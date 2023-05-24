الأربعاء, مايو 24, 2023
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شقيق رونالدو يواجه فضيحة في إيطاليا.. تفاصيل القضية وموعد محاكمته

من المُقرر أن يَمثُل شقيق كريستيانو رونالدو أمام المحكمة في 20 يوليو/تموز القادم، للرد على التهم الموجهة إليه وإذا ثبتت إدانته، فقد يواجه عقوبات قاسية تشمل السجن والغرامات المالية.

كتب فهمي الورغمي
هوغو أفيرو وكريستيانو رونالدو watanserb.com
هوغو أفيرو وكريستيانو رونالدو
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وطن- في قضية مثيرة للجدل، اتهم المدعي العام الإيطالي شقيق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالاحتيال على نادي يوفنتوس وشركة بيغاسو، المتخصصة في بيع الملابس الرياضية عبر الإنترنت.

شقيق رونالدو مُتهم بالاحتيال في إيطاليا

وبحسب تقرير صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية فإن هوغو دوس سانتوس أفيرو، الشقيق الأكبر لرونالدو، قام ببيع أكثر من 13000 قميص مزيف لنادي يوفنتوس، يحمل اسم رونالدو وشعار متحفه في مدينة فونشال البرتغالية، دون الحصول على ترخيص رسمي من النادي أو الشركة.

وقد أثار هذا التصرّف غضب إدارة يوفنتوس، التي تعاقدت مع رونالدو في عام 2018 في صفقة صفقة قياسية بقيمة 538 مليون دولار، على أمل استغلال شعبيته الكبيرة حول العالم لزيادة مبيعاتها وإيراداتها.

كما أثار هذا التصرف استياء شركة بيغاسو، التي كانت قد أبرمت اتفاقية حصرية مع رونالدو لبيع قمصانه عبر موقعها الإلكتروني.

وقد تقدمت الشركة بشكوى قضائية ضد شقيق رونالدو، متهمة إياه بانتهاك حقوق الملكية الفكرية والمادية للقمصان وذلك عام 2019.

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هوغو أفيرو وكريستيانو رونالدو
هوغو أفيرو وكريستيانو رونالدو

ومن المُقرر أن يَمثُل شقيق رونالدو أمام المحكمة في 20 يوليو/تموز 2023، للرد على التهم الموجهة إليه. وإذا ثبتت إدانته، فقد يواجه عقوبات قاسية تشمل السجن والغرامات المالية.

وفي الأثناء، لم يُصدر رونالدو أي تعليق رسمي على هذه القضية حتى الآن، لكن من المتوقع أن يحاول حلها بطريقة وديّة مع ناديه وشركة بيغاسو، لتجنب أي تأثير سلبي على سمعته ومستقبله.

هوغو أفيرو وكريستيانو رونالدو
هوغو أفيرو وكريستيانو رونالدو

من هو “هوغو أفيرو” الشقيق الأكبر لرونالدو؟

“هوغو دوس سانتوس أفيرو” هو الأخ الأكبر للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو المدير الحالي لمتحف شقيقه الذي يحمل اسمه في مدينة “فونشال” التي تقع في جزر ماديرا في البرتغال، كما أوضح تقرير لموقع “سبورت دايف“.

وُلد هوغو في مدينة فونشال بجزيرة ماديرا في عام 1975، ويحمل الجنسية البرتغالية ويدين بالمسيحية. في شبابه، كان هوغو مدمنًا على المخدرات والكحول، لكن رونالدو ساعده على التغلب على إدمانه وأعطاه فرصة للعمل في متحفه.

هوغو متزوج ولديه طفلان، ويعيش حاليًا في البرتغال. أوضحت تقارير صحفية برتغالية في وقت سابق أنه يُحب شقيقه (كريستيانو) كثيرًا ويدعمه في مسيرته الكروية.

المصدرانستجرام، صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، هوغو دوس سانتوس أفيرو، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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