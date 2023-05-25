شاكيرا تستعرض رشاقتها وليونة جسدها وسط المحيط والجمهور: “بيكيه هو الخاسر”! (فيديو)

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وطن– تواصل شاكيرا في محاولة عيش أفضل الأوقات في حياتها في ميامي.

“إذا لم تكن هناك موجات فإننا نصنعها”

وقامت المطربة الكولومبية بخوض مغامرات كثيرة ومبهجة بعد سفرها إلى فلوريدا، ولم شملها مع أصدقائها، والعمل في مشاريع جديدة ومثيرة.

ومع ذلك ، كانت نزهة شاكيرا الأخيرة هي التي تركت معجبيها ومتابعيها مندهشين.

حيث استعرضت النجمة مهاراتها المذهلة في ركوب الأمواج، في فيديو جديد نشرته بنفسها على “انستجرام“.

وكتبت شاكيرا باللغة الإسبانية: “إذا لم تكن هناك موجات ، فإننا نصنعها”.

موهوبة

وكتب أحد الأشخاص: “هذه هي الطريقة التي استعادت بها غنائها”.

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بينما علق شخص آخر ، “إنها موهوبة في كل ما تفعله”.

وقال ثالث: “يبدو أن بيكيه هو الخاسر في كل الأحوال”.

تقف شاكيرا بشكل مثالي على اللوح ، تركب بضع موجات قبل أن تقفز برشاقة.

كانت الأم لطفلين ترتدي شورت وبلوزة بيضاء ، وتبدو غير رسمية أثناء ممارسة ركوب الأمواج.

ليست هذه هي المرة الأولى التي شوهدت فيها شاكيرا وهي تستمتع ببعض الوقت في المحيط ، حيث شوهدت سابقًا وهي تتلقى دروسًا في ركوب الأمواج مع أطفالها في عام 2022.

دعم الأسرة

كانت النجمة تدعم أسرتها أيضًا ، حيث حضرت مؤخرًا معرضًا فنيًا في ميامي. وقفت شاكيرا مع ابنة أختها إيزابيلا مبارك ، البالغة من العمر 24 عامًا ، وهي تعرض أعمالها الفنية في الأمسية وقامت بتهنئها على مشاركتها في المعرض.

كما حضرت مع شقيقها تونينو وطفليها ميلان وساشا. إيزابيلا هي الفنانة التي ابتكرت قميص شاكيرا المباع بالكامل “النساء لا تبكي ، النساء يحصلن على المال” ، والذي شاركته المغنية في فبراير.

شهدت حياة شاكيرا وبيكيه منعطفًا قدره 180 درجة في الأشهر الأخيرة.

استقرّت النجمة الكولومبية في ميامي مع أطفالها ولا تزال محور الأخبار. هذه المرة كنتيجة للأغنية الجديدة التي تمّ إصدارها.

هذه المرة استخدمت طفليها: ميلان وساشا، لتأليف أغنية مليئة باللوم تجاه شريكها العاطفي السابق.

إجراء قانوني

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن انزعاج بيكيه الشديد من شاكيرا لأنها سمحت لطفليهما بالمشاركة في كليب أغنيتها الجديدة.

وأوضحت الصحيفة أن بيكيه تفاجأ برؤية ساشا وميلان في العمل الغنائيّ برفقة والدتهما.

وأشار إلى أنه كان على شاكيرا أن تحصل على إذنه قبل أن تُشرك ابنيهما في الكليب.