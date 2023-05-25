الخميس, مايو 25, 2023
الرئيسيةالهدهدرئيس فاغنر يعلن قرارا هاما بشأن باخموت بعد خسائر فادحة صدمت بوتين
الهدهد

رئيس فاغنر يعلن قرارا هاما بشأن باخموت بعد خسائر فادحة صدمت بوتين

"يفغيني بريغوجين" أعلن بدء الانسحاب من باخموت وتسليمها للجيش الروسي

كتب باسل النجار
زعيم فاغنر watanserb.com
رئيس مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية الموالية لروسيا "يفغيني بريغوجين
- Advertisement -

وطن – أعلن رئيس مجموعة “فاغنر” شبه العسكرية الموالية لروسيا”يفغيني بريغوجين”، الخميس، بدء انسحاب عناصره من مدينة باخموت، شرقي أوكرانيا وتسليمها إلى الجيش الروسي.

فاغنر والانسحاب من باخموت

وأوضح رئيس “فاغنر” في شريط مصور أن قرار الانسحاب جاء على خلفية السيطرة على المدينة، بعد معركة هي الأطول منذ اندلاع الحرب الروسية.

وقال: “نحن في طور سحب وحداتنا من باخموت اليوم”، على أن تنتهي عملية الانسحاب بحلول الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وكانت تقارير إعلامية أشارت، الخميس، إلى أن قوات “فاغنر” بدأت في الانسحاب من باخموت، في أعقاب تهديد مؤسسها، مطلع مايو/أيار الجاري، بسحب مقاتليه بسبب نقص الدعم العسكري المقدم من الجيش الروسي.

بيد أن خطوة اليوم تعكس تبدلاً في مواقف مؤسس “فاغنر” إذ أكد على أن الانسحاب من المدينة (تعرف باسم أرتيوموفسك في روسيا) “جاء بعد تحقيق النصر، والسيطرة عليها”.

- Advertisement -

وفي 5 مايو/أيار الجاري، قال بريغوجين إن قواته كانت تخطط للسيطرة على باخموت بالكامل تزامنا مع عيد النصر الموافق 9 مايو، “إلا أن البيروقراطيين العسكريين الذين رأوا ذلك أوقفوا جميع شحنات الذخيرة اعتبارا من 1 مايو” على حد تعبيره.

وأضاف، آنذاك، أنه لا جدوى من القتال بلا ذخيرة وسقوط قتلى بصفوف عناصر فاغنر في باخموت، مشيراً أنهم سيسلمون مواقعهم إلى الجيش الروسي إذا حدث الانسحاب، حسب موقع “الغارديان“.

مقتل 20 ألف من فاغنر

في السياق أقر رئيس مجموعة فاغنر، بأن نحو 10 آلاف من بين 50 ألف سجين جنّدهم من السجون الروسية، قُتلوا في أوكرانيا على خط المواجهة في معركة باخموت. بالإضافة إلى 10 آلاف آخرين من المقاتلين النظاميين بالمجموعة.

أوكرانيا تنفي خسارة باخموت

من جهتها نفت كييف خسارة باخموت، وأكد الجيش أنه لا يزال يسيطر على جيب صغير في غرب المدينة مع تنفيذه هجمات على الخطوط الروسية.

وقال “زيلينسكي” عبر تطبيق “تليغرام” إن موسكو “تواصل محاولة ترهيب أوكرانيا” وأطلقت 36 مسيّرة خلال الليل “إلا أن أياً منها لم يصل إلى هدفه”، موجّهاً الشكر إلى الدفاعات الجوية لبلاده.

ويثار الآن احتمال شن هجوم مضاد أوكراني، باستخدام أسلحة متطورة قدمها حلفاء كييف الغربيون.

وقال كبير مستشاري الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، الخميس، إن الهجوم المضاد الأوكراني جار بالفعل، محذرا من أنه لا ينبغي توقعه على أنه “حدث واحد يبدأ في ساعة محددة من يوم محدد”.

وكتب بودولياك، على موقع تويتر، أن “العشرات من الأعمال المختلفة لتدمير ما وصفها بقوات الاحتلال الروسية، كانت تحدث بالفعل أمس، وتجري اليوم وستستمر غدا”.

المصدرالغارديان + يوتيوب - ترجمة وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اقرأ أيضاً

الهدهد

تصرف مخزٍ لجندي روسي مع جثة رفيقه الذي قتل بجانبه في أوكرانيا (شاهد)

الهدهد

في الرأس.. إصابة حرجة لقائد الجيش الأوكراني جراء ضربة روسية

الهدهد

روسيا تعتقل شخصا أحرق القرآن أمام مسجد بأمر من المخابرات الأوكرانية والأمريكية (شاهد)

الهدهد

بعد هجوم زيلنسكي على روسيا في جدة السعودية.. رسالة قوية من بوتين إلى قادة العرب

الهدهد

مخبأ يوم القيامة.. جولة في ملجأ بوتين السري تحت الأرض ومواصفات مذهلة (شاهد)

تقارير

هل انقلب رئيس فاغنر على بوتين؟.. تسريبات عن عرض خطير قدمه لـ أوكرانيا

الهدهد

بعدما دعا لتصفيته.. دميتري ميدفيديف يُوجه رسالة غامضة للرئيس الأوكراني

فيديو

فيديو مروع.. “الإحباط” يدفع جنديا روسيا لإنهاء حياته بطريقة بشعة

الهدهد

لحظة فرار فرقة روسية للنجاة بحياتها مع اقتحام الدبابات الأوكرانية تاركة خلفها 500 جثة (شاهد)

الهدهد

على بعد 5 أمتار من طائرة بولندية.. طيار روسي “غير مسؤول” كاد يتسبب بكارثة

الهدهد

بوتين بيّت النية لغزو أوكرانيا قبل 12 عاما.. “محادثة سرية” أقلقت كلينتون

الهدهد

انتكاسة لروسيا.. أوكرانيا تعلن إسقاط “صاروخ بوتين الخارق”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“الذكاء الاصطناعي” وتحذير مرعب.. هذا ما كشفه مسؤول كبير في غوغل

من هي ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور؟.. ما فعله خلايجة معها مُخجل وأحدث أزمة

فستان نجلاء المنقوش يفجر غضب الليبيين وسعره خيالي (شاهد)

ابنة هيفاء وهبي تصدم جمهورها بشكلها الجديد.. نسخة طبق الأصل عن والدتها (فيديو)

“المرض X” الأكثر فتكا.. الوباء القادم طبيعي أم بفعل فاعل؟ (تقرير صادم)

رد عبد العزيز بن سلمان على مُحاورته يُضحك أمير قطر (فيديو)

“قضيتنا نرفعها للسلطان”.. عمانيون يرفعون مطالبهم لـ هيثم بن طارق بعد تجاهل حكومي

مدربة بيلاتس تكشف..3 تمارين تقوم بها كيت ميدلتون لتتمتّع بجسم نحيف!

مشاهدة الحلقة 127 من قيامة عثمان.. البحث عن آل شيشك وعثمان يقع في فخّ فالنس

شاكيرا تستعرض رشاقتها وليونة جسدها وسط المحيط والجمهور: “بيكيه هو الخاسر”! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC