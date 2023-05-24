الأربعاء, مايو 24, 2023
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رياضة

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي والتوقيت في الدوري الإنجليزي

منافسات الجولة الـ32 المؤجلة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي watanserb.com
تشكيلة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي
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وطن- يستعد فريق مانشستر يونايتد للمواجهة القوية القادمة أمام منافسه تشيلسي، الخميس، في منافسات الجولة الـ32 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (أولد ترافورد) مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي.

توقيت مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

وستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر، فيما ستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

بينما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويتطلّع فريق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، إلى تحقيق الفوز على منافسه تشيلسي، من أجل الحفاظ على المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز المؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 الموسم المقبل.

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تشيلسي
تشيلسي

معلق مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

وسيعلق على المباراة بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، المعلق الجزائري حفيظ دراجي، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

ومن المتوقّع أن يلعب المدرب الهولندي إريك تين هاج، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: دي خيا.

دفاع التشكيلة: آرون بيساكا، رافائيل فاران، لوك شاو، فيكتور لينديلوف.

خط الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

مركز الهجوم: ماركوس راشفورد، أنتوني، سانشو (أنتوني مارسيال).

وكان فريق مانشستر يونايتد قد حقق الفوز على منافسه بورنموث بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات الجولة الـ37 الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تدريبات مانشستر يونايتد
تدريبات مانشستر يونايتد

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 69 نقطة، وبفارق كبير عن المتصدر مانشستر سيتي المتوج باللقب للمرة الثالثة على التوالي برصيد 88 نقطة.

وأتى فريق تشيلسي (البلوز) في المركز الـ12 من جدول الترتيب برصيد 43 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + مانشستر يونايتد تويتر + تشيلسي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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