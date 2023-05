رسالة صلاح المؤثرة إلى جماهير ليفربول (صور)

- Advertisement -

وطن- وجه النجم المصري محمد صلاح رسالة مؤثرة إلى جماهير ليفربول، بعد موسم بلا ألقاب على مستوى البطولات المختلفة، والفشل في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وقال هداف ليفربول في الدوري الإنجليزي صلاح، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” أنا مدمر تماماً، لا يوجد عذر على الإطلاق لهذا الفشل”.

وأضاف المصري صلاح، ” كان لدينا كل ما نحتاجه من أجل الوصول إلى دوري الأبطال العام المقبل، وفشلنا”.

كما وأردف، ” نحن ليفربول والتأهل للمنافسة هو الحد الأدنى، آنا آسف ولكن الوقت مبكر جداً لمنشور راقي أو متفائل.. لقد خذلناكم وأنفسنا”.

وفشل فريق ليفربول (الريدز)، في التأهل إلى منافسة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، بعد احتلال المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري.

I’m totally devastated. There’s absolutely no excuse for this. We had everything we needed to make it to next year’s Champions League and we failed. We are Liverpool and qualifying to the competition is the bare minimum. I am sorry but it’s too soon for an uplifting or optimistic… pic.twitter.com/qZmA9WsueM

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 25, 2023