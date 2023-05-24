الأربعاء, مايو 24, 2023
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ما هو “الوباء القادم”؟.. تطورات خطيرة وجديد الصحة العالمية يثير الرعب

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حذّر الدول من "وباء قادم" ودعا للاستعداد بشكل أكبر من ذي قبل

كتب فهمي الورغمي
الوباء القادم وفيروس كورونا watanserb.com
الوباء القادم وفيروس كورونا
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وطن- “الوباء القادم” وسم أثار قلق ورعب الكثيرين في المنطقة العربية، إثر تصدره منصات السوشيال ميديا في عدد من الدول. وبدأت القصة بعد تحذيرات مرعبة أطلقها مدير منظمة الصحة العالمية حذر فيها من “جائحة محتملة قد تحدث قريبا”، وطالب دول العالم بالاستعداد لها، وذلك بعد أسابيع من إنهاء حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بجائحة كورونا.

“الوباء القادم” وخوف الشعوب العربية

حثّ تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى الاستعداد لمواجهة وباء محتمل في المستقبل. داعيا إياها لإجراء الإصلاحات الضرورية في بنيتها التحتيّة الصحيّة.

وفي حديثه في الجمعية بعد أسابيع من إنهاء حالة الطوارئ العالمية لوباء كوفيد-19، قال تيدروس إن الوقت قد حان لدفع المفاوضات بشأن منع الوباء المقبل.

وأضاف المسؤول الأممي في خطاب ألقاه أمام الدول الأعضاء في المنظمة: “إذا لم نجري التغييرات التي يجب إجراؤها، فمن سيفعل ذلك؟ وإذا لم نجريها الآن، فمتى؟”.

ونوه “تيدروس” إلى أن التزام الجيل الحالي باتفاقية تتعلق بالأوبئة أمر بالغ الأهمية، حيث أن هذا الجيل هو الذي تعرض لوحشية الفيروسات القاتلة.

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ولم يوضح مدير المنظمة العالمية، ما إذا كانت لديهم مؤشرات حول وباء بعينه في طريقه إلى الانتشار، أو أن تصريحاته تأتي في معرض الاستعداد لأي طارئ في مجال انتشار الأوبئة كما حدث مع انتشار كورونا.

وجاء حديث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في إطار مفاوضات تجريها الدول الأعضاء لإصلاح القوانين والتشريعات التي تحدد التزاماتها في حالة حدوث تهديد صحي عالمي وتعمل أيضًا على وضع معاهدة أوسع نطاقًا لمكافحة الأوبئة. ومن المقرر أن يتم توقيع هذه المعاهدة في العام المقبل.

وتركز الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية، التي تستمر لمدة عشرة أيام في جنيف، على مجموعة من التحديات الصحية العالمية. ومن المقرر أن يتم مناقشة قضية الأوبئة في اجتماع مهم هذا الأسبوع، والذي يتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة.

وتجدر الإشارة أنه في مارس/آذار 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا (كوفيد 19) قد أصبح جائحة عالمية.

الوباء القادم وخوف الشعوب العربية
الوباء القادم وخوف الشعوب العربية

ما هو الوباء القادم؟

خلاله كلمته يوم الاثنين، لم يوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ما إذا كانت لديهم مؤشرات حول وباء بعينه في طريقه إلى الانتشار، أو أن تصريحاته تأتي في معرض الاستعداد لأي طارئ في مجال انتشار الأوبئة كما حدث مع انتشار كورونا.

وللبشر، ذكريات أليمة وقاسية مع آخر جائحة عالمية عاشوها، المتعلقة بفيروس كورونا والتي انطلقت رسمياً في مارس/آذار 2020، وانتهت قبل أسابيع، حين أعلنت منظمة الصحة العالمية إنتهاء حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بها.

وحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، فإن فيروسات كورونا هي عائلة من الفيروسات التي يمكنها أن تسبب أمراضًا مثل الزكام والالتهاب التنفُّسي الحاد الوخيم (السارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفُّسية (ميرس).

في عام 2019، اُكتشِف نوع جديد من فيروسات كورونا تسبب في تفشي مرض كان منشأه في الصين.

يُعرَف الفيروس باسم فيروس المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة كورونا 2 (سارس-كوف-2). وسُمَّى المرض الناتج عنه مرض فيروس كورونا المستجد 2019 (كوفيد 19).

واليوم، بمجرد تحذير المنظمة العالمية من “الوباء القادم”، سادت حالة من الهدوء الحذر والترقب الممزوج بذكريات سنوات طويلة عاشها الإنسان خلال فترة جائحة كورونا.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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