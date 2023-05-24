قصة فتيات سوريات يلعبن كرة القدم وسط أشباح داعش

- Advertisement -

وطن- في الرقة، العاصمة السابقة لتنظيم “داعش”، كانت امرأة نحيفة مغطاة باللون الأسود تحدّق من خلال شقوق حجابها، تقطر كرة قدم ثم ترسلها إلى الشبكة بركلة قوية.

في مكان آخر عبر الملعب المليء بالشمس، تقوم الفتيات الصغيرات، -بعضهن يغطين وجوههن وبعضهن الآخر لا يغطين- بالصياح والمزاح، بينما يشاهدهن الأولاد في حقل مجاور، تتراوح أعمارهن بين 10 و14 عامًا، وهن عضوات في أول فريق كرة قدم للفتيات في الرقة.

يقول عبد الرزاق الأحمد سلاش رئيس دوري كرة القدم للناشئين في المدينة، إن المشهد لا يقلّ عن كونه “ثوريًا”، مبتسمًا بفخر وهو يشير إلى الفتيات: “نحن نغيّر العقلية هنا”، وفق موقع المونيتور.

قبل أقل من ست سنوات، عندما كان تنظيم داعش لا يزال يحكم الرقة، لم يجرؤ أحد على مشاهدة كرة القدم، ناهيك عن لعبها في العراء.

في الموصل، الموقع الرئيسي الآخر للخلافة في العراق المجاور، تمّ القبض على 13 شابًا مراهقًا تحدوا القاعدة، وشاهدوا مباراة في كأس آسيا بين الأردن والعراق، وتمّ إعدامهم علنًا على يد فرقة الإعدام.

في ملعب كرة القدم “الأسود” في الرقة، الذي سمي بهذا الاسم بسبب هيكله الحجري الداكن، كانت عمليات قطع الرؤوس التي وُصفت على أنها ترفيه عائلي هي “الرياضات” الوحيدة المعروضة، تحت الاستاد، في غرف تبديل الملابس التي تمّ تحويلها إلى غرف تعذيب، مات عدد لا يحصى.

- Advertisement -

كانت الحياة أصعب على النساء والفتيات. لم يُسمح لهم بالتنقل في الأماكن العامة إلا إذا كانوا برفقة رجال ويرتدون حجابًا مزدوج الطبقات وشادور فضفاض وقفازات.

يجب أن تكون الملابس سوداء، ولم يتمّ إعفاء الفتيات في سن 4 و5 سنوات من قواعد اللباس، أولئك الذين عصوا تعرضوا لمعاملة وحشية من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعروفة باسم الحسبة وفرضت عليهم غرامات باهظة.

تقول لاعبة خط الوسط راما البالغة من العمر 13 عامًا: “لا أريد الزواج أو تكوين أسرة”، فيما تريد ماهانا، البالغة من العمر 14 عامًا، مثل جميع الفتيات هنا، أن تصبح لاعبة كرة قدم محترفة. إنها “تحب” أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتريد تعلم اللغة الإنجليزية وتستمع إلى موسيقى الكيبوب.

تشكيل فريق الفتيات

تمّ تشكيل فريق الفتيات رسميًا في يونيو 2022. مع انتشار الأخبار، قال مدربهم أحمد عبيد إن عددًا متزايدًا من الفتيات سجلن، وبلغ عددهن الإجمالي 32. معظمهم من العرب. ولم يكن قد تم الانتهاء من الملاعب المزدوجة حتى بداية هذا العام، بتمويل من مبادرة نرويجية خاصة، وبدأت الفتيات في اللعب.

قال مجلس إدارة المبادرة النرويجية ومقره أوسلو، في بيان، إنّ نتائج المشروع كانت “ساحقة للغاية” والاستجابة “أكبر بكثير مما كان مأمولاً”، حيث تتدفق المنح من “عشرات من أندية كرة القدم والنقابات”.

وأضاف المجلس، إن الهدف هو “أولاً وقبل كل شيء تمكين هؤلاء الأطفال من الاستمتاع بالفرح والشعور بالأمان”.

يتعلق الأمر أيضًا بعكس صورة الرقة الدموية. قال عبيد: “أردنا القيام بهذا المشروع حتى ينظر الناس إلينا بطريقة مختلفة، لخلق الحياة للفتيات بعد الكثير من الظلام”.

كيف كان شعور والدي الفتيات تجاه المدرب الذكر؟، يجيب المدرب: “الوالدان بخير تمامًا مع هذا. إنهم يثقون بي”.

كان يخطط لاصطحابهن للعب مع فريق فتيات آخر في القامشلي، العاصمة الإدارية على الحدود التركية. لكن قال: “ليس لدينا ما يكفي من المال لدفع تكاليف الرحلة”.

كان على عبيد أن يخزّن مدخراته الضئيلة لشراء كرات كرة القدم والزي الرسمي للفتيات.

نوروز محمد، التي جاءت لمشاهدة ابنتيها تلعبان، قالت: “أنا سعيدة للغاية لأن بناتي يلعبن كرة القدم.. قبل ذلك لم تكن هناك حياة في الرقة، فقط الموت”.

مثل كثيرين هنا، ينسب عبيد الفضل إلى الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد والتي كانت تحكم الرقة وغيرها من معاقل داعش السابقة في شمال وشرق سوريا لتهيئة بيئة لتنفيذ مثل هذه الخطط.

