مقتل إسرائيلي في دبي والسلطات الإماراتية تكشف التفاصيل

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وطن- ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات، بعد الإعلان عن مقتل إسرائيلي في دبي وكشف تفاصيل مقتله على يد أشخاص من الجنسية الإسرائيلية أيضا.

وكشفت القيادة العامة لشرطة دبي، في بيان رسمي لها تفاصيل الواقعة التي فجرت موجة جدل.

وفاة إسرائيلي في دبي جراء الاعتداء عليه

وأعلنت الشرطة إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية، بعد قيامهم بالاعتداء والتسبب بوفاة مواطن من ذات الجنسية.

وتابع البيان الذي رصدته (وطن) أنه “سيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.”

القيادة العامة لشرطة دبي تعلن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية، بعد قيامهم بالاعتداء والتسبب بوفاة مواطن من ذات الجنسية. وسيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 24, 2023

ومن جانبها ذكرت تقارير عبرية، أن القتيل الإسرائيلي في دبي تعرض للطعن حتى الموت.

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وتابعت أنه تم إبلاغ القنصل الإسرائيلي في دبي وإدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج في وزارة خارجية الاحتلال.

تطبيع الإمارات وإسرائيل

ويشار إلى أنه يوجد تجمعات كبيرة للإسرائيليين في الإمارات وخاصة في دبي، عقب توقيع اتفاق التطبيع المزعوم بين الدولة الخليجية وتل أبيب، في أغسطس من العام 2020.

وسبق أن أعلن الحاخام الأكبر للمجلس اليهودي في الإمارات، إيلي عبادي، عن خطط لإنشاء أول حي يهودي كامل في الإمارات.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “جيروزاليم بوست” في شهر أبريل من العام الماضي، قال عبادي: “إن الحي اليهودي المزمع إنشاؤه سيضم كنيسًا ومنازل ومدارس ومركزًا مجتمعيًا وفنادق، وسيكون الحي اليهودي، الأول من نوعه في دول الخليج، والأحدث في الدول العربية”.

وأضاف الحاخام أن هناك نحو 2000 يهودي يقيمون في الإمارات، ويمارس 500 يهودي شعائرهم الدينية.

وأشار إلى أن عدد اليهود في الإمارات تضاعف منذ توقيع اتفاق التطبيع عام 2020.