الأربعاء, مايو 24, 2023
الرئيسيةالهدهدتهديدات إسرائيلية غير مسبوقة.. هل يشعل نووي إيران الحرب المؤجلة؟
الهدهد

تهديدات إسرائيلية غير مسبوقة.. هل يشعل نووي إيران الحرب المؤجلة؟

رئيس أركان جيش الاحتلال تحدث عن تقدّم إيراني في تخصيب اليورانيوم بشكل فاق أي وقت مضى

كتب خالد السعدي
حرب إيران وإسرائيل watanserb.com
رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرزي هاليفي يهدد إيران
- Advertisement -

وطن- في تهديد مباشر بشن ضربات عسكرية وبلهجة وُصفت بأنها غير مسبوقة، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرزي هاليفي، إن التقدم النووي الإيراني المستمر قد يترك إسرائيل بلا خيار سوى هجوم استباقي.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، عن الجنرال البارز قوله: “تقدمت إيران في السنوات الأخيرة في تخصيب اليورانيوم أكثر من أي وقت مضى.. نحن ننظر من كثب في مختلف المجالات التي تشكل جزءًا من الطريق إلى القدرات النووية”.

وتحدث هاليفي عن أن هناك اتجاهات سلبية محتملة في الأفق يمكن أن تؤدي إلى تصرفات معينة، زاعماً أن الاحتلال لديه القدرات للتعامل مع هذا الوضع.

هيرزي هاليفي
رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرزي هاليفي

وأضاف: “إيران متورطة في كل شيء من حولنا ومع كل من يعارضنا، بما في ذلك الإستراتيجية والاستخبارات والتمويل.. لدينا القدرة على ضرب إيران. نحن لسنا بمعزل عما تحاول إيران فعله من حولنا. إيران أيضاً لا يمكن أن تكون بمعزل عما يمكن أن نفعله ضدها”.

وأشار إلى أنه في إطار التصدي لما سمّاها “التهديدات العديدة” التي تواجهها إسرائيل، فإنّ جيش الاحتلال يجد نفسه في حرب متعددة الجبهات.

وزعم أن الجيش الإسرائيلي قادر على ضرب من وصفهم بـ”الأعداء” على كل الجبهات بشكل أقوى مما سبق، وقال إن هذا الأمر سيكون ضروريًا للتعامل مع التعقيد المتزايد للقتال على جبهات متعددة، وفق تعبيره.

- Advertisement -

السعودية لا تثق في إيران

وتطرق الجنرال الإسرائيلي للحديث عن الاتفاق السعودي الإيراني الأخير الذي استعاد البلدان بموجبه علاقاتهما، قائلاً إنه لا ينظر إلى الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية على أنه تغيير إستراتيجي من شأنه أن يعيق الأهداف الإسرائيلية.

الاتفاق السعودي الإيراني
الاتفاق السعودي الإيراني

وقال إن بعض الدول -في إشارة على ما يبدو للسعودية- اقتربت أكثر من إيران، لكنه أضاف: “لا أعتقد أن هذه الدول تثق بإيران أو تريد سلامًا حقيقيًا معها.. هذه الصفقة السعودية الجديدة تأتي من الرغبة في خفض الأوضاع الملتهبة قليلاً داخل المنطقة لتجنب مواجهة أكبر”.

كما أن تصريحات الجنرال الإسرائيلي البارز تأتي في خضم مرحلة متوترة ومليئة بالتطورات فيما يخص الملف النووي الإيراني، مع توالي الرسائل المتعلقة بما يمكن اعتبارها حرباً باردة مندلعة بين الجانبين.

تهديدات رئيس الأركان في جيش الاحتلال، تزامنت مع تصريحات مستشار الأمن القومي للحكومة الإسرائيلية تساحي هنغبي الذي قال إن المنشأة النووية الجديدة التي تبنيها إيران لن تكون في مأمن من التعرض لهجوم، رغم تقديرات الخبراء بأنها ستكون بعيدة عن متناول القنابل الأمريكية التي تخترق المخابئ.

وقال هنغبي، إن المنشأة الجديدة يبدو أنها ستكون على عمق 100 متر تحت الأرض، وأشار إلى أن إيران لديها منشآت أخرى تحت الأرض.

وأقر بأن الموقع سيعقد أي ضربة عسكرية محتملة للمنشأة، وقال إنه لا تزال هناك حلول لهذا التحدي، وأضاف: “ما يمكن قوله في هذا الأمر هو أنه لا يوجد مكان لا يمكن الوصول إليه”.

