تشكيلة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي والتوقيت في الدوري الإنجليزي

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وطن- يستعد فريق مانشستر يونايتد للمواجهة القوية القادمة أمام منافسه تشيلسي، الخميس، في منافسات الجولة الـ32 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (أولد ترافورد) مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي.

توقيت مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

وستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر، فيما ستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

بينما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويتطلّع فريق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، إلى تحقيق الفوز على منافسه تشيلسي، من أجل الحفاظ على المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز المؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 الموسم المقبل.

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معلق مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

وسيعلق على المباراة بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، المعلق الجزائري حفيظ دراجي، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

ومن المتوقّع أن يلعب المدرب الهولندي إريك تين هاج، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: دي خيا.

دفاع التشكيلة: آرون بيساكا، رافائيل فاران، لوك شاو، فيكتور لينديلوف.

خط الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

مركز الهجوم: ماركوس راشفورد، أنتوني، سانشو (أنتوني مارسيال).

وكان فريق مانشستر يونايتد قد حقق الفوز على منافسه بورنموث بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات الجولة الـ37 الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 69 نقطة، وبفارق كبير عن المتصدر مانشستر سيتي المتوج باللقب للمرة الثالثة على التوالي برصيد 88 نقطة.

وأتى فريق تشيلسي (البلوز) في المركز الـ12 من جدول الترتيب برصيد 43 نقطة لهذا الموسم.