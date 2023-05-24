فيديوهات إباحية على الصفحة الرسمية لبلدية حمام سوسة بتونس وسخرية واسعة (شاهد)

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وطن- فيما يمكن اعتباره بالفضيحة، تعرضت الصفحة الرسمية لبلدية حمام سوسة في تونس، لاختراق صدم مستخدمي الإنترنت التونسيين، بعد ظهر عليها فيديو وصفه المتابعون بالإباحي.

وتمكن المتسللون من اقتحام الصفحة الرسمية لبلدية حمام سوسة، ونشروا مقاطع فيديو صريحة تظهر فيها امرأة تتعرى في مواقف متعددة.

بلدية حمام سوسة تناشد للإبلاغ عن الصفحة

ووفقا لوسائل إعلام تونسية، فقد أفادت بلدية حمام سوسة؛ عن تعرّض صفحتها الرسمية لبلدية حمام سوسة للقرصنة كما تم العبث بمحتواها ونشر مقاطع فيديو لا أخلاقية.

ودعت بلدية حمام سوسة كل متابعي الصفحات الاجتماعية مساندة البلدية والتبليغ عن الصفحة التي وصفتها بالمشبوهة .

و كشفت هذه الحادثة عن ثغرات أمنية في الحسابات التابعة للمؤسسات التونسية، مما أثار ردود فعل ساخرة وأكد على الضرورة الملحة لتعزيز حماية البيانات عبر الإنترنت.

اختراق الصفحة لنشر محتوى جنسي

وتم اختراق الصفحة الرسمية لبلدية حمام سوسة من قبل متطفلين استغلوا نقاط الضعف في النظام الأمني، بعد أن تمكنوا من التحايل على التدابير الوقائية والسيطرة على الصفحة، باستخدام هذا الوصول لنشر محتوى جنسي.

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وفاجأت مقاطع الفيديو الفاضحة هذه زوار الصفحة على حين غرة ، حيث توقعوا العثور على معلومات رسمية وتحديثات عن أنشطة البلدية، إلا أنهم فوجئوا بأنها تحولت لصفحة تعرض مقاطع إباحية، يستخدمها أصحابها لجني الاموال عبر البث المباشر.

سخرية واسعة

وعبر مستخدمو الإنترنت عن استيائهم من الحادث وردوا بسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، حيث سلط التونسيون الضوء على انعدام الأمن في الحسابات الرسمية ، وهو ما يمثل مشكلة خطيرة للبلاد.

وفي هذا السياق، قال أحد المغردين ساخرا:” نطالب بتعميم التجربة في باقي بلديات الجمهوريّة.”.

#كلّنا_حمّام_سوسة.https://t.co/sP9ew949SO

نطالب بتعميم التجربة في باقي بلديات الجمهوريّة. — Mansa Moussa (@OmmaGhomma) May 24, 2023

وقالت مغردة أخرى:” تونس كاملة دخلت لصفحة بلدية حمام سوسة اليوم”.

تونس كاملة دخلت لصفحة بلدية حمام سوسة اليوم — Kefi samouha (@kefi_samouha) May 24, 2023

وواصل آخر السخرية بالقول:”ادمين باج بلدية حمام سوسة طلع أصلو مكسيكي ..بلدية حمام سوسة تنشر مقطع يحتذى به للاقتصاد في الماء”.