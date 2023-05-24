الأربعاء, مايو 24, 2023
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جورجينا ترقص بجنون وتهز أردافها لتحرق 500 سعرة حرارية (فيديو)

كان الباليه جزءًا من طفولة جورجينا رودريغيز وهي الآن لا تتردد في الانضمام إلى أنواع أخرى من الرقص أيضًا

كتب رفيف عبدالله
جورجينا ترقص بجنون وتهز أردافها لتحرق 500 سعرة حرارية (فيديو) watanserb.com
جورجينا ترقص الباتشاتا
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وطن- إن تجربة الرياضات المختلفة هي المفتاح لمعرفة أيها يناسبك ، وهو أمر تعرفه جورجينا رودريغيز جيدًا.

رقص جورجينا

يعد اكتشاف ما يعجبك أمرًا ضروريًا للحفاظ على الدافع ، ومن الواضح أن بطلة برنامج الواقع الشهير على Netflix اكتشفت أن الرقص هو الشيء الذي تريده.

كان الباليه جزءًا من طفولة جورجينا رودريغيز، وهي الآن لا تتردد في الانضمام إلى أنواع أخرى من الرقص أيضًا.

إذا فاجأت الناس قبل أيام قليلة برقصة توركينغ، وشاركت هذه المرة في رقصة جديدة والتي تحرق بها كمية جيدة من السعرات الحرارية.

رقصة الباتشاتا

لقد كانت رقصة الباتشاتا هي التي أثارت اهتمام صديقة كريستيانو رونالدو ، التي بدأت للتو مسيرتها المهنية مع هذه الرقصة.

جورجينا ، التي تقضي الوقت في السعودية مع لاعب كرة القدم وأطفاله ، هي الآن في مدريد لتتلقى دروساً خاصة مع مدربة.

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بحسب ما نقلت مجلة “هولا“، قالت مارلي ، المدربة في مدرسة إيفولوشن للرقص: “لديها قاعدة رقص رائعة ورغبة كبيرة في التعلم.. ولا يمكن أن يؤدي ذلك إلا إلى نتائج جيدة”.

وتابعت مدربة جورجينا: “أنا سعيدة جدًا بتطورها في 3 فصول فقط قدمناها.”

كانت سيدة الأعمال ، التي كانت ترتدي ملابس رياضية وصندلًا عالي الكعب ، تتبع تحركات معلمتها تحت أغنية لروميو سانتوس ، تظهر أنها من أكثر الطالبات تميزًا.

فوائد رقص الباتشاتا

أوضحت جلوريا موراليس من مدرسة Ballet Fit: “الرقص هو أحد أفضل التمارين التي يجب تضمينها في خطة إنقاص الوزن. ليس فقط لأنه يساعد على حرق السعرات الحرارية وتقوية الجهاز العضلي”.

وتابعت: “كما أنه يجلب فوائد عقلية وعاطفية ، لذلك من الأسهل أن تظل متحمسًا ومنضبطًا.”

يتفق الخبراء أيضًا على الفوائد العقلية التي يقدمها الرقص، بما في ذلك قدرته على تخفيف التوتر. وهو أمر مفيد بشكل خاص في خطط فقدان الوزن لأنه يقلل من الكورتيزول الذي ننتجه.

تذكرنا جلوريا: “عندما يكون لدى الناس مستوى مرتفع جدًا من الكورتيزول ، فإنهم يميلون إلى تناول المزيد من الطعام”.

بالإضافة إلى كونها واحدة من الرقصات الأكثر شعبية ، يمكن أن تكون الباتشاتا (الرقص اللاتيني)، أيضًا طريقة مثالية لممارسة الرياضة وقضاء وقت ممتع في ذات الوقت.

حيث تشير التقديرات إلى أن رقصة باتشاتا مدتها ساعة واحدة تمكنك من حرق ما يصل إلى 500 سعرة حرارية.

المصدرمجلة هولا - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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