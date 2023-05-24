الأربعاء, مايو 24, 2023
الرئيسيةالهدهداعتقال إمام شيعي يثير ضجة في البحرين.. ما علاقة إسرائيل؟
الهدهد

اعتقال إمام شيعي يثير ضجة في البحرين.. ما علاقة إسرائيل؟

منذ انتفاضة الربيع العربي عام 2011، شهدت البحرين اعتقالات جماعية للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية والسياسيين وكذلك الشخصيات الدينية المعارضة للسلطة

كتب خالد السعدي
الشيخ محمد صنقور watanserb.com
محمد صنقور أحد كبار القادة الدينيين في مسجد الإمام الصادق الكبير
- Advertisement -

وطن – تصاعد الغضب في البحرين، بعد إقدام السلطات على اعتقال إمام شيعي كبير دعا إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين في المملكة.

واستدعت مديرية التحقيقات الجنائية، محمد صنقور، أحد كبار القادة الدينيين في مسجد الإمام الصادق الكبير بقرية الدراز، وهو ما أحدث ضجة كبيرة.

وبعد ساعات قليلة ، قال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن قضيته أحيلت إلى النيابة العامة بسبب “خطابات تحريضية متكررة تضمنت انتهاكات قانونية والتحريض العلني على كراهية وازدراء مجموعة من الناس”.

انتقادات للسلطة في صلاة الجمعة

على الرغم من عدم تحديدهم ، يُعتقد أن الاعتقال مرتبط بالتعليقات التي أدلى بها الأسبوع الماضي خلال صلاة الجمعة والتي أثار فيها مخاوف بشأن إساءة معاملة السجناء في سجون المملكة.

وقال الشيخ الشيخي في حديثه ذاك: “ندعو الجهات المعنية إلى طمأنة أهالي الأسرى على أحبائهم ، حيث علمنا أن عددًا من السجناء تعرضوا للإيذاء والعنف الجسدي. وقد تعرض بعضهم للعزل والحبس الانفرادي والحرمان من الرعاية الصحية المناسبة”.

وأضاف: “ندعو إلى إطلاق سراح جميع الأسرى. وإغلاق هذا الفصل له أثر كبير في بث جو من التفاؤل وتخفيف التوتر”.

- Advertisement -

كما تم الكشف أن أحد أسباب اعتقاله أيضا هو اعتراضه في خطبة الجمعة على تغيير المناهج الدراسية إرضاءً للإسرائيليين.

اعتقالات متزايدة في البحرين

ومنذ انتفاضة الربيع العربي عام 2011 ، شهدت البحرين اعتقالات جماعية للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية والسياسيين ، وكذلك الشخصيات الدينية الداعمة للحركة.

وترددت تقارير متكررة من قبل نشطاء حقوقيين ومراقبين أجانب عن سوء معاملة وسوء معاملة في السجون البحرينية.

تحذير أمني

بدورها، حذرت وزارة الداخلية في بيانها من أنه لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في المملكة، وأنه على الجميع الحفاظ على المكاسب الأمنية والوطنية المهمة التي تحققت.

و”الوفاق” وهو حزب شيعي كان أكبر جماعة معارضة في البحرين قبل حل الحكومة له في 2016 ، نشر مقاطع فيديو على تويتر تظهر مظاهرات خارج منزل صنقور، وفق موقع ميدل إيست آي.

ونشرت جمعية الوفاق، لقطات مصورة تُظهر تجمع أعداد كبيرة من المواطنين، وهم يهتفون أمام منزل العلامة صنقور بهتافات تضامنية معه.

وقالت الوفاق في تغريدة عبر موقع “تويتر“، إن صنقور يتعرض للاضطهاد بسبب اعتراضه في خطبة الجمعة على تغيير المناهج الدراسية لإرضاء الصهاينة.

ووقعت البحرين اتفاقية اعتراف مع إسرائيل في عام 2020 بعد مفاوضات مدعومة من الولايات المتحدة ، وهي خطوة أثارت غضب الجماعات الموالية للفلسطينيين في البحرين.

وقال سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، إن اعتقال أحد كبار رجال الدين الشيعة في البلاد بسبب خطابه في صلاة الجمعة يكشف حقيقة ادعاء السلطات بالتسامح الديني وحرية الدين.

وأضاف: “الشيخ الصنقور هو أحد حالات اضطهاد رجال الدين الشيعة الذين يتجرأون على قول الحقيقة المزعجة لمن هم في السلطة”.

وتابع الحقوقي البارز: “نحن ندعو الحكومة إلى إطلاق سراحه فوراً وإنهاء هذه الرقابة وضمان حرية التعبير والدين”.

المصدرميدل إيست آي + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

اقرأ أيضاً

تقارير

مسؤول سعودي كبير: “البيرة قادمة ونحتاجها في العمل”!

تقارير

الرياض وأبوظبي نموذجا.. “معادلة إسرائيل الجديدة” للتطبيع مع العرب

الهدهد

مناورات حزب الله التي أثارت جدلا.. مفاجأة صادمة لإسرائيل وغضب لبناني داخلي

الهدهد

رسالة مبكية من زوجة سجين رأي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في البحرين

الهدهد

دمي فلسطيني.. ماذا وراء حذف أغنية محمد عساف من المنصات؟

الهدهد

“الحج”.. بوابة السعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.. محمد بن سلمان يُهين قِبلة المسلمين

الهدهد

حقيقة إرسال مصر توابيت فرعونية إلى إسرائيل.. ما القصة؟

الهدهد

عيد المقاومة والتحرير.. رفع نجمة داوود على شاطئ لبناني يفجر قنبلة غضب

الهدهد

السعودية على وشك التوقيع على اتفاقية التطبيع.. إسرائيل تكشف تفاصيل مهمة

الهدهد

تفاصيل مثيرة لصراع نجلي ملك البحرين على النفوذ وتحركات استخباراتية

الهدهد

محمد بن سلمان يكسر البروتوكول من أجل الأمير الحسين ويحرج ويهين نجل ملك البحرين (شاهد)

الهدهد

تحرك تشريعي أمريكي يستهدف الاستيطان الإسرائيلي.. ما صلاحياته؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مريم الدباغ عارية في مركز التجميل ومستمتعة بلحس كلبها لها (فيديو)

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023 بعد فوز الاتحاد والنصر

زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف يثير الجدل في إيطاليا.. لماذا؟!

مسؤول سعودي كبير: “البيرة قادمة ونحتاجها في العمل”!

الممثل اللبناني جاد حديد في محل لبيع الألعاب الجنسية.. تفقدها وأبدى إعجابه بها (شاهد)

نجيب ساويرس يكشف المستور في عيد ميلاد محمد رمضان.. خمور وصخب وعري (شاهد)

وانتصر فينيسيوس.. رابطة “الليغا” تتخذ قرارات صارمة ضد جماهير فالنسيا

قصة فتيات سوريات يلعبن كرة القدم وسط أشباح داعش

بعد تقارب السعودية مع “الأسد”.. فرار السعودي عبدالله المحيسني من سوريا إلى هذه الدولة!

فيديو صادم لترويج المخدرات في السعودية بطريقة لا تصدق

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC