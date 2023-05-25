ريانة برناوي تُكرم جدتها.. حلقت في الفضاء بأقراطها (شاهد)

- Advertisement -

وطن – بعد وصولها رفقة زميلها علي القرني إلى محطة الفضاء الدولية بدأت رائدة الفضاء السعودية “ريانة برناوي”، بتدوين مشاهداتها ويومياتها وما ينتابها من أفكار وذكريات على متن محطة الفضاء الدولية.

ووصلت ريانة برناوي، أول رائدة فضاء عربية، إلى محطة الفضاء الدولية كواحدة من سعوديين اثنين ضمن طاقم مهمة أكسيوم-2 الفضائية الخاصة، والتي حملها صاروخ سبيس إكس فالكون-9 إلى الفضاء من الولايات المتحدة يوم، الأحد الماضي.

ريـانة برنـاوي من محطة الفضاء الدولية

وعبر حسابها الرسمي بتويتر غردت “برناوي” متذكرة العلاقة القوية التي تربطها مع جدتها التي تعني لها الكثير.

ونشرت صورة وهي تضع حلقاً في أذنيها وعلقت: “حلّقت بحلق جدتي للفضاء”.

حلّقت بحلق جدتي للفضاء 🤍#نحو_الفضاء Grandma, i flew your earrings to space 🤍#KSA2Space pic.twitter.com/J4ZUNoSHlg — RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) May 24, 2023

وهي التغريدة التي لاقت رواجا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي، حيث اقتربت مشاهدات التغريدة التي نشرت قبل ساعات من مليون مشاهدة، وآلاف من التفاعلات معها.

- Advertisement -

وأصبحت رائدة الفضاء السعودية، ريانة برناوي، أول امرأة سعودية تسافر إلى الفضاء، ووصلت برناوي إلى محطة الفضاء الدولية برفقة علي القرني، وهو طيار مقاتل في القوات الجوية السعودية، عندما انطلقا معًا في وقتٍ مبكر من صباح، الاثنين الماضي، وذلك كجزء من مهمّة مدّتها 8 أيام تقريبًا.

وقالت ريانة برناوي في فيديو مصور في الفضاء: “إلى الناس من حول العالم: المستقبل مشرق للغاية. أودّ أن تحلموا كثيرا، وأن تؤمنوا بأنفسكم، وأن تؤمنوا بالإنسانية”.

وصول علي القرني وريانة برناوي للفضاء

ولدى استقبال محطة الفضاء الدولية لطاقم المهمة “Ax-2″، أعربت برناوي عن سعادتها بنجاح الخطوة الأولى للوصول لمحطة الفضاء الدولية، وبدأت تصريحاتها قائلة: “نحن الآن نعيش حلم صار حقيقة”.

أهلي وأخواني في المملكة.. السماء ماهي حد لطموحنا.. هي البداية فقط🇸🇦 السعودية #نحو_الفضاء

pic.twitter.com/2pdtigTccE — RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) May 22, 2023

وتابعت موضحة أن هذا الإنجاز يعكس ريادة المملكة العربية السعودية ومكسب للوطن العربي بشكل عام، وحرصت خلال كلمتها على أن توجه شكرها وتقديرها لدعم القيادة الرشيدة لها والهيئة السعودية للفضاء.

وفي مؤتمر صحفي عُقد مؤخرا، أعربت ريانة برناوي عن سرورها البالغ كونها أول امرأة سعودية ترتاد الفضاء. ونوّهت برناوي إلى أنها تتطلع إلى مشاركة تجربتها في محطة الفضاء الدولية عبر روابط فيديو مع الأطفال، قائلة إنها تتشوق لمشاهدة ردّة الفعل على وجوه الأطفال عندما يشاهدون رواد فضاء من منطقتهم للمرة الأولى.

وتستغرق مهمة برناوي 10 أيام في محطة الفضاء الدولية، تخطط الشابة خلالها لإجراء بحوث تتعلق بالخلايا الجذعية وسرطان الثدي. وتأمل أن تكون مصدر إلهام لنساء من كل الخلفيات في منطقة الشرق الأوسط.

كما من المقرر أن يجري طاقم الرحلة أكثر من 20 تجربة علمية وتكنولوجية، بما في ذلك دراسة تأثيرات الفضاء على الصحة البشرية، فضلا عن تكنولوجيا الاستمطار.

وريانة برناوي، أخصائية أبحاث مختبرات، وتُعد أوَّل رائدة فضاء سعودية تمثل المملكة، وهي أحد رواد الفضاء ضمن طاقم الرحلة لمحطة الفضاء الدولية، التي تعد ثاني مهمة رواد فضاء خاصة بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية ISS.

وتتمتع برناوي بخبرة تزيد عن 9 سنوات في برامج إعادة هندسة الخلايا الجذعية والأنسجة، وطوال حياتها المهنية عملت على تحسين بروتوكولات البحث، واستكشاف العديد من التقنيات، وإدارة العديد من مشاريع أبحاث سرطان الثدي، ونشر العديد من المنشورات في نفس المجال.