطن صعوبة في توفير قوت يومه.”

بقيمة حوالي 22 ألف دينار .. وزيرة خارجية الدبيبة نجلاء المنقوش تطل على محبيها بفستان من متجر Valentino سعره بـ4,380 دولار، في وقت يواجه فيه المواطن صعوبة في توفير قوت يومه. – تقارير الاجهزة الرقابية اكدت بأن مصروفات المنقوش في الخارجية تجاوزت مئات الملايين. #العنوان #ليبيا pic.twitter.com/5Vufq8nuKJ — صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) May 17, 2023

ودائما ما يثار الجدل عبر مواقع التواصل في ليبيا، بشأن الوزيرة نجلاء المنقوش التي أثبتت حضورها بقوة.

وكان مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في، أبريل نيسان الماضي، صورة ادّعى ناشروها أنّها تظهر وزيرة الخارجيّة الليبيّة، نجلاء المنقوش وإلى جانبها زجاجة من الكحول في سوق للحلي على ما يبدو.

صورة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بجانبها زجاجة كحول.. فما قصتها؟ pic.twitter.com/OAbkLSM4ta — عرب ترند (@alarabtrends) April 12, 2023

وهي الصورة التي فندتها وكالة “فرانس برس” من خلال خدمة تقصي صحة الأخبار العربية حينها، وكشفت حقيقتها.

من هي نجلاء المنقوش؟

ونجلاء المنقوش هي وزيرة الخارجيّة في الحكومة الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة، والتي يرأسها عبد الحميد الدبيبة وتتخذ من العاصمة طرابلس مقرًا لها.

وتتنافس حكومة الدبيبة مع حكومة أخرى برئاسة فتحي باشاغا عيّنها مجلس النواب ويدعمها خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد.

يذكر أن نجلاء المنقوش، هي أستاذة قانون ومحامية في القانون الجنائي، ووزيرة الخارجية الليبية في حكومة عبد الحميد الدبيبة، منذ 10 مارس 2021.

أثناء زيارتي الرسمية الأولى لسلطنة عمان، سُعدت بحفاوة استقبال معالي وزير الخارجية لوفد بلادي @badralbusaidi زرنا المتحف الوطني ودار الأوبرا.التحية لأهل عُمان الذين عُرفوا بالود وارتباطهم بقضايا أمتهم.ولبلد تاريخها عريق، وتراثها مُلهم لمبدعيها وفنانيها،ولها مع الليبيين روابط قوية. pic.twitter.com/i1nOx7ojh1 — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) May 15, 2023

وُلدت في كارديف، ويلز، لعائلة من أربع أطفال أصولها من ليبيا، ونشأت في بنغازي، بعد عودة عائلتها عندما نجلاء في السادسة من عمرها.

ووالدها هو الدكتور محمد المنقوش، اختصاصي أمراض الدم الذي عمل في أغلب مستشفيات بنغازي بحكم أن اختصاصه نادر لا يحمله كثيرون، وكان يلجأ إليه أغلب أهل بنغازي.

درست نجلاء القانون في جامعة بنغازي ولاحقاً تعينت أستاذة مساعدة في الجامعة نفسها. بعدها حصلت على “منحة فولبرايت” للدراسة في الولايات المتحدة، حيث تخرجت من مركز العدالة وبناء السلام في جامعة شرق منونيت في ڤرجينيا. كما تحمل دكتوراه في تحليل وتسوية النزاعات من جامعة “جورج ميسون”.