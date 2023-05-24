زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف يثير الجدل في إيطاليا.. لماذا؟!

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وطن– بينما تجري الاستعدادت لإحياء مراسم زفاف الأمير حسن والآنسة رجوة آل سيف، تعيش إيطاليا على وقع تشييد هيكل ضخم للاحتفال بعرس الأمير وزوجته يوم 10 يونيو أي بعد زفافهما في الأردن بـ9 أيام، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام الإيطالية.

ويُذكر أن الأردن يستعدّ لحفل زفاف ملكي، وهو الأول منذ سنوات طويلة، إذ يترقب الشارع الأردني عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني على الآنسة رجوة خالد السيف في الأول من يونيو المقبل، في احتفال مهيب بتقاليد ملكية هاشمية أردنية عريقة متوارثة وحاضرة في ذاكرة الأردنيين والعالم، كما ستتبعه مراسم حفل زفاف تقليدية تخضع للبروتوكولات الخاصة بالأفراح الملكية الهاشمية الأردنية.

وبحسب صحيفة “الكونفيدنسيال-فانيتاس” الإسبانية، أقامت الملكة رانيا العبد الله، مساء الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي حفل عشاء بمناسبة قرب زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة السيف، ونشرت الملكة رانيا فيديو مصور عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي توثق الاحتفال والعشاء الذى تم تنظيمه يوم الاثنين.

وتخلل الحفل الذي حضره العديد من الأميرات منهم الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني والأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني، وعدد من أفراد عائلة السيف، ومدعوات من مختلف محافظات المملكة الأردنية، رسم بالحناء وزفة العروس وأغاني وأهازيج تراثية وشعبية أردنية وسعودية.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الصور التي نشرتها الملكة رانيا العبد الله، كشفت النقاب عن المصممة التي حاكت فستان حناء الآنسة رجوة آل سف؛ وهي السعوديّة هنيدة الصيرفي التي أكّدت في لقاء تلفزي أنها حاولت في فستان حفل حناء الآنسة رجوة الجمع ما بين حضارتي وثقافتي وهويتي الأردن والسعودية.

وفي انتظار حفل الزفاف المُزمع عقده يوم الخميس المقبل الموافق لـ1 يونيو، سيكون في ضيافة المملكة الأردنية عدد من ملكوك العالم، وخاصة سيكون هناك حضور واسع للممالك الأوروبية، حيث سيتواجد غييرمو أليخاندرو وماكسيما من هولندا برفقة ابنتهما الكبرى أماليا، كما سنرى أيضًا فيديريكو وماري من الدنمارك، وهاكون من النرويج أو فيكتوريا ودانيال من السويد. ومن الأسماء المؤكدة الأخرى أسماء سيباستيان دي لوكسمبورغ-زميل حسين في أكاديمية ساندهيرست العسكرية- و الأميرة تاماكادو من اليابان.

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حفل زفاف يثير الجدل في إيطاليا

بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام الإيطالية، فبينما بدأ العد التنازلي لإقامة حفل الزفاف المنشود، تجري استعدادت لإحياء حفل آخر بمناسبة الزفاف الملكي في إيطاليا. إذ نقلت الصحيفة الإيطالية “Corriere della Sera” في نسختها الرقمية، أنه يتم إنشاء هيكل بعرض 70 مترًا وارتفاع 15 مترًا وعمق 30 لتثبيته جيّدًا.

وهذا البناء الذي تم تشييده خصّيصًا لحفل الزفاف، يمكن رؤيته على ساحل الزمرد في سردينيا، أمام جزيرة تافولارا وفي منطقة محمية. وبحسب ذات المصادر، “الشيء الأخطر ليس رؤية هذه الكتلة من الفولاذ والزجاج في منطقة طبيعية فحسب، بل تم تركيبها دون إذن من السلطات أو على الأقل هذا ما يقوله البعض، فلا أحد يعرف شيئًا إلى الآن، لكن الهيكل موجود”.

ويُذكر أن الصحيفة الإيطالية طرحت السؤال على مجموعة من القادة السياسيين، عما إذا كان الأمر قانونيًا وما إذا كانت العائلة المالكة الأردنية لديها الإذن بتثبيت هذه المنصة. وأكد رئيس بلدية البلدة أنهم أبلغوه أنه لن يكون هناك سوى “عدد قليل من الوجهات المطلّة على الشاطئ”. وفي الحقيقة، ما قاله مخالف لما لاحظته الصحيفة حول النتيجة النهائية للهيكل الذي تم إنشاؤه، وهذا يتعارض مع لوائح سردينيا التي تنظم هذا النوع من الحفلات تحت هذا المسمّى القانوني: “يُسمح بالأعمال غير المستقرة موضوعياً والمُعدّة لتلبية الاحتياجات الموضوعية الاستثنائية والطارئة والمحددة مؤقتًا، حتى لمدة تزيد عن مائة وعشرين يومًا، بحيث يمكن سحبها فورًا عند انتهاء الحاجة”.

ويبقى السؤال المطروح؛ هل يمكن أن تسبب هذه المنصة المخاطر، لاسيما وأنها مشيّدة في محمية طبيعية، أو هل هي ضرورة لتكون ضمن المسموح به في البلاد. ووفقًا للمصادر الإيطالية، سيكون الأمر مؤقتًا أو على الأقل هذا ما يؤكده المسؤولون عن تركيب الهيكل.

وفي الوقت الحالي، طلبت محاكم سردينيا بالفعل وثائق التفويض، وبعض منها غير متوفرة الآن. ولم يكن رئيس بلدية Loiri Porto San Paolo، الذي ينتمي إلى المنطقة التي يتم فيها تركيب الهيكل، ليوقع على أي موافقة لأنه ببساطة لم يتلق أي طلب. علاوة على ذلك، يؤكد أنه من غير المعقول تثبيت شيء كهذا في المنطقة، حتى لو كان مؤقتًا. ومن جانبه، يقول المشرف على مقاطعة ساساري، التي تنتمي إليها المدينة، ليس لديه علم بتلقي أي طلب في هذا الصدد.

وختمت الصحيفة بالقول إن جميع السلطات الإيطالية على علم بعقد حفلة خاصة بمناسبة حفل الزفاف الملكي، في 10 يونيو ومع حضور العديد من كبار الشخصيات. لكن يبقى طلب تفكيك الهيكل أمل لبعض الهيئات والمنظمات الإيطالية، لحسم هذا الجدل حول إقامة حفل زفاف الأمير حسن والآنسة جوة آل سيف في هذا الهيكل.