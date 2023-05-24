الأربعاء, مايو 24, 2023
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رياضة

وانتصر فينيسيوس.. رابطة “الليغا” تتخذ قرارات صارمة ضد جماهير فالنسيا

عودة البرازيلي فينيسيوس للمشاركة مع ريال مدريد بعد إيقاف عقوبة طرده

كتب فارس أبو شيحة
عقوبات الليغا في قضية فينيسيوس جونيور watanserb.com
عقوبات الليغا في قضية فينيسيوس جونيور
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وطن- أعلنت رابطة “الليغا” الإسبانية، عن جملة من القرارات الصارمة ضد جماهير فالنسيا، على ضوء قضية العنصرية التي واجهها النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتمثّلت أبرز القرارات الصارمة التي أقّرتها رابطة الليغا الإسبانية في قضية البرازيلي فينيسيوس، إيقاف عقوبة الطرد بحق اللاعب بعد أن حصل عليها في مباراة فريقه ضد فالنسيا، عقب تعرضه لهتافات عنصرية ضده.

إيقاف عقوبة طرد البرازيلي فينيسيوس جونيور

وأضاف بيان الاتحاد الإسباني بشأن قضية فينيسيوس: “إغلاق المدرج الجنوبي لملعب الميستايا لخمسة مباريات أمام الجماهير، إلى جانب تغريم النادي نحو 45 ألف يورو، ويمكن الاستئناف عليه خلال 10 أيام”.

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

ويسمح للاعب الريال فينيسيوس المشاركة في مباراة فريقه، أمام رايو فاليكانو، بعد إلغاء عقوبة الصادرة بحقه، في منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني الممتاز على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وكانت لجنة التحكيم الإسبانية، قد استبعدت الحكم الإسباني إيغناسيو إيغليسياس فيانويفا، رئيس غرفة التحكيم “الفار”، عن المباراتين القادمتين، بعد منحه البطاقة الحمراء في وجه لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور في المباراة أمام خفافيش فالنسيا.

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البرازيلي فينيسيوس
البرازيلي فينيسيوس

كما نال البرازيلي فينيسيوس جونيور، حملة تضامن واسعة على مستوى نجوم كرة القدم العالمية والمدربين، بعد تعرّضه للعنصرية من قبل جماهير فالنسيا الذين وصفوه بالقرد، لينتهي الأمر بطرد اللاعب بالبطاقة الحمراء مع نهاية المباراة.

ريال مدريد في الدوري الإسباني

وتلقّى فريق ريال مدريد الخسارة أمام فالنسيا، بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

كما لعب ريال مدريد 35 مباراة في منافسات الدوري الإسباني، حقّق فيها الفوز في 22 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى الخسارة في 8 مباريات أخرى.

لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور
لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور

ويحتلّ فريق ريال مدريد (الملكي) المركز الثالث من ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 71 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن جاره الوصيف أتلتيكو مدريد برصيد 72 نقطة، وغريمه المتصدر برشلونة المتوج باللقب لهذا الموسم برصيد 85 نقطة.

المصدروطن + الاتحاد الإسباني لكرة القدم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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