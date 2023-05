ما هو “الوباء القادم”؟.. تطورات خطيرة وجديد الصحة العالمية يثير الرعب

- Advertisement -

وطن- “الوباء القادم” وسم أثار قلق ورعب الكثيرين في المنطقة العربية، إثر تصدره منصات السوشيال ميديا في عدد من الدول. وبدأت القصة بعد تحذيرات مرعبة أطلقها مدير منظمة الصحة العالمية حذر فيها من “جائحة محتملة قد تحدث قريبا”، وطالب دول العالم بالاستعداد لها، وذلك بعد أسابيع من إنهاء حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بجائحة كورونا.

حثّ تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى الاستعداد لمواجهة وباء محتمل في المستقبل. داعيا إياها لإجراء الإصلاحات الضرورية في بنيتها التحتيّة الصحيّة.

وفي حديثه في الجمعية بعد أسابيع من إنهاء حالة الطوارئ العالمية لوباء كوفيد-19، قال تيدروس إن الوقت قد حان لدفع المفاوضات بشأن منع الوباء المقبل.

We need @WHO Member States to deliver the #PandemicAccord on time, as a generational commitment. The next pandemic will not wait for us. We must be ready. #WHA76https://t.co/IUMnYEtZH8 pic.twitter.com/KwwRbT8CIv

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 22, 2023