ساويرس يقدم عرضا مغريا لـ المصارع الهارب أحمد بغدودة

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وطن- دخل رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس، على خط أزمة لاعب المصارعة المصري “أحمد فؤاد بغدودة”، الذي بات حديث المصريين بعد هروبه من الفندق الذي كان يقيم فيه منتخب مصر للمصارعة في تونس، عقب مشاركته في بطولة إفريقيا التي أقيمت في الفترة ما بين، 15 إلى 21 مايو، وحصل فيها على الميدالية الفضية بوزن 63 كيلو غرام.

نجيب ساويرس يتوجه بهذا الطلب لـ أحمد بغدودة

وتفاجأ مسؤولو بعثة منتخب المصارعة صباح، السبت الماضي، بهروب لاعب المنتخب أحمد فؤاد بغدودة صاحب الـ22 عامًا، من مقر إقامة المنتخب بدون علم أحد، ليحرر مسؤولو الاتحاد محضرًا رسميًّا بهروب اللاعب في تونس، حتى تقوم السلطات التونسية بالبحث عنه.

فيما كشف والده أن ابنه كان بطلا شغوفا برياضته، لكن سوء الأحوال وضياع مجهوده وسنوات عمره من دون أي مقابل أو تقدير دفعه للهروب خارج مصر.

وفي تغريدة مفاجئة له عبر حسابه الرسمي بتويتر طالب نجيب ساويرس، لاعب المصارعة الرومانية الشاب أحمد بغدودة بالعودة إلى مصر.

كما قدم له الملياردير المصري عرضا مغريا، حيث وعده بأنه سيصلح كل ما أغضبه.

وكتب “ساويرس” عبر حسابه بتويتر ما نصه: “ارجع وأنا هصلح كل اللي ضايقك.. احنا ولاد بلدك عايزينك”.

ارجع وًانا هصلح كل اللي ضايقك 🙏🙏🙏 احنا ولاد بلدك عايزينك https://t.co/45g4HeKz8i — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 24, 2023

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وكان الاتحاد المصري للمصارعة أشار إلى أن لاعب المنتخب القومي للمصارعة الرومانية، خرج من معسكره أثناء بطولة إفريقيا بتونس والذي حصل بها علي المركز الثاني وزن 63كجم.

وأضاف في بيان له نشر، السبت الماضي، على حسابه في “فيسبوك” أنه يدرس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ للاتحاد كافة حقوقه في هذا الأمر.

وتابع “الاتحاد المصري للمصارعة” في بيانه أنه تواصل مع الاتحاد الدولي بشأن عمل كافة الإجراءات، بما يضمن استمرارية اللاعب ضمن صفوف المنتخب المصري وذلك وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

وأكد الاتحاد أنه يبذل قصارى جهده بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية المصرية، في إعداد أجيال واعده في لعبة المصارعة ترفع علم مصر في البطولات والمحافل الرياضية الدولية.

والد أحمد بغدودة يكشف المستور

وتكررت وواقعة هروب اللاعبين بين عدد من الرياضيين في مصر، مما أعاد تسليط الضوء مجددا على مشاكل أوضاع اتحادات الرياضات في مصر، سواء فيما يتعلق بنقص التمويل أو انخفاض المرتبات.

وضمن الجدل الذي شاع على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هروب اللاعب الأولمبي “بغدودة” وأسبابه، أشار البعض إلى أن تدني ما يتقاضاه من اتحاد المصارعة المصري كان أحد أسباب هروبه.

وكشف والد اللاعب، فؤاد بغدودة، في تصريحات سابقة له، أن ابنه كان بطلا شغوفا برياضته، لكن سوء الأحوال وضياع مجهوده وسنوات عمره من دون أي مقابل أو تقدير دفعه للهروب خارج مصر.

وأضاف والد المصارع الهارب أحمد بغدودة أنه كان “طول الأعوام الماضية يتحمل نفقات رياضة ابنه حتى لا يحرمه منها، رغم مصادر دخله المحدودة، موضحا أنه رجل بسيط يعمل سائق توكتوك، ولديه طفلان بخلاف أحمد”.

وأكد والد “بغدودة” عدم علمه بخطة ابنه للهروب، وأشار إلى أن ابنه كان يتلقى مبلغ 2200 جنيه شهريًا، وذلك منذ شهرين فقط.

وعبر فؤاد بغدودة عن غضبه من تصريحات المسؤولين، قائلا إن “ابنه لم يتلق أي راتب منذ أكثر من 12 عاما في الاتحاد، مؤكدا أن الإيصالات التي بحوزته تثبت كلامه، مشيرا إلى أنه تلقى مكافأة قدرها 16 ألف جنيه وخصموا منه 14800 جنيه بحجة الضرائب ولم يحصل في النهاية سوى على 1200 جنيها”.

مصلحة الضرائب ترد

وبعد هذه التصريحات وجرياً على عادة نظام السيسي في تغطية على التقصير وتبرير مسألة ضعف الأموال التي يتقاضاها المصارع الشاب أحمد بغدودة، سارعت وزارة المالية لإصدار بيان تحت عنوان “توضيح هام من مصلحة الضرائب المصرية”.

وجاء فيه أن اللاعب بغدودة “يتقاضى مبلغ 3 آلاف جنيه شهريًا من الإتحاد… والمستحق للاعب هو مبلغ 18 ألف جنيه عن 6 أشهر”.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه “تم خصم 10% كضريبة كسب عمل بالإضافة إلى 3% رسم تنمية طبقا للوائح وقوانين الدولة، وكان على اللاعب مبلغ 13680 جنيها رسوم انتقاله من مركز شباب بيلا؛ للانضمام للمشروع القومي للموهبة، وكان واجب على اللاعب سداد هذا المبلغ قبل الانتقال، وتم إرجائها لحين صرف المستحقات المالية للاعب تيسيرًا عليه”.

وأكد الاتحاد المصري للمصارعة في مخاطبته للمصلحة، أن لديه جميع المستندات الدالة على ذلك موقعة من اللاعب نفسه.

حالات هروب سابقة

ولا تعد حالة هروب اللاعب بغدودة الأولى من نوعها في البعثات الرياضية الخارجية إذ سبقه هروب لاعب منتخب الشباب للمصارعة الحرة، أحمد حسن بوشا، في أغسطس 2017، بعد المشاركة في بطولة العالم التي أقيمت بفنلندا.

وبعد عامين من الواقعة، تحديدا عام 2019، هرب شقيقه حسن حسن بوشا أيضا خلال بطولة العالم التي أقيمت بالمجر.

وقبل ذلك، هرب المصارع طارق عبد السلام لاعب المنتخب الوطني، إلى بلغاريا، في عام 2016.