مبابي يصدم باريس سان جيرمان بهذا القرار

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وطن- كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن قرار مفاجئ اتخذه كيليان مبابي بشأن مستقبله مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد تجديد عقده نهاية الموسم الماضي.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي 24 عاماً، لاعب باريس سان جيرمان، بشأن عدم تفعيل بند تمديد عقده. لعام إضافي، أي حتى صيف عام 2025.

باريس سان جيرمان وقرار مبابي

وأردفت الصحيفة، ” كيليان مبابي أمامه مهلة. حتى 31 يوليو المقبل، بشأن تفعيل مدة تعاقده لموسم إضافي مع باريس سان جيرمان”.

كما وتابعت، ” رغم كل محاولات مسؤولي النادي الباريسي لوضع كيليان مبابي، على رأس المشروع الرياضي الجديد، إلا أن اللاعب قرر عدم تمديد تعاقده لموسم ثالث..”.

🚨 آس | خطة ريال مدريد للتعاقد مع كيليان مبابي هي الانتظار حتى عام 2024 والتوقيع معه بشكل مجاني. – في 1 يناير 2024، سيكون للمهاجم الحرية الكاملة للتفاوض على عقد جديد مع الفريق الذي يختاره. pic.twitter.com/YSRY7bvRpZ — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 25, 2023

وأضافت، ” العلاقات بين مبابي وباريس سان جيرمان تبدو أكثر هدوء مما كانت عليه قبل بضعة أشهر. كما أن هناك ثقة داخل جدران النادي بأنه لن يغادر هذا الصيف، لكن المدير الرياضي لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي والمقرب من مبابي لن يرحل”.

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رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

واستكملت، ” ضعف صفقات باريس سان جيرمان في صيف العام المنصرم، دفعت النجم الفرنسي باريس سان جيرمان قرار الرحيل عن النادي”.

كما وختمت، ” قرار كيليان مبابي تمثل بعدم تفعيل بند الموسم الثالث في تعاقده، وهي محاولة للضغط على إدارة النادي من أجل إبرام العديد من الصفقات هذا الصيف”.

🚨 الآس | عقد مبابي سينتهي مع باريس في صيف 2024 وسيكون حر للتفاوض مع أي فريق بداية من شهر يناير العام المقبل. pic.twitter.com/uJtSm5b2Le — Insider Real (@RMCFarab) May 25, 2023

وكان ريال مدريد الإسباني قريب من التوقيع مع النجم الفرنسي كيليان مبابي. مع نهاية الموسم الماضي في صفقة انتقال حر، إلا أنه جدد عقده مع نادي باريس سان جيرمان حتى صيف عام 2025.

ويعتلي باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز. برصيد 84 نقطة، كما وبفارق 6 نقاط عن الوصيف لانس في المركز الثاني من الترتيب برصيد 78 نقطة لهذا الموسم.