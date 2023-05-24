الأربعاء, مايو 24, 2023
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الهدهد

فيديوهات إباحية على الصفحة الرسمية لبلدية حمام سوسة بتونس وسخرية واسعة (شاهد)

بلدية حمام سوسة أكدت اختراق صفحتها على فيسبوك وناشدت الجميع للإبلاغ عنها

كتب سالم حنفي
فيديوهات إباحية لبلدية حمام سوسة watanserb.com
فيديوهات إباحية لبلدية حمام سوسة
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وطن- فيما يمكن اعتباره بالفضيحة، تعرضت الصفحة الرسمية لبلدية حمام سوسة في تونس، لاختراق صدم مستخدمي الإنترنت التونسيين، بعد ظهر عليها فيديو وصفه المتابعون بالإباحي.

وتمكن المتسللون من اقتحام الصفحة الرسمية لبلدية حمام سوسة، ونشروا مقاطع فيديو صريحة تظهر فيها امرأة تتعرى في مواقف متعددة.

بلدية حمام سوسة تناشد للإبلاغ عن الصفحة

ووفقا لوسائل إعلام تونسية، فقد أفادت بلدية حمام سوسة؛ عن تعرّض صفحتها الرسمية لبلدية حمام سوسة للقرصنة كما تم العبث بمحتواها ونشر مقاطع فيديو لا أخلاقية.

ودعت بلدية حمام سوسة كل متابعي الصفحات الاجتماعية مساندة البلدية والتبليغ عن الصفحة التي وصفتها بالمشبوهة .

و كشفت هذه الحادثة عن ثغرات أمنية في الحسابات التابعة للمؤسسات التونسية، مما أثار ردود فعل ساخرة وأكد على الضرورة الملحة لتعزيز حماية البيانات عبر الإنترنت.

بلدية حمام سوسة بتونس
فيديوهات إباحية على الصفحة الرسمية لبلدية حمام سوسة بتونس
بلدية حمام سوسة بتونس
فيديوهات إباحية على الصفحة الرسمية لبلدية حمام سوسة بتونس

اختراق الصفحة لنشر محتوى جنسي

وتم اختراق الصفحة الرسمية لبلدية حمام سوسة من قبل متطفلين استغلوا نقاط الضعف في النظام الأمني، بعد أن تمكنوا من التحايل على التدابير الوقائية والسيطرة على الصفحة، باستخدام هذا الوصول لنشر محتوى جنسي.

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وفاجأت مقاطع الفيديو الفاضحة هذه زوار الصفحة على حين غرة ، حيث توقعوا العثور على معلومات رسمية وتحديثات عن أنشطة البلدية، إلا أنهم فوجئوا بأنها تحولت لصفحة تعرض مقاطع إباحية، يستخدمها أصحابها لجني الاموال عبر البث المباشر.

بلدية حمام سوسة بتونس
فيديوهات إباحية على الصفحة الرسمية لبلدية حمام سوسة بتونس
بلدية حمام سوسة بتونس
فيديوهات إباحية على الصفحة الرسمية لبلدية حمام سوسة بتونس

سخرية واسعة

وعبر مستخدمو الإنترنت عن استيائهم من الحادث وردوا بسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، حيث سلط التونسيون الضوء على انعدام الأمن في الحسابات الرسمية ، وهو ما يمثل مشكلة خطيرة للبلاد.

وفي هذا السياق، قال أحد المغردين ساخرا:” نطالب بتعميم التجربة في باقي بلديات الجمهوريّة.”.

وقالت مغردة أخرى:” تونس كاملة دخلت لصفحة بلدية حمام سوسة اليوم”.

وواصل آخر السخرية بالقول:”ادمين باج بلدية حمام سوسة طلع أصلو مكسيكي ..بلدية حمام سوسة تنشر مقطع يحتذى به للاقتصاد في الماء”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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