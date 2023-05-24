الأربعاء, مايو 24, 2023
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رياضة

مبابي يصدم باريس سان جيرمان بهذا القرار

ليكيب: مبابي لن يفعل بند تعاقده لموسم إضافي مع باريس سان جيرمان

كتب فارس أبو شيحة
مبابي يصدم باريس سان جيرمان بهذا القرار watanserb.com
مبابي يصدم باريس سان جيرمان بهذا القرار
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وطن- كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن قرار مفاجئ اتخذه كيليان مبابي بشأن مستقبله مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد تجديد عقده نهاية الموسم الماضي.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي  24 عاماً، لاعب باريس سان جيرمان، بشأن عدم تفعيل بند تمديد عقده. لعام إضافي، أي حتى صيف عام 2025.

باريس سان جيرمان وقرار مبابي

وأردفت الصحيفة، ” كيليان مبابي أمامه مهلة. حتى 31 يوليو المقبل، بشأن تفعيل مدة تعاقده لموسم إضافي مع باريس سان جيرمان”.

كما وتابعت، ” رغم كل محاولات مسؤولي النادي الباريسي لوضع كيليان مبابي، على رأس المشروع  الرياضي الجديد، إلا أن اللاعب قرر عدم تمديد تعاقده لموسم ثالث..”.

وأضافت، ” العلاقات بين مبابي وباريس سان جيرمان تبدو أكثر هدوء مما كانت عليه قبل بضعة أشهر. كما أن هناك ثقة داخل جدران النادي بأنه لن يغادر هذا الصيف، لكن المدير الرياضي لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي والمقرب من مبابي لن يرحل”.

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كيليان مبابي
كيليان مبابي

رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

واستكملت، ” ضعف صفقات باريس سان جيرمان في صيف العام المنصرم، دفعت النجم الفرنسي باريس سان جيرمان قرار الرحيل عن النادي”.

كما وختمت، ” قرار كيليان مبابي تمثل بعدم تفعيل بند الموسم الثالث في تعاقده، وهي محاولة للضغط على إدارة النادي من أجل إبرام العديد من الصفقات هذا الصيف”.

وكان ريال مدريد الإسباني قريب من التوقيع مع النجم الفرنسي كيليان مبابي. مع نهاية الموسم الماضي في صفقة انتقال حر، إلا أنه جدد عقده مع نادي باريس سان جيرمان حتى صيف عام 2025.

مبابي لاعب باريس
مبابي لاعب باريس

ويعتلي باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز. برصيد 84 نقطة، كما وبفارق 6 نقاط عن الوصيف لانس في المركز الثاني من الترتيب برصيد 78 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + ليكيب
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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