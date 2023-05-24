الأربعاء, مايو 24, 2023
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مقتل إسرائيلي في دبي والسلطات الإماراتية تكشف التفاصيل

القيادة العامة لشرطة دبي أعلنت اعتقالها لعدد من الإسرائيليين بعد اعتداء أسفر عن مصرع إسرائيلي آخر

كتب باسل النجار
مقتل إسرائيلي في دبي watanserb.com
مقتل إسرائيلي في دبي
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وطن- ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات، بعد الإعلان عن مقتل إسرائيلي في دبي وكشف تفاصيل مقتله على يد أشخاص من الجنسية الإسرائيلية أيضا.

وكشفت القيادة العامة لشرطة دبي، في بيان رسمي لها تفاصيل الواقعة التي فجرت موجة جدل.

وفاة إسرائيلي في دبي جراء الاعتداء عليه

وأعلنت الشرطة إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية، بعد قيامهم بالاعتداء والتسبب بوفاة مواطن من ذات الجنسية.

وتابع البيان الذي رصدته (وطن) أنه “سيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.”

ومن جانبها ذكرت تقارير عبرية، أن القتيل الإسرائيلي في دبي تعرض للطعن حتى الموت.

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وتابعت أنه تم إبلاغ القنصل الإسرائيلي في دبي وإدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج في وزارة خارجية الاحتلال.

وفاة إسرائيلي في دبي جراء الاعتداء عليه
وفاة إسرائيلي في دبي جراء الاعتداء عليه

تطبيع الإمارات وإسرائيل

ويشار إلى أنه يوجد تجمعات كبيرة للإسرائيليين في الإمارات وخاصة في دبي، عقب توقيع اتفاق التطبيع المزعوم بين الدولة الخليجية وتل أبيب، في أغسطس من العام 2020.

وسبق أن أعلن الحاخام الأكبر للمجلس اليهودي في الإمارات، إيلي عبادي، عن خطط لإنشاء أول حي يهودي كامل في الإمارات.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “جيروزاليم بوست” في شهر أبريل من العام الماضي، قال عبادي: “إن الحي اليهودي المزمع إنشاؤه سيضم كنيسًا ومنازل ومدارس ومركزًا مجتمعيًا وفنادق، وسيكون الحي اليهودي، الأول من نوعه في دول الخليج، والأحدث في الدول العربية”.

وأضاف الحاخام أن هناك نحو 2000 يهودي يقيمون في الإمارات، ويمارس 500 يهودي شعائرهم الدينية.

وأشار إلى أن عدد اليهود في الإمارات تضاعف منذ توقيع اتفاق التطبيع عام 2020.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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