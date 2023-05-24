يارا السكري كلمة السر.. هذا هو سبب هجوم بسمة بوسيل على صديقتها هالة عمر يوم زفافها! 

- Advertisement -

وطن– تصدر اسم يارا السكري، ملكة جمال مصر في مسابقة ميس ايليلت 2023، محركات البحث، بعد ربط اسمها بطلاق تامر حسني وبسمة بوسيل.

علاقة عاطفية

ونقلت مجلة “الجميلة” عن مصدر مقرب من المغربية بسمة بوسيل، أن سبب هجوم الأخيرة على هالة عمر، مديرة أعمال تامر حسني، هي علاقتها بـ “يارا السكري”.

وأشار المصدر إلى أن طلاق بوسيل ، سببه اتهاماتها المتكررة لتامر حسني، بجود علاقة عاطفية بينه وبين يارا السكري.

وأكد المصدر أن فريق عمل تامر حسني وكل من يعملون معه، يعلمون أن بسمة بوسيل تكره بشدة يارا. ومن بينهم هالة عمر مسؤولة السوشيال ميديا بفريق تامر حسني.

سر الصور

وكشف المصدر أن أحد الأشخاص أرسل صوراً لبسمة بوسيل من زفاف هالة عمر، ظهرت فيه يارا السكري تحتضن العروس.

- Advertisement -

وهذا هو السبب الذي أغضب بسمة، وجعلها تهاجم هالة عمر، معتبرة أن الأخيرة ارتكبت خطأً كبيراً في حقها، بدعوتها يارا إلى حفل زفافها، رغم علمها بأنها السبب بانفصال بسمة عن تامر حسني.

وأكد المصدر أن علاقة بسمة وهالة عمر كانت جيدة، عكس ما تصور البعض أن هناك علاقة عاطفية بين هالة وتامر، وأن هذا سبب الانفصال.

صديقة مقربة

وأشار المصدر إلى أن هالة عمر كانت صديقة مقربة جداً من بسمة بوسيل، وأن كل ما في الأمر أن الأخيرة غاضبة بشكل كبير بسبب حضور يارا السكري لحفل زفاف هالة.

وكشف مصدر آخر، أن هالة متهمة بأنها سبب تعارف تامر ويارا السكري، وأن الأخيرة صديقة هالة عمر في الأساس.

وتسبب تعارف تامر حسني ويارا في توتر العلاقة بين هالة وبسمة بوسيل.

وبعد انفصالها عن تامر، أكدت بسمة أن شرارة الخلاف الأولي أصدرتها هالة عمر ويارا السكري .

من هي يارا السكري؟

الجدير بالذكر أن يارا ولدت عام 1998. في مدينة بورسعيد.

وبدأت يارا السكري كعارضة أزياء، ثم شاركت بعد ذلك في فيلم قصير .

وفي عام 2019، شاركت يارا في فيلم “الفلوس” مع تامر حسني.

ومؤخراً شاركت يارا مؤخرًا في مسابقة ميس ايليت التي أقيمت في الغردقة.

وحصدت يارا لقب أفضل ابتسامة وملكة جمال مصر في مسابقة ميس ايليلت 2023.