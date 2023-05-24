الأربعاء, مايو 24, 2023
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متحدث حركة فتح يهين سيدات حماس بألفاظ غير لائقة وغضب عارم (فيديو)

جمال نزال ادعى أن أعضاء حماس يهرولون للزواج من سيدات فتح

كتب فهمي الورغمي
جمال نزال watanserb.com
المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية جمال نزال
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وطن- أثار المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية جمال نزال، حالة من الجدل، بعد حديثه عن تعامل أعضاء حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مع الفتيات والنساء من “فتح”، موجّهاً إهانة لسيدات حماس.

وقال جمال نزال في مقطع فيديو بثّته وسائل إعلام فلسطينية، إن أعضاء حماس يمارسون ما سماه “تطاولاً” على المرأة التابعة لحركة فتح، لكن عندما يصل الأمر لمرحلة الزواج، فهم يبحثون عنها (أي من فتيات فتح).

وأضاف: “بنت فتح بتوفي بما توعد به من نظافة السيرة والكفاءة والعقل وحسن مكونات القلب وشخصيتها الواضحة وغير المبطنة”.

ووجّه إهانة للنساء التابعات لحركة حماس، ووصفهن بـ”البوم”، وقال: “(أعضاء حماس) بيدوروا على أبو بنت فتحاوية وبيبوسوا إيده ويلحسوا الشوارع علشان يوافق على الزواج”.

غضب عارم من تصريحات متحدث فتح

تصريحات متحدث فتح أثارت حالة من الغضب، وقوبلت بامتعاض شديد من النشطاء، على موقع تويتر.

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فقال مغرد: “تطاول جمال نزال الناطق باسم حركة فتح على المرأة الفلسطينية غير الفتحاوية، شوف كمية السفالة والانحطاط بكلامه !! لما يصدر هذا الكلام المنحط من الناطق الرسمي باسم فتح غير لما يصدر عن ولد هون ولا هون مش طبيعي مستوى انحطاط الخطاب !!!”

وكتب “محمود”: “(هذه صورة) خنساء فلسطين مريم فرحات رحمها الله خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس التشريعي في غزة عام 2006.. آوت الشهيد القائد عماد عقل في بيتها وأم لثلاثة شهداء أحدهم صاحب الفضل في صناعة أول صاروخ فلسطيني محلي.. مثال على المرأة الفلسطينية “الحمساوية” التي يهزأ بها فاقد المروءة المدعو جمال نزال”.

وتفاعل بشار: “يا جماعة الخير شو ماله هذا المخلوق شكله مخرفن.. الناطق الرسمي باسم حركة فتح جمال نزال يتطاول على المرأة الفلسطينية”.

وانفعل محمد مغرّداً: “جمال نزال إنسان حقير وضيع مكانه حظيرة حيوان أو مستشفى مجانين”.

وقالت “ملك”: “جمال نزال يهين كل فتاة غير فتحاوية”.

يُشار إلى أنه منذ صيف 2007 تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حماس على قطاع غزة، في حين تُدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكّلتها فتح بزعامة رئيس السلطة محمود عباس.​​​​​​​

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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