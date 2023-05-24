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رياضة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023 بعد فوز الاتحاد والنصر

منافسات الجولة ال28 من الدوري السعودي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023
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وطن- يحافظ فريق اتحاد جدة على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023، بعد فوزه الشاق على الباطن بهدف نظيف دون رد، إلى جانب فوز وصيفه النصر على الشباب بثلاثية ثمينة مقابل هدفين في منافسات الجولة ال28.

وسجل هدف فوز فريق الاتحاد الوحيد في المباراة أمام منافسه الباطن، في الدقيقة ال9 عن طريق اللاعب روماينيو.

مباراة الاتحاد والباطن في الدوري السعودي للمحترفين

كما وتفوق فريق اتحاد جدة السعودي (العميد)، أمام نظيره الباطن على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات  إلى 15 تسديدة والاستحواذ بنسبة 63% في المباراة.

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس الباطن إلى 3 تسديدات فقط، كما وجاءت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 37%.

النصر والشباب
النصر والشباب

مباراة النصر والشباب

ونجح فريق النصر من تحقيق الفوز الثمين على نظيره الشباب بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، في منافسات الدوري السعودي للمحترفين (روشن).

كما وأحرز فريق النصر ثلاثية أهدافه داخل مرمى شباك الشباب، اللاعب تاليسكا  في الدقيقة ال44، وعبد الرحمن غريب في الدقيقة ال51، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة ال59.

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اتحاد جدة
اتحاد جدة

وسجل فريق الشباب هدفين تقليص فارق النتيجة، كريستيان جوانكا في الدقيقة ال25 من ركلة جزاء وال40.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023

كما وآتى ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023، بعد فوز الاتحاد والنصر في منافسات الجولة ال28، فيما يلي:

الاتحاد 66 نقطة.

النصر 63 نقطة.

الشباب 53 نقطة.

الهلال 53 نقطة.

التعاون 49 نقطة.

الفتح 42 نقطة.

ضمك 35 نقطة.

الطائي 34 نقطة.

الرائد 33 نقطة.

الاتفاق 33 نقطة.

أبها 33 نقطة.

الفيحاء 30 نقطة.

الوحدة 29 نقطة.

الخليج 27 نقطة.

العدالة 27 نقطة.

الباطن 19 نقطة.

اتحاد جدة والباطن
اتحاد جدة والباطن
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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