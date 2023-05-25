الخميس, مايو 25, 2023
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رياضة

رسالة صلاح المؤثرة إلى جماهير ليفربول (صور)

ليفربول خرج هذا الموسم بلا ألقاب وفشل في العبور إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا

كتب فارس أبو شيحة
رسالة محمد صلاح إلى جماهير ليفربول watanserb.com
رسالة محمد صلاح إلى جماهير ليفربول
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وطن- وجه النجم المصري محمد صلاح رسالة مؤثرة إلى جماهير ليفربول، بعد موسم بلا ألقاب على مستوى البطولات المختلفة، والفشل في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وقال هداف ليفربول في الدوري الإنجليزي صلاح، في تغريده نشرها عبر حسابه على  موقع (تويتر)، ” أنا مدمر تماماً، لا يوجد عذر على الإطلاق لهذا الفشل”.

رسالة محمد صلاح إلى جماهير ليفربول

وأضاف المصري صلاح، ” كان لدينا كل ما نحتاجه من أجل الوصول إلى دوري الأبطال العام المقبل، وفشلنا”.

كما وأردف، ” نحن ليفربول والتأهل للمنافسة هو الحد الأدنى، آنا آسف ولكن الوقت مبكر جداً لمنشور راقي أو متفائل.. لقد خذلناكم وأنفسنا”.

وفشل فريق ليفربول (الريدز)، في التأهل إلى منافسة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، بعد احتلال المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري.

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كما وسجل النجم المصري محمد صلاح 19 هدفاً مع فريق ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

فيما نجح فريق نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد على حساب ليفربول، إلى جانب المتصدر مانشستر سيتي ووصيفه أرسنال في التأهل إلى منافسة دوري الأبطال الموسم القادم.

المصري صلاح
المصري صلاح

ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي

وكان ليفربول قد تعادل أمام منافسه أستون فيلا، في المباراة الأخيرة بهدف لكليهما في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض فريق ليفربول (الريدز)، 37 مباراة في منافسات الدوري الممتاز، حقق فيها الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، كما وتلقى الخسارة في 9 مباريات أخرى.

كما وسيلتقي ليفربول  أمام ساوثهامبتون، الأحد، في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن الجدير بالذكر، فإن فريق مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي بعد اعتلائه صدارة الترتيب. برصيد 89 نقطة، كما وبفارق 8 نقاط عن الوصيف أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 81 نقطة.

صلاح لاعب ليفربول
صلاح لاعب ليفربول
المصدروطن + محمد صلاح تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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