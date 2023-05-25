الخميس, مايو 25, 2023
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ابنة هيفاء وهبي تصدم جمهورها بشكلها الجديد.. نسخة طبق الأصل عن والدتها (فيديو)

سبق أن ظهرت زينب فياض كنسخة أخرى من والدتها حين اعتمدت نفس درجة لون الشعر الأحمر وشكل والدتها في شخصية (كارما) التي جسدتها قبل 5 أعوام

كتب رفيف عبدالله
ابنة هيفاء وهبي تصدم جمهورها بشكلها الجديد.. نسخة طبق الأصل عن والدتها (فيديو) watanserb.com
زينب فياض
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وطن- يبدو أن البلوجر اللبنانية زينب فياض، وصلت أخيراً إلى هدفها بأن تصبح نسخة عن والدتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

شعر أسود

حيث نشرت زينب فياض صوراً ومقاطع فيديو عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، وقد تحولت إلى هيفاء وهبي أخرى.

وفاجأت ابنة هيفا وهبي، متابعيها بتغيير لون شعرها إلى الأسود بعدما اعتمدت البني لفترة طويلة.

زينب فياض بشعر أسود
زينب فياض بشعر أسود

كما تعمدت زينب فياض ترك شعرها منسدلاً بتجعيدة بسيطة تماماً مثل والدتها.

وارتدت زينب بنطلون جينز مع توب أسود بدون أكمام، في إطلالة تشبه إطلالة والدتها الأخيرة عبر انستجرام.

 

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لعنة كارما

وسبق أن ظهرت زينب فياض كنسخة أخرى من والدتها، حين اعتمدت نفس درجة لون الشعر الأحمر وشكل والدتها في شخصية (كارما) التي جسدتها قبل 5 أعوام.

وسألت ابنة هيفاء وهبي متابعيها عن رأيهم بالنتيجة، واستخدمت أغنية والدتها (لو كنت) كخلفية موسيقية، وكأنها تسألهم هل أصبحت نسخة عنها أم لا؟

زينب فياض بشعر أسود
ابنة هيفاء وهبي

وكتبت في تعليقها: (أشعر شعور جيد بعد ما شلت اللصقات، هيدا اللوك كان فكرة ومكياج وابداع صديقتي اللي اصرّت عالشعر الاحمر).

تجميل أنف

وكانت زينب قد نشرت مقطع فيديو لمتابعيها بعد خضوعها لعملية تجميل لتعديل شكل أنفها.

واستعانت بالأغنية الشهيرة «A-a-ay»، التي يستخدمها المشاهير في تطبيق «تيك توك» للتعبير عن انتقالهم من مكان إلى آخر خلال ثانية.

واستخدمت زينب الأغنية للانتقال من مشهد أثناء تواجدها في المستشفى بعد عملية التجميل إلى وضعها الحالي، وعلقت ساخرة: (المفروض هالفيديو بيعملوا… وبعدها بيصيروا بالمالديف… بس هيك صار معي بوقتها… يلا عقبال الـA-a-ay الجاي شوف النتيجة وسفرة بتفشّ الخلق).

اعتداءات في الكويت

وتقيم ابنة هيفاء وهبي في الكويت، بعدما اختارتها مقرّاً لافتتاح عيادة تجميل خاصة بها هناك.

وسبق أن تعرضت زينب هناك للضرب والمضايقات من قبل شخص مجهول لاحقها واعتدى عليها.

وقالت زينب فياض عبر فيديو على انستقرام: “اللي بيعرف حدا بالمباحث بالكويت كلموني ضروري، سيارة لحقتني وصورتني وأصر يضل يصور وأنا عندي رقم اللوحة قدرت أني أخذ رقم لوحة السيارة”.

كما تعرضت قبلها بأيام لمضايقات تطورت إلى الضرب من شاب آخر.

وكتبت ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي: “قبل بكم يوم سيارة داخلها شاب ضربني أسفل ظهري بالشارع وهرب بسرعة قياسية والحمد لله بلطف ربنا ما صار لي شيء وكمان قدرت صورت اللوحة”.

ولفتت زينب فياض إلى أنها سوف تتخذ الخطوات القانونية لملاحقة هؤلاء المعتدين عليها، وقالت: “ما بيكون اسمي زينب إذا ما تعاقبوا بالقانون”.

ودائماً ما تشارك زينب متابعيها فيديوهات لها ولابنتيها حفيدات هيفاء وهبي وشبيهاتها أيضاً بحسب الجمهور.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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