الهيئة الوليدة، التي تعمل تحت الحماية العسكرية الأمريكية، مستوحاة أيديولوجيا من عبد الله أوجلان، الزعيم الكردي المسجون، وقد أسّس أوجلان حزب العمال الكردستاني المحظور وقاد حملته المسلحة ضد الدولة التركية من ملجأه في سوريا إلى أن طردته القوات التركية في كينيا عام 1999 وأسرته.

شهدت نسوية أوجلان الراديكالية مشاركة النساء في السلطة في الحكومة وقيادة بعض أكثر المعارك فعالية ضد داعش. نالت شجاعتهم التعاطف والإعجاب في جميع أنحاء العالم.

وأصبح فيلم “جين جيان آزادي” الكردي عن “المرأة، الحياة، الحرية”، صرخة حشد لملايين النساء الإيرانيات اللاتي انتفضن العام الماضي بعد وفاة المرأة الكردية مهسا أميني في حجز الشرطة. الشعار صاغته الحركة التي يقودها أوجلان.

وقالت فوزة يوسف، المسؤولة الكردية السورية البارزة التي التقت أوجلان في سوريا، إن “تمكين المرأة هو أحد الركائز الأساسية لمشروعنا الديمقراطي”، وتقول إنها تأثرت بشدة بأفكاره.

العديد من هذه الأفكار لا تنطبق بشكل جيد في المناطق ذات الأغلبية العربية حيث يسود التيار الديني المحافظ بقوة. إن الشعور بالضيق واضح في دير الزور حيث لا تزال الرموز القبلية المحيطة بـ”شرف” المرأة متجذرة بعناد ولا يزال تنظيم الدولة الإسلامية يجد المجندين.

في الرقة أيضًا، لا تزال معركة كسب القلوب والعقول بعيدة المنال. ندوب الحرب في كل مكان. المباني التي دمرتها غارات التحالف تصطف الشوارع المليئة بالحفر. تعتبر مياه الشرب والكهرباء رفاهية على الرغم من التدفق المستمر للمساعدات من الولايات المتحدة والجهات المانحة الدولية الأخرى. عانت المدينة مؤخرًا من تفشي مرض الكوليرا إلى جانب مدن أخرى في المنطقة المحمية من الولايات المتحدة.

الغالبية العظمى من السكان العرب في المنطقة مستاءة مما وصفته مجموعة الأزمات الدولية بالطرق “الاستبدادية” للإدارة التي يقودها الأكراد والترويج المزعوم للكوادر الكردية على حساب الآخرين. الفجوة الهائلة التي تفصل بين أولئك الذين يتقاضون رواتب بالدولار في المنظمات الممولة من الغرب والبقية ممن يكافحون من أجل وضع الخبز على الطاولة تزيد من التوترات.

أوضح حسن حسن، مؤسس ورئيس تحرير مجلة New Lines التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، وهو من الرقة: “من المدهش كيف يتم التسامح الآن مع الأشياء التي كانت تسبب العنف والمتاعب، حيث تتخذ النساء قراراتهن الخاصة، والسفر دون موافقة الأسرة، والهروب مع الأشخاص الذين يريدون الزواج وما إلى ذلك.. هذه مشكلة كبيرة في مجتمع قبلي محافظ يؤكد على الشرف والعفة، كما يعرّفانه”.

وسط بحر من المحن، بما في ذلك هجمات تركيا المتواصلة على البنية التحتية المدنية، لا يزال شمال شرق سوريا هو الجزء الأقل قمعًا والأكثر استقرارًا وتوجهًا نحو الغرب من سوريا اليوم.

يدير أحمد صير متجرًا رياضيًا في وسط الرقة حيث يبيع كرات كرة القدم والزي الرسمي والعديد من السلع الأخرى التي يستوردها من تركيا والصين والإمارات العربية المتحدة. خلال فترة حكم تنظيم داعش، ظل المتجر مفتوحًا ولكن الأعمال التجارية تراجعت إلى حد كبير.

كان سيير يبيع الكرات للمقاتلين الذين يلعبون كرة القدم داخل حدود مجمعاتهم ولكنهم لا يخرجون أبدًا. “لقد أجبروني على إطلاق لحية ودفع الضرائب”. يتذكر قائلاً: “كنا نتعرض للعنف كل يوم”.

ويضيف: “الحياة جيدة الآن، باستثناء الخدمات العامة”. أما بالنسبة للفتيات اللواتي يلعبن كرة القدم، فإن “المجتمع قبِل الفكرة”.

بالعودة إلى ملعب كرة القدم، تتواجد سوسن حمادة، هدّاف الأهداف ذات الكرات السوداء، هنا لترافق شقيقتها سلاف البالغة من العمر 15 عامًا، والتي تلعب في الفريق.

سوسن (22 سنة)، تعلمت فنون الدفاع عن النفس لرعاية والدتها وإخوتها السبعة. وأوضحت: “مات أبي، وأنا الآن المعيل”. انتقلت العائلة، وهي من أصل عربي من الرقة، إلى دمشق عندما سيطر تنظيم داعش. سمحت الثقافة العلمانية التي روّج لها نظام الأسد بقوة للشابة باكتساب مهاراتها الرياضية. عادوا إلى الرقة قبل عام.

وتقول: “الوضع أفضل مما كان عليه في عهد بشار الأسد هنا. نحن جميعاً الآن أكثر حرية.. أكسب المزيد من المال”. وأضافت: “إنه لأمر جيد أن تلعب أختي كرة القدم.. هذا أفضل من فعل الأشياء السيئة”.