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ريانة برناوي تُكرم جدتها.. حلقت في الفضاء بأقراطها (شاهد)

أصبحت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، أول امرأة سعودية تسافر إلى الفضاء ووصلت إلى محطة الفضاء الدولية برفقة علي القرني

كتب خالد الأحمد
ريانة برناوي watanserb.com
رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي
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وطن – بعد وصولها رفقة زميلها علي القرني إلى محطة الفضاء الدولية بدأت رائدة الفضاء السعودية “ريانة برناوي”، بتدوين مشاهداتها ويومياتها وما ينتابها من أفكار وذكريات على متن محطة الفضاء الدولية.

ووصلت ريانة برناوي، أول رائدة فضاء عربية، إلى محطة الفضاء الدولية كواحدة من سعوديين اثنين ضمن طاقم مهمة أكسيوم-2 الفضائية الخاصة، والتي حملها صاروخ سبيس إكس فالكون-9 إلى الفضاء من الولايات المتحدة يوم، الأحد الماضي.

ريـانة برنـاوي من محطة الفضاء الدولية

وعبر حسابها الرسمي بتويتر غردت “برناوي” متذكرة العلاقة القوية التي تربطها مع جدتها التي تعني لها الكثير.

ونشرت صورة وهي تضع حلقاً في أذنيها وعلقت: “حلّقت بحلق جدتي للفضاء”.

وهي التغريدة التي لاقت رواجا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي، حيث اقتربت مشاهدات التغريدة التي نشرت قبل ساعات من مليون مشاهدة، وآلاف من التفاعلات معها.

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ريانة برناوي
ريانة برناوي ترتدي أقراط جدتها في محطة الفضاء الدولية

وأصبحت رائدة الفضاء السعودية، ريانة برناوي، أول امرأة سعودية تسافر إلى الفضاء، ووصلت برناوي إلى محطة الفضاء الدولية برفقة علي القرني، وهو طيار مقاتل في القوات الجوية السعودية، عندما انطلقا معًا في وقتٍ مبكر من صباح، الاثنين الماضي، وذلك كجزء من مهمّة مدّتها 8 أيام تقريبًا.

وقالت ريانة برناوي في فيديو مصور في الفضاء: “إلى الناس من حول العالم: المستقبل مشرق للغاية. أودّ أن تحلموا كثيرا، وأن تؤمنوا بأنفسكم، وأن تؤمنوا بالإنسانية”.

وصول علي القرني وريانة برناوي للفضاء

ولدى استقبال محطة الفضاء الدولية لطاقم المهمة “Ax-2″، أعربت برناوي عن سعادتها بنجاح الخطوة الأولى للوصول لمحطة الفضاء الدولية، وبدأت تصريحاتها قائلة: “نحن الآن نعيش حلم صار حقيقة”.

وتابعت موضحة أن هذا الإنجاز يعكس ريادة المملكة العربية السعودية ومكسب للوطن العربي بشكل عام، وحرصت خلال كلمتها على أن توجه شكرها وتقديرها لدعم القيادة الرشيدة لها والهيئة السعودية للفضاء.

وفي مؤتمر صحفي عُقد مؤخرا، أعربت ريانة برناوي عن سرورها البالغ كونها أول امرأة سعودية ترتاد الفضاء. ونوّهت برناوي إلى أنها تتطلع إلى مشاركة تجربتها في محطة الفضاء الدولية عبر روابط فيديو مع الأطفال، قائلة إنها تتشوق لمشاهدة ردّة الفعل على وجوه الأطفال عندما يشاهدون رواد فضاء من منطقتهم للمرة الأولى.

ريانة برناوي وعلي القرني
رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني

وتستغرق مهمة برناوي 10 أيام في محطة الفضاء الدولية، تخطط الشابة خلالها لإجراء بحوث تتعلق بالخلايا الجذعية وسرطان الثدي. وتأمل أن تكون مصدر إلهام لنساء من كل الخلفيات في منطقة الشرق الأوسط.

كما من المقرر أن يجري طاقم الرحلة أكثر من 20 تجربة علمية وتكنولوجية، بما في ذلك دراسة تأثيرات الفضاء على الصحة البشرية، فضلا عن تكنولوجيا الاستمطار.

وريانة برناوي، أخصائية أبحاث مختبرات، وتُعد أوَّل رائدة فضاء سعودية تمثل المملكة، وهي أحد رواد الفضاء ضمن طاقم الرحلة لمحطة الفضاء الدولية، التي تعد ثاني مهمة رواد فضاء خاصة بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية ISS.

وتتمتع برناوي بخبرة تزيد عن 9 سنوات في برامج إعادة هندسة الخلايا الجذعية والأنسجة، وطوال حياتها المهنية عملت على تحسين بروتوكولات البحث، واستكشاف العديد من التقنيات، وإدارة العديد من مشاريع أبحاث سرطان الثدي، ونشر العديد من المنشورات في نفس المجال.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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