أجنبي سقط من سفينة في مياه قطر.. عملية إنقاذ معقدة تنتهي نهاية سعيدة

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وطن- تمكّنت فرق البحث والإنقاذ الجوي والبحري المشتركة في قطر من إنقاذ شخص، إثر سقوطه من سفينة تجارية كان على متنها بعد دخولها للمياه القطرية.

إنقاذ كوري سقط من سفينة في المياه القطرية

وبحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية تداولته وسائل إعلام قطرية، فإن فرق البحث والإنقاذ الجوي والبحري المكونة من الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود وقوة الأمن الداخلي “لخويا”، بالإضافة إلى القوات البحرية الأميرية والقوات الجوية تمكّنت في عملية مشتركة صباح، اليوم الأربعاء 24/5/ 2023، من إنقاذ شخص كوري الجنسية إثر سقوطه من سفينة تجارية كان على متنها بعد دخولها للمياه القطرية.

فرق البحث والإنقاذ الجوي والبحري المشتركة، تتمكن من إنقاذ شخص، إثر سقوطه من سفينة تجارية كان على متنها بعد دخولها للمياه القطرية #الداخلية_قطر pic.twitter.com/FJmW8dZLbm — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) May 24, 2023

ووفق البيان، تحركت فرق البحث والإنقاذ المشتركة فور تلقي البلاغ من طاقم السفينة إلى الموقع، وقامت بتكثيف عمليات البحث في ذات الموقع والمناطق البحرية المحيطة. وذلك باستخدام وسائط بحرية وطائرات عمودية متخصصة.

وبعد جهود مشتركة استمرت لمدة 24 ساعة، تمّ العثور على الشخص المفقود في المياه وانتشاله ونقله مباشرة إلى مستشفى حمد لتلقي الإسعافات الضرورية اللازمة.

الوفيات الناجمة عن الغرق حول العالم

وتقدّر الوَفيات حول العالم الناجمة عن الغرق بـ236 ألف حالة سنويًا، وهي السبب الرئيسيّ الثالث للوَفيات الناجمة عن حوادث غير مُتعمّدة حول العالم، وفي دولة قطر، هناك نحو 50 وفاة سنويًا ناجمة عن الغرق.

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ويشار إلى أن قطر عبارة عن شبه جزيرة في منتصف الساحل الغربي للخليج العربي.

وتتصل برّاً بالمملكة العربية السعودية وتجاور كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وإيران.

وتحظى قطر بسواحل تمتد نحو 563 كيلومتراً، وتضمّ العديد من الشواطئ والجزر الصغيرة والخلجان والأخوار والحواجز الرملية والشُعب المرجانية.

والتي يمكن استغلالها وتطويرها لإقامة عدد من المشروعات السياحية والشاليهات والاستراحات التي تلقى إقبالاً من العائلات والسياح العرب، ومنها: شاطئ الغارية، وخور العديد، ورأس عبروك، وشاطئ مرونا.