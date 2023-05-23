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حياتنا

وفاة راي ستيفنسون بعد ليلة في “جزيرة الفردوس” الإيطالية.. ما السبب؟

الممثل البريطاني راي ستيفنسون تُوفي عن عمر يناهز 58 عاماً بعد تعرضه لوعكة صحية في جزيرة إيسكا الإيطالية

كتب فهمي الورغمي
وفاة راي ستيفنسون watanserb.com
وفاة راي ستيفنسون
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وطن- في خبر حزين لعشاق السينما، أعلنت وسائل إعلام وفاة الممثل البريطاني راي ستيفنسون عن عمرٍ يناهز 58 عاماً بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة في أحد مواقع التصوير بإيطاليا. ونعاه زملاؤه وأصدقاؤه في الوسط الفني بكلمات مؤثرة، مشيدين بموهبته وإنسانيته وروحه المرحة.

وفاة الممثل راي ستيفنسون

عُرف الممثل البريطاني، راي ستيفنسون بأدواره في أفلام Thor، Star Wars، وسلسلة Divergent، وهو معروف في جميع أنحاء الهند بتقمصه شخصية الحاكم البريطاني “سكوت بوكستون” في فيلم RRR.

 

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وقد أكدت شركته الدعائية في الولايات المتحدة، Viewpoint، وفاته لـBBC، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى. كما لم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

لكن ورد أنه تم نقله إلى المستشفى أثناء التصوير في جزيرة إسكيا الإيطالية؛ إذ إنه في وقت وفاته، كان يعمل على فيلم أكشن، Cassino في إسكيا.

الممثل البريطاني راي ستيفنسون
الممثل البريطاني راي ستيفنسون

من هو راي ستيفنسون؟

وُلد ستيفنسون في أيرلندا الشمالية، لكنه انتقل إلى إنجلترا عندما كان في الثامنة من عمره. كان والده متمركزاً في سلاح الجو الملكي (RAF) بالقرب من ليسبورن، مقاطعة أنتريم، وقت ولادته في عام 1964. انتقلت عائلته إلى نيوكاسل أبون تاين، وقضى الكثير من طفولته في إنجلترا.

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استوحى “ستيفنسون” مجاله في التمثيل بعد أن رأى جون مالكوفيتش في مسرحية في مسرح ويست إند في لندن. ودرس التمثيل في مدرسة مسرح “بريستول أولد فيك”، وكان أحد أدواره التلفزيونية الأولى في دراما كاثرين كوكسون The Dwelling Place.

ظهر لاحقاً في مجموعة واسعة من البرامج التلفزيونية البريطانية، بما في ذلك: Waking the Dead، Dalziel، Pascoe،وAt Home with the Braithwaites.

في عام 2004، لعب دور فارس في فيلم هوليوود ذي الميزانية الكبيرة King Arthur، والذي قامت ببطولته كيرا نايتلي.

في الآونة الأخيرة، حصل ستيفنسون على أدوار في البرامج التلفزيونية والأفلام الأمريكية الناجحة، حيث لعب دور فولستاغ في ثلاثية Thor، وتيتوس بولو في المسلسل الدرامي التاريخي Rome.

كما ظهر في الأفلام المستندة على شخصيات مارفل كومكس. مثل: ثور وثور: العالم المظلم بدور بطولي «فولستاغ» وهو أحد رفاق ثور الموثوق بهم. وفي 8 يوليو 2011، كان ستيفنسون أحد طاقم الممثلين في جي. آي. جو: الانتقام بدور «فايرفلاي» الذي صدر في عام 2013.

من أفضل الأدوار المعروفة التي أداها ستيفنسون هي شخصية «تيتوس بولو» في السلسلة التلفزيونة “روما” التي إنتجتها هيئة الإذاعة البريطانية وقناة HBO عام (2007-2005)، وتشارك في دور البطولة مع كيفين ماكيد.

أعماله التلفزيونية الأخرى تتضمن ظهوره كضيف شرف في أعمال ذات شعبية بما في ذلك “استيقاظ الموتى” و”قانون مورفي”.

في عام 2012 ظهر في مسلسل “ديكستر” في الموسم السابع من المسلسل بدور «آيزك سيركو».

المصدرانستجرام، BBC، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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