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نجيب ساويرس يكشف المستور في عيد ميلاد محمد رمضان.. خمور وصخب وعري (شاهد)

صرّح محمد رمضان سابقاً أن نجيب ساويرس من أقرب أصدقائه خارج الوسط الفني

كتب رفيف عبدالله
نجيب ساويرس يكشف المستور في عيد ميلاد محمد رمضان.. خمور وصخب وعري (شاهد) watanserb.com
محمد رمضان ونجيب ساويرس
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وطن- شارك رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، في حفل عيد ميلاد الفنان محمد رمضان، والذي سبق أن صرّح الأخير أنه من أقرب أصدقائه خارج الوسط الفني.

“صفصف وجعفر”

ونشر نجيب ساويرس صورة عبر “تويتر“، تجمعه بالفنانة المصرية هالة صدقي، وعلق عليها: “انا و صفصف في عيد ميلاد جعفر”.

لكن ما لفت أنظار متابعي نجيب الذين يتجاوز عددهم الـ8 ملايين متابع، هو وجود المشروبات الكحولية، وأجواء الصخب وتعري بعض السيدات اللواتي تواجدن بالحفل.

كما تساءل بعضهم عن العبارة التي كتبت على تيشرت نجيب. والتي ظهر منها كلمة “خارج” فقط، بينما حجب الجاكيت فوقه باقي العبارة.

عيد ميلاد محمد رمضان
هالة صدقي ونجيب ساويرس

بينما عبّر آخرون عن شعورهم بالفضول حول الهدية التي قدّمها نجيب ساويرس إلى محمد رمضان بمناسبة عيد ميلاده.

عيد ميلاد محمد رمضان

وجدّد محمد رمضان غضب الجمهور باستمراره في استعراض ثروته، حتى حين احتفل بعيد ميلاده الـ35.

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ونشر الفنان الذي يلقّب نفسه بـ”نمبر ون” مقطع فيديو عبر “انستقرام“، يوثّق خلاله أجواء احتفال الفندق الذي ينزل به بعيد ميلاده.

ويظهر العاملون بالفندق وهم يقدمون قالب حلوى لمحمد رمضان، تمّ تزيينه بالدولارات وصابونة ذهبية، وسيجار. وهي الأشياء التي أغضبت كثيرين منه مؤخراً.

وعلّق رمضان على الفيديو: “شكراً للفندق المميز على مفاجأة عيد ميلادي”.

أزمة الدولارات

وفي سياق متصل، تسبّبت الصور التي نشرها رمضان مؤخراً، من على متن طائرته الخاصة في أثناء عودته من أمريكا، والتي استعرض فيها حياة البذخ التي يعيشها، في موجة جدل واسعة.

ووصل الأمر إلى تحرّك برلماني ضده بشأن حجم ثروته الحقيقية. وما إذا كان يدفع الضرائب المستحقّة عليه للدولة أم لا.

وكان الفنان الذي يلقّب نفسه بـ”نمبر ون”، يجلس على مقعد في الطائرة، وبجانبه على المقعد الآخر رزم من الدولارات.

عيد ميلاد محمد رمضان
الصورة التي تسببت في هجوم عنيف على رمضان وحذفها لاحقاً

وبعدما احتدم الجدل، لجأ رمضان إلى حذف الصور التي تظهر فيها الدولارات بشكل واضح. واكتفى بصورة واحدة تظهر فيها الدولارات بطريقة غير واضحة

سؤال برلماني

وتقدّمت نائبة بمجلس النواب المصري، بسؤال برلماني إلى وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب بشأن مدى التزام الفنان المصري بسداد الضرائب السنوية المستحقة. وهل الإقرار الضريبي مطابق لأجوره الحقيقية أم لا؟

وجاء بالمذكرة الإيضاحية لطلب الإحاطة المقدم من النائبة: “ظهر الفنان محمد رمضان، مؤخراً في مجموعة من الصور. عائدًا من أمريكا عبر طائرته الخاصة التي تقدّر بـ6 ملايين دولار ما يوازي 180 مليون جنيه مصري. وعلى الجانب الآخر، ظهر بجواره رزم من الدولارات فئة المائة دولار وكأنه غير مكترث بها تقدّر بالتقريب بمليون دولار ما يوازي 30 مليون جنيه مصري”. حسب “القاهرة 24“.

وأشارت خلال طلب الإحاطة، أنه في يونيو 2022، واجه محمد رمضان، اتهامًا بالتهرب الضريبي على خلفية قيامه بتقديم إقرار ضريبي تضمن بيانات غير صحيحة عن أرباحه ومكاسبه. إذ أخفى أرقام دخله الرسمية وسجّل أرقاماً لا تعبّر عن دخله الحقيقي.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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