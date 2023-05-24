متحدث حركة فتح يهين سيدات حماس بألفاظ غير لائقة وغضب عارم (فيديو)

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وطن- أثار المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية جمال نزال، حالة من الجدل، بعد حديثه عن تعامل أعضاء حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مع الفتيات والنساء من “فتح”، موجّهاً إهانة لسيدات حماس.

وقال جمال نزال في مقطع فيديو بثّته وسائل إعلام فلسطينية، إن أعضاء حماس يمارسون ما سماه “تطاولاً” على المرأة التابعة لحركة فتح، لكن عندما يصل الأمر لمرحلة الزواج، فهم يبحثون عنها (أي من فتيات فتح).

وأضاف: “بنت فتح بتوفي بما توعد به من نظافة السيرة والكفاءة والعقل وحسن مكونات القلب وشخصيتها الواضحة وغير المبطنة”.

ووجّه إهانة للنساء التابعات لحركة حماس، ووصفهن بـ”البوم”، وقال: “(أعضاء حماس) بيدوروا على أبو بنت فتحاوية وبيبوسوا إيده ويلحسوا الشوارع علشان يوافق على الزواج”.

الناطق باسم فتح، جمال نزال: "الحمساويون يتطاولون على بنات فتح، لكن عند الزواج يلحسون الشوارع ليتزوجوا فتحاوية؛ لأنها تتمتع بنظافة السيرة والكفاءة والعقل والوضوح، بعكس البومة الحقودة التي ينتجونها ويهربون منها".#فلسطين pic.twitter.com/KvDu44vEOk — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 23, 2023

غضب عارم من تصريحات متحدث فتح

تصريحات متحدث فتح أثارت حالة من الغضب، وقوبلت بامتعاض شديد من النشطاء، على موقع تويتر.

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فقال مغرد: “تطاول جمال نزال الناطق باسم حركة فتح على المرأة الفلسطينية غير الفتحاوية، شوف كمية السفالة والانحطاط بكلامه !! لما يصدر هذا الكلام المنحط من الناطق الرسمي باسم فتح غير لما يصدر عن ولد هون ولا هون مش طبيعي مستوى انحطاط الخطاب !!!”

تطاول جمال نزال الناطق باسم حركة فتح على المرأة الفلسطينية غير الفتحاوية،

شوف كمية السفالة والانحطاط بكلامه !! لما يصدر هذا الكلام المنحط من الناطق الرسمي باسم فتح غير لما يصدر عن ولد هون ولا هون مش طبيعي مستوى انحطاط الخطاب !!! pic.twitter.com/rHROIqbOcm — الحج مش هيك (@mechhekk) May 23, 2023

وكتب “محمود”: “(هذه صورة) خنساء فلسطين مريم فرحات رحمها الله خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس التشريعي في غزة عام 2006.. آوت الشهيد القائد عماد عقل في بيتها وأم لثلاثة شهداء أحدهم صاحب الفضل في صناعة أول صاروخ فلسطيني محلي.. مثال على المرأة الفلسطينية “الحمساوية” التي يهزأ بها فاقد المروءة المدعو جمال نزال”.

خنساء فلسطين مريم فرحات رحمها الله خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس التشريعي في غزة عام 2006 آوت الشهيد القائد عماد عقل في بيتها وأم لثلاثة شهداء أحدهم صاحب الفضل في صناعة أول صاروخ فلسطيني محلي مثال على المرأة الفلسطينية "الحمساوية" التي يهزأ بها فاقد المروءة المدعو جمال نزال. pic.twitter.com/gVnfK7q8e9 — مـحمود 𓂆 (@mahmoud_jn32) May 23, 2023

وتفاعل بشار: “يا جماعة الخير شو ماله هذا المخلوق شكله مخرفن.. الناطق الرسمي باسم حركة فتح جمال نزال يتطاول على المرأة الفلسطينية”.

يا جماعة الخير شو ماله هذا المخلوق شكله مخرفن 🤩🤩 الناطق الرسمي باسم حركة فتح جمال نزال يتطاول على المرأة الفلسطينية pic.twitter.com/ofpRDhVQXT — بشار على أبوسراج (@bsharabwsraj) May 23, 2023

وانفعل محمد مغرّداً: “جمال نزال إنسان حقير وضيع مكانه حظيرة حيوان أو مستشفى مجانين”.

جمال نزال انسان حقير وضيع مكانه حظيرة حيوان أو مستشفى مجانين — Mohammad Y. Hasna (@myhasna1981) May 23, 2023

وقالت “ملك”: “جمال نزال يهين كل فتاة غير فتحاوية”.

يُشار إلى أنه منذ صيف 2007 تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حماس على قطاع غزة، في حين تُدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكّلتها فتح بزعامة رئيس السلطة محمود عباس.​​​​​​​