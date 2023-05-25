رئيس فاغنر يعلن قرارا هاما بشأن باخموت بعد خسائر فادحة صدمت بوتين

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وطن – أعلن رئيس مجموعة “فاغنر” شبه العسكرية الموالية لروسيا”يفغيني بريغوجين”، الخميس، بدء انسحاب عناصره من مدينة باخموت، شرقي أوكرانيا وتسليمها إلى الجيش الروسي.

فاغنر والانسحاب من باخموت

وأوضح رئيس “فاغنر” في شريط مصور أن قرار الانسحاب جاء على خلفية السيطرة على المدينة، بعد معركة هي الأطول منذ اندلاع الحرب الروسية.

وقال: “نحن في طور سحب وحداتنا من باخموت اليوم”، على أن تنتهي عملية الانسحاب بحلول الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وكانت تقارير إعلامية أشارت، الخميس، إلى أن قوات “فاغنر” بدأت في الانسحاب من باخموت، في أعقاب تهديد مؤسسها، مطلع مايو/أيار الجاري، بسحب مقاتليه بسبب نقص الدعم العسكري المقدم من الجيش الروسي.

بيد أن خطوة اليوم تعكس تبدلاً في مواقف مؤسس “فاغنر” إذ أكد على أن الانسحاب من المدينة (تعرف باسم أرتيوموفسك في روسيا) “جاء بعد تحقيق النصر، والسيطرة عليها”.

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وفي 5 مايو/أيار الجاري، قال بريغوجين إن قواته كانت تخطط للسيطرة على باخموت بالكامل تزامنا مع عيد النصر الموافق 9 مايو، “إلا أن البيروقراطيين العسكريين الذين رأوا ذلك أوقفوا جميع شحنات الذخيرة اعتبارا من 1 مايو” على حد تعبيره.

وأضاف، آنذاك، أنه لا جدوى من القتال بلا ذخيرة وسقوط قتلى بصفوف عناصر فاغنر في باخموت، مشيراً أنهم سيسلمون مواقعهم إلى الجيش الروسي إذا حدث الانسحاب، حسب موقع “الغارديان“.

مقتل 20 ألف من فاغنر

في السياق أقر رئيس مجموعة فاغنر، بأن نحو 10 آلاف من بين 50 ألف سجين جنّدهم من السجون الروسية، قُتلوا في أوكرانيا على خط المواجهة في معركة باخموت. بالإضافة إلى 10 آلاف آخرين من المقاتلين النظاميين بالمجموعة.

أوكرانيا تنفي خسارة باخموت

من جهتها نفت كييف خسارة باخموت، وأكد الجيش أنه لا يزال يسيطر على جيب صغير في غرب المدينة مع تنفيذه هجمات على الخطوط الروسية.

وقال “زيلينسكي” عبر تطبيق “تليغرام” إن موسكو “تواصل محاولة ترهيب أوكرانيا” وأطلقت 36 مسيّرة خلال الليل “إلا أن أياً منها لم يصل إلى هدفه”، موجّهاً الشكر إلى الدفاعات الجوية لبلاده.

ويثار الآن احتمال شن هجوم مضاد أوكراني، باستخدام أسلحة متطورة قدمها حلفاء كييف الغربيون.

وقال كبير مستشاري الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، الخميس، إن الهجوم المضاد الأوكراني جار بالفعل، محذرا من أنه لا ينبغي توقعه على أنه “حدث واحد يبدأ في ساعة محددة من يوم محدد”.

وكتب بودولياك، على موقع تويتر، أن “العشرات من الأعمال المختلفة لتدمير ما وصفها بقوات الاحتلال الروسية، كانت تحدث بالفعل أمس، وتجري اليوم وستستمر غدا”.