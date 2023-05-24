نجيب ساويرس يكشف المستور في عيد ميلاد محمد رمضان.. خمور وصخب وعري (شاهد)

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وطن- شارك رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، في حفل عيد ميلاد الفنان محمد رمضان، والذي سبق أن صرّح الأخير أنه من أقرب أصدقائه خارج الوسط الفني.

“صفصف وجعفر”

ونشر نجيب ساويرس صورة عبر “تويتر“، تجمعه بالفنانة المصرية هالة صدقي، وعلق عليها: “انا و صفصف في عيد ميلاد جعفر”.

لكن ما لفت أنظار متابعي نجيب الذين يتجاوز عددهم الـ8 ملايين متابع، هو وجود المشروبات الكحولية، وأجواء الصخب وتعري بعض السيدات اللواتي تواجدن بالحفل.

كما تساءل بعضهم عن العبارة التي كتبت على تيشرت نجيب. والتي ظهر منها كلمة “خارج” فقط، بينما حجب الجاكيت فوقه باقي العبارة.

بينما عبّر آخرون عن شعورهم بالفضول حول الهدية التي قدّمها نجيب ساويرس إلى محمد رمضان بمناسبة عيد ميلاده.

عيد ميلاد محمد رمضان

وجدّد محمد رمضان غضب الجمهور باستمراره في استعراض ثروته، حتى حين احتفل بعيد ميلاده الـ35.

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ونشر الفنان الذي يلقّب نفسه بـ”نمبر ون” مقطع فيديو عبر “انستقرام“، يوثّق خلاله أجواء احتفال الفندق الذي ينزل به بعيد ميلاده.

ويظهر العاملون بالفندق وهم يقدمون قالب حلوى لمحمد رمضان، تمّ تزيينه بالدولارات وصابونة ذهبية، وسيجار. وهي الأشياء التي أغضبت كثيرين منه مؤخراً.

وعلّق رمضان على الفيديو: “شكراً للفندق المميز على مفاجأة عيد ميلادي”.

أزمة الدولارات

وفي سياق متصل، تسبّبت الصور التي نشرها رمضان مؤخراً، من على متن طائرته الخاصة في أثناء عودته من أمريكا، والتي استعرض فيها حياة البذخ التي يعيشها، في موجة جدل واسعة.

ووصل الأمر إلى تحرّك برلماني ضده بشأن حجم ثروته الحقيقية. وما إذا كان يدفع الضرائب المستحقّة عليه للدولة أم لا.

وكان الفنان الذي يلقّب نفسه بـ”نمبر ون”، يجلس على مقعد في الطائرة، وبجانبه على المقعد الآخر رزم من الدولارات.

وبعدما احتدم الجدل، لجأ رمضان إلى حذف الصور التي تظهر فيها الدولارات بشكل واضح. واكتفى بصورة واحدة تظهر فيها الدولارات بطريقة غير واضحة

سؤال برلماني

وتقدّمت نائبة بمجلس النواب المصري، بسؤال برلماني إلى وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب بشأن مدى التزام الفنان المصري بسداد الضرائب السنوية المستحقة. وهل الإقرار الضريبي مطابق لأجوره الحقيقية أم لا؟

وجاء بالمذكرة الإيضاحية لطلب الإحاطة المقدم من النائبة: “ظهر الفنان محمد رمضان، مؤخراً في مجموعة من الصور. عائدًا من أمريكا عبر طائرته الخاصة التي تقدّر بـ6 ملايين دولار ما يوازي 180 مليون جنيه مصري. وعلى الجانب الآخر، ظهر بجواره رزم من الدولارات فئة المائة دولار وكأنه غير مكترث بها تقدّر بالتقريب بمليون دولار ما يوازي 30 مليون جنيه مصري”. حسب “القاهرة 24“.

وأشارت خلال طلب الإحاطة، أنه في يونيو 2022، واجه محمد رمضان، اتهامًا بالتهرب الضريبي على خلفية قيامه بتقديم إقرار ضريبي تضمن بيانات غير صحيحة عن أرباحه ومكاسبه. إذ أخفى أرقام دخله الرسمية وسجّل أرقاماً لا تعبّر عن دخله الحقيقي.