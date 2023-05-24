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أجنبي سقط من سفينة في مياه قطر.. عملية إنقاذ معقدة تنتهي نهاية سعيدة

بعد جهود مشتركة استمرت لمدة 24 ساعة، تمّ العثور على الشخص المفقود في المياه ونقله إلى مستشفى حمد لتلقي الإسعافات اللازمة

كتب خالد الأحمد
أجنبي سقط من سفينة في مياه قطر watanserb.com
أجنبي سقط من سفينة في مياه قطر
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وطن- تمكّنت فرق البحث والإنقاذ الجوي والبحري المشتركة في قطر من إنقاذ شخص، إثر سقوطه من سفينة تجارية كان على متنها بعد دخولها للمياه القطرية.

إنقاذ كوري سقط من سفينة في المياه القطرية

وبحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية تداولته وسائل إعلام قطرية، فإن فرق البحث والإنقاذ الجوي والبحري المكونة من الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود وقوة الأمن الداخلي “لخويا”، بالإضافة إلى القوات البحرية الأميرية والقوات الجوية تمكّنت في عملية مشتركة صباح، اليوم الأربعاء 24/5/ 2023، من إنقاذ شخص كوري الجنسية إثر سقوطه من سفينة تجارية كان على متنها بعد دخولها للمياه القطرية.

ووفق البيان، تحركت فرق البحث والإنقاذ المشتركة فور تلقي البلاغ من طاقم السفينة إلى الموقع، وقامت بتكثيف عمليات البحث في ذات الموقع والمناطق البحرية المحيطة. وذلك باستخدام وسائط بحرية وطائرات عمودية متخصصة.

وبعد جهود مشتركة استمرت لمدة 24 ساعة، تمّ العثور على الشخص المفقود في المياه وانتشاله ونقله مباشرة إلى مستشفى حمد لتلقي الإسعافات الضرورية اللازمة.

إنقاذ كوري سقط من سفينة في المياه القطرية
إنقاذ كوري سقط من سفينة في المياه القطرية

الوفيات الناجمة عن الغرق حول العالم

وتقدّر الوَفيات حول العالم الناجمة عن الغرق بـ236 ألف حالة سنويًا، وهي السبب الرئيسيّ الثالث للوَفيات الناجمة عن حوادث غير مُتعمّدة حول العالم، وفي دولة قطر، هناك نحو 50 وفاة سنويًا ناجمة عن الغرق.

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ويشار إلى أن قطر عبارة عن شبه جزيرة في منتصف الساحل الغربي للخليج العربي.

وتتصل برّاً بالمملكة العربية السعودية وتجاور كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وإيران.

وتحظى قطر بسواحل تمتد نحو 563 كيلومتراً، وتضمّ العديد من الشواطئ والجزر الصغيرة والخلجان والأخوار والحواجز الرملية والشُعب المرجانية.

والتي يمكن استغلالها وتطويرها لإقامة عدد من المشروعات السياحية والشاليهات والاستراحات التي تلقى إقبالاً من العائلات والسياح العرب، ومنها: شاطئ الغارية، وخور العديد، ورأس عبروك، وشاطئ مرونا.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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