اعتقال إمام شيعي يثير ضجة في البحرين.. ما علاقة إسرائيل؟

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وطن – تصاعد الغضب في البحرين، بعد إقدام السلطات على اعتقال إمام شيعي كبير دعا إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين في المملكة.

واستدعت مديرية التحقيقات الجنائية، محمد صنقور، أحد كبار القادة الدينيين في مسجد الإمام الصادق الكبير بقرية الدراز، وهو ما أحدث ضجة كبيرة.

وبعد ساعات قليلة ، قال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن قضيته أحيلت إلى النيابة العامة بسبب “خطابات تحريضية متكررة تضمنت انتهاكات قانونية والتحريض العلني على كراهية وازدراء مجموعة من الناس”.

انتقادات للسلطة في صلاة الجمعة

على الرغم من عدم تحديدهم ، يُعتقد أن الاعتقال مرتبط بالتعليقات التي أدلى بها الأسبوع الماضي خلال صلاة الجمعة والتي أثار فيها مخاوف بشأن إساءة معاملة السجناء في سجون المملكة.

وقال الشيخ الشيخي في حديثه ذاك: “ندعو الجهات المعنية إلى طمأنة أهالي الأسرى على أحبائهم ، حيث علمنا أن عددًا من السجناء تعرضوا للإيذاء والعنف الجسدي. وقد تعرض بعضهم للعزل والحبس الانفرادي والحرمان من الرعاية الصحية المناسبة”.

وأضاف: “ندعو إلى إطلاق سراح جميع الأسرى. وإغلاق هذا الفصل له أثر كبير في بث جو من التفاؤل وتخفيف التوتر”.

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كما تم الكشف أن أحد أسباب اعتقاله أيضا هو اعتراضه في خطبة الجمعة على تغيير المناهج الدراسية إرضاءً للإسرائيليين.

اعتقالات متزايدة في البحرين

ومنذ انتفاضة الربيع العربي عام 2011 ، شهدت البحرين اعتقالات جماعية للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية والسياسيين ، وكذلك الشخصيات الدينية الداعمة للحركة.

وترددت تقارير متكررة من قبل نشطاء حقوقيين ومراقبين أجانب عن سوء معاملة وسوء معاملة في السجون البحرينية.

تحذير أمني

بدورها، حذرت وزارة الداخلية في بيانها من أنه لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في المملكة، وأنه على الجميع الحفاظ على المكاسب الأمنية والوطنية المهمة التي تحققت.

و”الوفاق” وهو حزب شيعي كان أكبر جماعة معارضة في البحرين قبل حل الحكومة له في 2016 ، نشر مقاطع فيديو على تويتر تظهر مظاهرات خارج منزل صنقور، وفق موقع ميدل إيست آي.

ونشرت جمعية الوفاق، لقطات مصورة تُظهر تجمع أعداد كبيرة من المواطنين، وهم يهتفون أمام منزل العلامة صنقور بهتافات تضامنية معه.

الجماهير الغاضبة تهتف من أمام منزل العلامة صنقور بهتافات تضامنية معه، بعد استدعاء السلطات لسماحته بسبب اعتراضه في خطبة الجمعة على تغيير المناهج الدراسية إرضاءً للصهاينة – 22 مايو 2023#اوقفوا_الاضطهاد_الطائفي #البحرين #Bahrain pic.twitter.com/iU95mWvxED — Alwefaq Society (@ALWEFAQ) May 22, 2023

وقالت الوفاق في تغريدة عبر موقع “تويتر“، إن صنقور يتعرض للاضطهاد بسبب اعتراضه في خطبة الجمعة على تغيير المناهج الدراسية لإرضاء الصهاينة.

ووقعت البحرين اتفاقية اعتراف مع إسرائيل في عام 2020 بعد مفاوضات مدعومة من الولايات المتحدة ، وهي خطوة أثارت غضب الجماعات الموالية للفلسطينيين في البحرين.

وقال سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، إن اعتقال أحد كبار رجال الدين الشيعة في البلاد بسبب خطابه في صلاة الجمعة يكشف حقيقة ادعاء السلطات بالتسامح الديني وحرية الدين.

وأضاف: “الشيخ الصنقور هو أحد حالات اضطهاد رجال الدين الشيعة الذين يتجرأون على قول الحقيقة المزعجة لمن هم في السلطة”.

وتابع الحقوقي البارز: “نحن ندعو الحكومة إلى إطلاق سراحه فوراً وإنهاء هذه الرقابة وضمان حرية التعبير والدين”.