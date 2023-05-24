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وطن- يحافظ فريق اتحاد جدة على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023، بعد فوزه الشاق على الباطن بهدف نظيف دون رد، إلى جانب فوز وصيفه النصر على الشباب بثلاثية ثمينة مقابل هدفين في منافسات الجولة ال28.

وسجل هدف فوز فريق الاتحاد الوحيد في المباراة أمام منافسه الباطن، في الدقيقة ال9 عن طريق اللاعب روماينيو.

مباراة الاتحاد والباطن في الدوري السعودي للمحترفين

كما وتفوق فريق اتحاد جدة السعودي (العميد)، أمام نظيره الباطن على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة والاستحواذ بنسبة 63% في المباراة.

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس الباطن إلى 3 تسديدات فقط، كما وجاءت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 37%.

مباراة النصر والشباب

ونجح فريق النصر من تحقيق الفوز الثمين على نظيره الشباب بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، في منافسات الدوري السعودي للمحترفين (روشن).

كما وأحرز فريق النصر ثلاثية أهدافه داخل مرمى شباك الشباب، اللاعب تاليسكا في الدقيقة ال44، وعبد الرحمن غريب في الدقيقة ال51، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة ال59.

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وسجل فريق الشباب هدفين تقليص فارق النتيجة، كريستيان جوانكا في الدقيقة ال25 من ركلة جزاء وال40.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023

كما وآتى ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023، بعد فوز الاتحاد والنصر في منافسات الجولة ال28، فيما يلي:

الاتحاد 66 نقطة.

النصر 63 نقطة.

الشباب 53 نقطة.

الهلال 53 نقطة.

التعاون 49 نقطة.

الحسم يتأجل جولة أخرى 👀 جدول ترتيب #دوري_روشن_السعودي بعد نهاية الجولة "28" ⬇️ pic.twitter.com/Db6X6rbk1a — دوري روشن السعودي (@SPL) May 23, 2023

الفتح 42 نقطة.

ضمك 35 نقطة.

الطائي 34 نقطة.

الرائد 33 نقطة.

الاتفاق 33 نقطة.

أبها 33 نقطة.

الفيحاء 30 نقطة.

الوحدة 29 نقطة.

الخليج 27 نقطة.

العدالة 27 نقطة.

الباطن 19 نقطة.