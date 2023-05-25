الخميس, مايو 25, 2023
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رياضة

إحتاج إلى 5 غرز.. تفاصيل إصابة كريم بنزيما في الدوري الإسباني (صور)

بنزيما تعرض لدعس من قبل أحد لاعبي رايو فاليكانو في المباراة الماضية في الدوري الإسباني

كتب فارس أبو شيحة
إصابة كريم بنزيما watanserb.com
إصابة كريم بنزيما
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وطن-  أصيب النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق ريال مدريد، خلال المشاركة مع فريقه الملكي في المباراة الأخيرة أمام رايو فاليكانو، الأربعاء، في منافسات الجولة ال36 من الدوري الإسباني، أحتاج على إثرها إلى 5 غرز من أجل علاجه.

وجاءت إصابة الفرنسي بنزيما بعدما تعرض للدعس من جانب أحد لاعبي رايو فاليكانو عند الدقيقة ال10 من زمن الشوط الأول من المباراة، إلا أن اللاعب أكمل اللقاء وسجل هدفاً.

إصابة كريم بنزيما

ونشر لاعب ريال مدريد بنزيما، صورة عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أثار الدماء على قدمه اليمنى، بالإضافة إلى حاجة الجرح إلى 5 غرز من أجل علاجه من قبل الطبيب.

من جهته علق مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي على إصابة بنزيما في مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو، ”  بنزيما تعرض لجرح في قدمه في الشوط الأول  أمام رايو وهذا ما أزعجه”.

كما وأضاف أنشيلوتي، ” قيمنا وضعه بين الشوطين، لقد أثرت عليه قليلاً، وليس كثيراً. لقد لعب بمستوى جيد أمام رايو فاليكانو”.

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وحقق فريق ريال مدريد الفوز الثمين على منافسه رايو فاليكانو. بهدفين مقابل هدف وحيد، في منافسات الأسبوع ال36 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، على ملعب ( سانتياغو برنابيو).

وسجل هدفي فوز الفريق الملكي في المباراة، اللاعب كريم بنزيما في الدقيقة ال31، ورودريغو في الدقيقة ال89.

كما وأحرز الفريق المنافس رايو فاليكانو الهدف الوحيد للفريق في اللقاء. عند الدقيقة ال84، عن  طريق اللاعب راؤول دي توماس.

وسيلتقي ريال مدريد أمام منافسه إشبيلية، السبت، في افتتاح الأسبوع ال37 قبل الأخير على ختام منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

كريم بنزيما
كريم بنزيما

بديل كريم بنزيما

ووفق العديد من التقارير الصحفية، فإن ريال مدريد (الملكي)، يفكر في ضم النجم البرتغالي رافائيل لياو لاعب فريق ميلان الإيطالي، من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق، كما أن إدارة النادي مستعدة لدفع 100 مليون يورو من أجل إتمام هذه الصفقة بنجاح هذا الصيف.

يذكر بأن فريق ريال مدريد يحتل وصافة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز. برصيد 74 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة المتوج باللقب لهذا الموسم برصيد 85 نقطة.

المصدروطن + كريم بنزيما تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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