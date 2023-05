وفاة راي ستيفنسون بعد ليلة في “جزيرة الفردوس” الإيطالية.. ما السبب؟

- Advertisement -

وطن- في خبر حزين لعشاق السينما، أعلنت وسائل إعلام وفاة الممثل البريطاني راي ستيفنسون عن عمرٍ يناهز 58 عاماً بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة في أحد مواقع التصوير بإيطاليا. ونعاه زملاؤه وأصدقاؤه في الوسط الفني بكلمات مؤثرة، مشيدين بموهبته وإنسانيته وروحه المرحة.

وفاة الممثل راي ستيفنسون

عُرف الممثل البريطاني، راي ستيفنسون بأدواره في أفلام Thor، Star Wars، وسلسلة Divergent، وهو معروف في جميع أنحاء الهند بتقمصه شخصية الحاكم البريطاني “سكوت بوكستون” في فيلم RRR.

وقد أكدت شركته الدعائية في الولايات المتحدة، Viewpoint، وفاته لـBBC، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى. كما لم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

لكن ورد أنه تم نقله إلى المستشفى أثناء التصوير في جزيرة إسكيا الإيطالية؛ إذ إنه في وقت وفاته، كان يعمل على فيلم أكشن، Cassino في إسكيا.

من هو راي ستيفنسون؟

وُلد ستيفنسون في أيرلندا الشمالية، لكنه انتقل إلى إنجلترا عندما كان في الثامنة من عمره. كان والده متمركزاً في سلاح الجو الملكي (RAF) بالقرب من ليسبورن، مقاطعة أنتريم، وقت ولادته في عام 1964. انتقلت عائلته إلى نيوكاسل أبون تاين، وقضى الكثير من طفولته في إنجلترا.

استوحى “ستيفنسون” مجاله في التمثيل بعد أن رأى جون مالكوفيتش في مسرحية في مسرح ويست إند في لندن. ودرس التمثيل في مدرسة مسرح “بريستول أولد فيك”، وكان أحد أدواره التلفزيونية الأولى في دراما كاثرين كوكسون The Dwelling Place.

ظهر لاحقاً في مجموعة واسعة من البرامج التلفزيونية البريطانية، بما في ذلك: Waking the Dead، Dalziel، Pascoe،وAt Home with the Braithwaites.

في عام 2004، لعب دور فارس في فيلم هوليوود ذي الميزانية الكبيرة King Arthur، والذي قامت ببطولته كيرا نايتلي.

في الآونة الأخيرة، حصل ستيفنسون على أدوار في البرامج التلفزيونية والأفلام الأمريكية الناجحة، حيث لعب دور فولستاغ في ثلاثية Thor، وتيتوس بولو في المسلسل الدرامي التاريخي Rome.

كما ظهر في الأفلام المستندة على شخصيات مارفل كومكس. مثل: ثور وثور: العالم المظلم بدور بطولي «فولستاغ» وهو أحد رفاق ثور الموثوق بهم. وفي 8 يوليو 2011، كان ستيفنسون أحد طاقم الممثلين في جي. آي. جو: الانتقام بدور «فايرفلاي» الذي صدر في عام 2013.

من أفضل الأدوار المعروفة التي أداها ستيفنسون هي شخصية «تيتوس بولو» في السلسلة التلفزيونة “روما” التي إنتجتها هيئة الإذاعة البريطانية وقناة HBO عام (2007-2005)، وتشارك في دور البطولة مع كيفين ماكيد.

أعماله التلفزيونية الأخرى تتضمن ظهوره كضيف شرف في أعمال ذات شعبية بما في ذلك “استيقاظ الموتى” و”قانون مورفي”.

في عام 2012 ظهر في مسلسل “ديكستر” في الموسم السابع من المسلسل بدور «آيزك سيركو».