ميريام فارس تكشف صدرها على غلاف مجلة عالمية بأزياء فضائية (شاهد)

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وطن- فاجأت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، متابعيها بأزياء غريبة وجريئة، ظهرت بها في جلسة تصوير لصالح مجلة عالمية.

إطلالات فاضحة

وارتدت ميريام فارس عدة فساتين منفوخة ولامعة باللونين الأسود والأحمر، تميزا بفتحة كبيرة في النصف العلوي من الفستان، كشف صدرها بوضوح.

كما ظهرت الفنانة اللبنانية بفستان رمادي أوف شولدر، بتصميم هندسي غريب جداً.

أما الإطلالة الثالثة لميريام، فقد كانت بفستان أسود قصير، شفاف من المنتصف، مفتوح الصدر بطريقة فاضحة.

كائن فضائي

وربما كانت ملابس ميريام في الإطلالة الرابعة هي الأجرأ، حين ارتدت توب نصف بطن فضياً، مع تنورة قصير بنفس اللون، وفوقهم جاكيت أسود منفوخ وفضفاض.

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وأغلقت ميريام فارس التعليقات على صورها عبر “انستجرام“، لكنها لم تغلقها عبر “فيسبوك“، ليشبّهها متابعوها بالكائنات الفضائية. بينما اتهمها آخرون بالابتذال والوصول إلى العالمية بالتعري.

وجاء في مقدمة مجلة L’Officiel عن الفنانة اللبنانية: “ميريام فارس، النجمة العربية الأولى التي تصل إلى العالمية على غلاف مجلتنا. عبَرت ميريام مختلف الحدود الجغرافية ووصلت إلى ثقافات مختلفة في جميع أنحاء العالم من خلال أغانيها الناجحة مثل “توكو تاكا” و“قومي” و“غمرني””.

ملكة المسرح

وتابعت المجلة: “حازت ميريام فارس على لقب “ملكة المسرح” وهي معروفة بأدائها الفريد من نوعه على المسرح. قدمت ميريام من خلال موهبتها للدول الغربية فن الشرق المتنوّع بأسلوب حديث وجاذب. لا ننسى ميريام الأم الحنونة التي تؤمن بأهمية إعطاء الأولوية للأطفال والعائلة. كشفت ميريام عن تجربتها وحياتها الشخصية في هذا العدد”.

وتحدثت ميريام في اللقاء عن الطرق الصعبة التي أوصلتها إلى النجاح.

وقالت: “لقد واجهت العديد من التحديات في هذه المهنة. ومع ذلك، فأنا أحافظ على تركيز قوي وإحساس واضح بالاتجاه. أنا أعرف بالضبط ما أريد تحقيقه، ثم أتابع ذلك بلا هوادة، دون أن يتشتت انتباهي بالسلبية أو التأثيرات الخارجية”.

وتابعت: “أركز دائمًا على الجائزة وأمضي قدمًا بتصميم لا يتزعزع، حتى في مواجهة التحديات والعقبات”.

أشفق على المنتقدين

وحول طريقة تعاملها مع الانتقادات، أجابت ميريام فارس: “على الرغم من أن النقاد يمكن أن يقدموا في بعض الأحيان رؤًى مفيدة، فإن آخرين يسعون فقط للإيذاء. عندما يرون شخصًا ما يحقق نجاحًا كبيرًا، يصبح حسودًا ويعبر عن سلبيته تجاهه”.

وأردفت: “ومع ذلك، فقد تعلمت عدم الالتفات إلى هؤلاء الأفراد السلبيين، وبدلاً من ذلك أشفق عليهم بسبب عقليتهم السلبية وعدم قدرتهم على الاحتفال بنجاح الآخرين”.

وكشفت ميريام علاقتها باللياقة البدنية والرياضة، قائلةً: “الحفاظ على صحة الجسم والعقل مهم بنفس القدر بالنسبة لي. على الرغم من أنني لا أنغمس في الرياضات الشديدة، فإنني أمارس تمارين الإطالة واليوغا وأنواعاً أخرى من التمارين منذ أن كنت طفلة. وذلك لمساعدتي في الحفاظ على أنفاسي وصورة ظلية على خشبة المسرح”.

وأضافت: “عروضي حية وعادة ما تستمر لمدة ساعتين متتاليتين، بما في ذلك الغناء والرقص. لذا فإن التحكم الجيد في التنفس أمر بالغ الأهمية”.

وشرحت ميريام روتين لياقتها قائلة: “الصلاة لمدة ساعة كل يوم تساعدني على التأمل وترتيب أفكاري، مما يؤدي إلى الشعور بالهدوء والطمأنينة”.