تخطيط عسكري أميركي إسرائيلي

ومؤخراً، تم الكشف عن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اقترحت على إسرائيل الانخراط في “التخطيط العسكري المشترك” بشأن إيران.

وقال مسؤولون أميركيون إن الاقتراح غير مسبوق، ويمكن أن يرفع مستوى التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل كبير.

لكن في المقابل تعامل المسؤولون الإسرائيليون حتى الآن مع الاقتراح بشك، خوفًا من أن يكون محاولة لـ”تقييد أيدي إسرائيل” من اتخاذ إجراءات منفردة ضد إيران، وخاصة منشآتها النووية، إذا اعترضت الولايات المتحدة على مثل هذه الإجراءات، بحسب موقع “أكسيوس” الأميركي.

وفيما لم ترفض إسرائيل الفكرة، فقد طلبت توضيحات بشأن ما يعنيه “التخطيط العسكري المشترك”، وهل يقتصر على مجال الاستخبارات والسيناريوهات، أو يمتد إلى مجال العمليات المشتركة.

في حين أكد مسؤول أميركي أن الاقتراح كان يهدف إلى طمأنة إسرائيل بشأن الدعم العسكري الأميركي، ولم يكن المقصود أي شكل من أشكال تقييد إسرائيل.

تزامن ذلك أيضاً، مع اتهامات وجهتها إسرائيل للحرس الثوري الإيراني، مفادها تحويل السفن التجارية إلى منصات لإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقوات خاصة، في خطوة قالت تل أبيب إن الهدف منها هو نشر طهران نفوذها البحري خارج منطقة الخليج.

وعرض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، صورًا لست سفن إيرانية يُزعم أنها أعيد توظيفها، وقال في منتدى مؤتمر “هرتزليا” الأمني، إن هذه قواعد إرهاب عائمة، وإن واحدة منها أبحرت مؤخرًا باتجاه خليج عدن، وقال إن إيران تعمل على توسيع نشاطها ليشمل المحيط الهندي أيضاً، ولاحقًا إلى البحر الأحمر والبحر المتوسط كذلك.

المصدرجيروزاليم بوست - ترجمة وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

اقرأ أيضاً

تقارير

مسؤول سعودي كبير: “البيرة قادمة ونحتاجها في العمل”!

الهدهد

اعتقال إمام شيعي يثير ضجة في البحرين.. ما علاقة إسرائيل؟

تقارير

الرياض وأبوظبي نموذجا.. “معادلة إسرائيل الجديدة” للتطبيع مع العرب

الهدهد

مناورات حزب الله التي أثارت جدلا.. مفاجأة صادمة لإسرائيل وغضب لبناني داخلي

الهدهد

دمي فلسطيني.. ماذا وراء حذف أغنية محمد عساف من المنصات؟

الهدهد

مُتمكن من قضايا الخليج العربي.. إيران تُعين “علي رضا عنايتي” سفيراً لدى السعودية

الهدهد

“الحج”.. بوابة السعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.. محمد بن سلمان يُهين قِبلة المسلمين

الهدهد

إيدي كوهين يستفز المصريين بتغريدة ساخرة من “مسلسلات الجيش”.. ما القصة؟

الهدهد

حقيقة إرسال مصر توابيت فرعونية إلى إسرائيل.. ما القصة؟

الهدهد

عيد المقاومة والتحرير.. رفع نجمة داوود على شاطئ لبناني يفجر قنبلة غضب

الهدهد

السعودية على وشك التوقيع على اتفاقية التطبيع.. إسرائيل تكشف تفاصيل مهمة

الهدهد

تحرك تشريعي أمريكي يستهدف الاستيطان الإسرائيلي.. ما صلاحياته؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري 2023

السعودية: إلقاء القبض على مضيفة طيران إيطالية فاتنة بتهمة تهريب المخدرات (شاهد)

لماذا شرب الماء يخفض نسبة السكر في الدم؟

متحدث حركة فتح يهين سيدات حماس بألفاظ غير لائقة وغضب عارم (فيديو)

ميريام فارس تكشف صدرها على غلاف مجلة عالمية بأزياء فضائية (شاهد)

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي والتوقيت في الدوري الإنجليزي

رونالدو يواصل إبهار متابعيه بساعة يد يفوق ثمنها سعر رينج روفر بـ 8 مرات (شاهد)

تفاصيل هروب بطل مصر للمصارعة إلى أوروبا بعد مشاركته في بطولة دولية

في أي اتجاه يجب أن توجه سريرك للنوم بشكل أفضل في الليل؟

هيا مرعشلي تتجاوز الجرأة بإطلالة مثيرة على السرير كشفت حمالة صدرها وبطنها! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC