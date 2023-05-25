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جمال لافت.. الملكة رانيا في أبهى حلة بحفل تخرج الأمير هاشم

الأمير هاشم، هو الابن الأصغر للعاهل الأردني الملك عبد الثاني بن الحسين، وقد أتمّ درجة الثانوية العامة بنجاح من مدرسة كينغز أكاديمي في مأدبا بالأردن

كتب فهمي الورغمي
الأمير هاشم بن عبد الله watanserb.com
الأمير هاشم بن عبد الله
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وطن – في أجواء من الفرح والسعادة تسبق حفل زفاف الأمير الحسين والآنسة رجوة آل سيف، احتفلت العائلة الملكية الأردنية اليوم، الخميس، بتخرج شقيقه الأصغر، الأمير هاشم بن عبدالله الثاني من مدرسة “كينغز أكاديمي” في مأدبا بالأردن، حيث أنهى المرحلة الثانوية العامة بنجاح.

الاحتفال بتخرج الأمير هاشم بن عبد الله الثاني

وشارك في حفل التخرج العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وعقيلته الملكة رانيا العبد الله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة إيمان والأميرة سلمى، إلى جانب أقارب وأصدقاء الأمير هاشم.

الملكة رانيا
العائلة المالكة في حفل تخرج الأمير هاشم بن عبد الله

وعبّرت الملكة رانيا عن فخرها وسعادتها بإنجاز ابنها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورًا له مع أفراد الأسرة الملكية وزملائه في المدرسة.

 

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وقالت عبر حسابها الرسمي في إنستغرام: “مش ملحقة على الأولاد هالسنة! الله يحماكم وألف مبارك لحياتي هاشم والله يوفقك، طول عمرك حنون وهني”.

تخرج الأمير هاشم بن عبد الله watanserb.com
الأمير هاشم برفقة الملك عبدالله وزوجته الملكة رانيا في حفل تخرج الابن الأصغر من الثانوية العامة

وأظهرت الصور مشاعر الحب والتقدير بين الأمير هاشم وإخوته ووالديهم الذين أبدوا سعادة غامرة احتفاءً به.

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تخرج الأمير هاشم بن عبد الله
الملك الأردني يحتفل بتخرج نجله الأمير هاشم

وأطلت الملكة رانيا في أبهى حلة بأناقتها المعتادة، وسط إشادات واسعة من قبل الأردنيين بجمالها وذوقها الرفيع.

الملكة رانيا
إطلالة الملكة رانيا في حفل تخرج الأمير هاشم بن عبد الله

من جانبه، عبّر ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني عبر حسابه على إنستغرام: “هاشم العزيز.. فرحتي فيك بحجم الدنيا، مبارك التخرج وإن شاء الله تتابع طموحك في حياة جامعية مليئة بالنجاح تخدم بها أهلك ووطنك”.

الاميران الحسين وهاشم
الأمير الحسين يهنئ شقيقه الأمير هاشم بتخرجه من أكاديمية كينغز

من هو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني؟

الأمير هاشم هو ثاني أبناء الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله. وُلد في 30 يناير/كانون الثاني 2005، وبعد تخرجه سيُواصل دراسته في جامعة “جورج تاون” في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

يتشارك الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، وهو أحد أمراء المملكة الأردنية الهاشمية والنجل الثاني للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا في يوم ميلاده مع والده.

الأمير هاشم مهتم بالشؤون العسكرية والسياسية وظهر في عدة مناسبات رسمية بالزي العسكري. وسبق له أن شارك في حضور سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد في عام 2022. كما يحب رياضة كرة القدم ويلعب مع إخوته في فريق خاص.

 

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الأمير هاشم له ثلاثة إخوة: ولي العهد الأمير الحسين، والأميرة إيمان، والأميرة سلمى. كما له عدد من الأعمام والخالات والأبناء من جانب والده ووالدته. يحظى بحب واحترام شعبه وعائلته لطيبة قلبه وذكائه.

 

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المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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