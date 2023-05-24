كابتن بطيران الإمارات يكشف كيف يمكنك البقاء على قيد الحياة خلال الرحلات الطويلة على الدرجة الاقتصادية!

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وطن- لا شك أن السفر هو أروع شيء في العالم، حيث يمكن أن يجعلك أكثر سعادة ويوفر لك العديد من التجارب والمغامرات التي لا يمكنك نسيانها.



ومع ذلك، فإن رحلات الطيران الطويلة، يمكن أن تجعل المسافر يشعر بالإرهاق والإجهاد والتعب الشديد.

ولكن الخبر الجيد أن هناك عدد لا بأس به من الطرق الفعالة التي يمكنك اتباعها – أثناء رحلتك لضمان شعورك بإجهاد وتعب أقل – كشفها طيار يشتغل في طيران الإمارات.

يقول الطيار يسري أبو بكر، المقيم في دبي ويعمل لدى طيران الإمارات، إن إحدى أكثر رحلاته التي تسبب له التعب والإرهاق والتي تتطلب ما يقرب من 16 ساعة في الجو هي الرحلة التي تنطلق من دبي إلى أوكلاند، نيوزيلندا، مشيراََ إلى أنه يسافر إلى هذه الوجهة مرتين إلى ثلاث مرات في الشهر.

ولتجنب الشعور بالتعب والإرهاق في هذه الوجهة، كشف الطيار أنه يستخدم هذه الحيل المفيدة عند السفر، وفقا لما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



النوم في أوقات أبكر من المعتاد



لتقليل أعراض اضطراب الرحلات الجوية الطويلة قدر الإمكان، يوصي الطيار بإحداث تغيير تدريجي في مواعيد النوم في الفترة السابقة لموعد السفر قبل يومين على الأقل من الطيران، مشيراََ إلى أنه يتبع هذه الطريقة من خلال تغيير أنماط أكله ونومه.



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يمكن أن يؤدي الطيران إلى منطقة زمنية جديدة إلى العبث بساعة الجسم أو بإيقاع الساعة البيولوجية، مما يزيد يزيد بشكل خطير من خطر الاضطرابات المزاجية.



ويقول في هذا السياق:”إذا كنت سأسافر يوم السبت، فسوف أذهب إلى الفراش قبل ساعتين يوم الخميس، ثم قبل أربع ساعات يوم الجمعة. هذا سيهيئ جسمي لجدول زمني جديد.”



كن لطيفا مع طاقم الطائرة

إذا كنتَ لطيفا في تحدثك مع طاقم الطائرة أثناء الرحلة، يقول يسري إنه من المرجح أن تحصل على أشياء مثل مشروبات إضافية أو وجبات خفيفة.

وإذا أردت الحصول على هذه الأشياء، عليك ببساطة أن تتبع تعليمات المضيفات، حسب الطيار. ولا ينصح هذا الأخير كذلك بالضغط على جرس الاتصال في الطائرة إلا إذا كنت تحتاج إلى مساعدة ضرورية.

حافظ على نشاطك

يقول يسري إن الحفاظ على نشاطك أثناء الرحلة أمر مهم ويوصي بممارسة تمارين الإطالة كل ساعة من رحلتك، لمدة خمس إلى عشر دقائق على الأقل.

وبعض مناطق الجسم التي يقول إنه من الجيد التركيز عليها تشمل عضلات المؤخرة والوركين والظهر.

ضع جدولًا إذا كنت تسافر مع أطفالك

خلال الرحلات الطويلة وإذا كنت تسافر مع أطفالك، يرى الطيار وأنه من الضروري تحديد جدول والإلتزام به حتى يستمتع الأطفال بأوقاتهم.



يمكنك على سبيل المثال تحديد فترات النوم، وقت اللعب ووقت القراءة حتى يتمتع الأطفال بالراحة خلال السفر.

احزم قناع عين وسماعات إلغاء الضوضاء

يقول الطيار إنه دائمََا ما يأخذ معه هذه العناصر الأساسية التي تحسن بشكل كبير تجربة سفره. ويؤكد خاصة على أن استخدام قناع عين سيحسن من فرصك – كمسافر- في الحصول على قسط من النوم الهادئ خلال الرحلة.



اشرب الكثير من الماء

دائمًا ما يتحدث المسافرون عن فوائد شرب الكثير من الماء، ويوافق الطيار يسري على أن ذلك يحدث فرقًا كبيرًا.

يقول إنه إذا حافظت على رطوبة جسمك، فستشعر بتحسن كبير عندما تصل إلى وجهتك.

الحرص على ارتداء ملابس مريحة

على الرغم من أن الكثير من الركاب يعتقدون أن السفر بملابس العمل سيزيد من فرصهم في الحصول على ترقيات مجانية، إلا أن يسري يقول إن هذه مجرد خرافة.

ويوصي الطيار بالتخلي عن هذه الملابس في الرحلات الطويلة واختيار دائما الملابس الفضفاضة والتي ستساعدك على الشعور بالراحة.



استمع إلى الموسيقى أو الكتب الصوتية لنوم هادئ



قد يكون النوم على متن طائرة وأنت جالس في وضع مستقيم أمرًا صعبًا، لكن يسري يقول إن لديه عدة طرق ناجحة للحصول على نوم مريح.



عند السفر، يأخذ الطيار دائمًا كتابًا معه أو يقوم بتنزيل بعض الموسيقى الهادئة التي يمكنه الاستماع إليها باستخدام سماعات الأذن التي تعمل على إلغاء الضوضاء بدلاً من سماعات الرأس الأساسية للطائرة.

تعتبر الكتب الصوتية طريقة أخرى للحصول على نوم هادئ، ويمكنك وضع فيها بعض الموسيقى الخاصة بممارسة التأمل.

