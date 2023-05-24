مشعوذ عماني يستدرج النساء بحيل شيطانية وتفاصيل صادمة

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وطن- ألقت ‏قيادة شرطة محافظة البريمي -في الركن الشمالي الغربي من السلطنة بمحاذاة الحدود مع دولة الإمارات – القبض على مواطن، بتهمة ممارسة الشعوذة واستدراج مجموعة من النساء للاحتيال عليهن بعد إيهامهن بقدرته على الشفاء.

القبض على مشعوذ احتال على عُمانيات

وأوضحت شرطة عمان السلطانية في بلاغ نشرته في حسابها الرسمي على تويتر، أن المواطن الذي اُلقي القبض عليه سيخضع للمتابعة القانونية لاستكمال باقي الإجراءات معه.

قيادة شرطة محافظة البريمي تلقي القبض على مواطن بتهمة ممارسة الشعوذة واستدراج مجموعة من النساء للاحتيال عليهن عن طريق إيهامهن بمقدرته على الشفاء، وتستكمل بحقه الإجراءات القانونية.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 24, 2023

واستنكر ناشطون في السلطنة هذه الحادثة الغريبة والمستفزة، مؤكدين رفضهم القاطع لتكرارها لأنها تمسّ بسمعة المجتمع.

حيث أكد البعض على أن هذا العمل المشين والإيذاء للنساء يجب أن يواجه عقابًا قاسيًا. بقولهم “لا يمكننا أن نقبل بتعرض أي امرأة للضرر أو الاستغلال بأي شكل من الأشكال.”

وأردف آخر :”هذه الحادثة تكشف عن وجود ظاهرة خطيرة تحتاج إلى معالجة فورية. يجب على السلطات المختصة التحرك بسرعة لحماية النساء وتوفير العدالة للمتضررات.”

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فيما كتب مغرد: “نحن كمجتمع لا يمكننا التسامح مع أفراد يستغلون الناس بوعود كاذبة ويسببون أذى للنساء.

يجب أن نعمل معًا للقضاء على مثل هذه الأفعال وحماية حقوق الضعفاء.”

جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تفاعل كثيرون مع بلاغ الشرطة السلطانية العمانية، إلقاء القبض على المشعوذ الذي أوهم عددا من النساء بقدرته على الشفاء.

وعلّق “ماجد الزدجالي” في تويتر قائلا :”المستغرب من عقلية بعض النساء ! 2023 وبعدهم يصدقوا هالافكار والمشعوذين! وطبعاً المشعوذ ما عنده غير جملة “انت مسوين لك عمل انت مسحورة ام زوجك ساحرتنك.. لا تسكني معاها”.

المستغرب من عقلية بعض النساء !

2023 وبعدهم يصدقوا هالافكار والمشعوذين! وطبعاً المشعوذ ما عنده غير جملة

"انت مسوين لك عمل انت مسحورة ام زوجك ساحرتنك لا تسكني معاها😉 — 🇴🇲ماجد الزدجالي🇴🇲 (@alzadjalimajid) May 24, 2023

ووجّه “ناصر البوسعيدي” شكره لشرطة عمان السلطان على مجهوداتهم قائلا: “شكرا لجهودكم في القضاء على كل مشعوذ لئيم يستغل ضعف الناس أو أعراض النساء.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.. أضربوا بيد من حديد اتجاه هؤلاء”.

وفي السياق أيضاً، تابع “أبو جابر” في تعليق قال خلاله: “جزاكم الله خيرا على جهودكم.. الناس مساكين وخاصة من ابتلي ببعض الأمراض ولم بجدوا لها علاج في المستشفيات ويبحثوا عن علاج هنا أو هناك لعل وعسى.. كما يقول المثل.. الغرقان يتقبض بالشبه”.

جزاكم الله خيرا على جهودكم

الناس مساكين وخاصة من ابتلي ببعض الأمراض ولم بجدوا لها علاج في المستشفيات ويبحثوا عن علاج هنا أو هناك لعل وعسى ..

كما يقول المثل .. الغرقان يتقبض بالشبه — أبو جابر (@vEirLEGTTuGViJ0) May 24, 2023

وعلى صعيد متصل، أضاف “أحمد علي آل عبد السلام” قائلا: “للأسف المشرع لم يضع ماده صريحه في قانون الجزاء العماني تجرم أو تعاقب من يستخدم السحر والشعوذه أو من يستعين بهم واكتفى بإدراجها ضمن جرائم النصب والاحتيال”.