الأربعاء, مايو 24, 2023
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حياتنا

مريم حسين في ورطة كبيرة في الصحراء وهمة لإنقاذها (فيديو)

تعرضت مريم حسين لتعليقات ساخرة من الجمهور بسبب حذاءها وملابسها في الصحراء

كتب رفيف عبدالله
مريم حسين في ورطة كبيرة في الصحراء وهمة لإنقاذها (فيديو) watanserb.com
مريم حسين في الصحراء
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وطن– خاضت الفنانة المغربية مريم حسين، مغامرة القيادة في صحراء دبي، برفقة أحد المشاهير في دبي.

حين تذهب النساء إلى الصحراء

لكن سيارة مريم حسين خذلتها، وعلقت في رمال الصحراء، لتنزل الفنانة المغربية وتحاول أن تدفعها بيدها.

وسارع المشهور الذي يدعى ابراهيم أسعد، إلى محاولة إنقاذ مريم حسين، باستخدام سيارة ضخمة مخصصة للصحراء.

وقام ابراهيم أسعد بربط سيارته بسيارة مريم حسين، وخلصها من الأزمة، وسط سعادة الأخيرة واحتفاءها.

ونشر ابراهيم لحظة إنقاذه لمريم حسين، مرفقاً المقطع بتعليق ساخر قال فيه: “حين تذهب النساء إلى الصحراء”.

سخرية وانتقادات

وتعرضت مريم حسين لتعليقات ساخرة أيضاً من الجمهور الذي انتقد حذاءها الضخم، وملابسها الجريئة.

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حيث ارتدت الفنانة المغربية بنطالاً عسكرياً مع توب أسود مكشوف الصدر بلا أكمام.

وكانت مريم حسين قد تعدت حدود الجرأة بفستان برتقالي كشف أردافها خلال حفلة صاخبة.

ملابس جريئة وتعري

وتميز فستان مريم حسين بكونه بكم واحد، بينما كان بلا كم من جهة أخرى، عدا الفتحة الجانبية الكبيرة التي كشفت أردافها في أثناء جلوسها على الأريكة.

مريم حسين في الصحراء
جلست الفنانة بطريقة كشفت جزءاً من أردافها

وظهرت في صورة أخرى تستمع بأجواء الحفل مع أصدقائها بكل جرأة.

مريم حسين في الصحراء
وثقت الفنانة الأجواء الصاخبة للحفلة

وقبل أيام، ظهرت مريم في مجموعة صور مع ابنتها مريم في أثناء قضائهما أوقاتاً صيفية على الشاطئ.

وارتدت الفنانة المغربية “بيكيني” قطعتين، حيث تعمّدت التقاط صورة سيلفي لنفسها من الأعلي أبرزت فيها ملامح صدرها.

كما نشرت مريم حسين صورة أخرى لها التُقطت من بعيد، ظهرت خلالها بنصفها الأعلى وهي تقف وسط مياه البحر رافعةً يديها الاثنتين نحو السماء.

لا شيء مستحيل

كما التقطت مريم حسين صورة أخرى لنفسها برفقة ابنتها وهما على متن دراجة بحرية، أبرزت فيها مفاتنها بشكل كبير جداً. حيث ظهر ثديها واضحاً من تحت سترة النجاة التي ارتدتها.

وأرفقت مريم حسين هذه الصور الجريئة التي أغلقت عليها خاصية التعليقات بتعليق قالت فيه: “لا شيء مستحيل. الكلمة نفسها تقول، أنا ممكن”.

وأضافت في تعليقها ممازحة: “أخذتني أميرة لأول مرة في رحلة بحرية … كنت في السادسة من عمري أتساءل فقط في الثامنة عشر من عمري ماذا ستكون الرحلة التالية”.

 

 

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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