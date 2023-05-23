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الهدهد

وزير مصري يهاجم قطر وأميرها من السعودية.. حقيقة فيديو أحدث ضجة

اتضح بالبحث أن الفيديو الذي ظهر فيه سامح شكري وزير الخارجية المصري، قديم يعود إلى العام 2017 ولا علاقة له بالقمة العربية الأخيرة، وقد اقتُطع من سياقه ورُوّج له على أنّه حديث

كتب خالد الأحمد
أمير قطر تميم بن حمد watanserb.com
أمير قطر تميم بن حمد
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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعى ناشروه أنه يظهر وزير الخارجيّة المصري سامح شكري، مهاجماً مندوب قطر في القمّة العربيّة الأخيرة. ليتبين عدم صحة هذا الفيديو وأنه قديم يعود إلى العام 2017 وقد اقتُطع من سياقه ورُوّج له على أنّه حديث.

حقيقة “فيديو سامح شكري يهاجم قطر”

ويبدو شكري في الفيديو وهو يقول أنه بصدد الرد على حديث مندوب قطر والمهاترات وبعض العبارات غير الملائمة التي استخدمت، وكان يجب عدم استخدامها في مثل هذه الأروقة -كما قال- في الفيديو المشار إليه.

وزعم شكري في الفيديو المذكور أن تاريخ قطر في دعم الإرهاب معروف وما تم توفيره من أسلحة وأموال لعناصر متطرفة في ليبيا وسوريا واليمن وداخل مصر– وأدت إلى استشهاد العديد من أبناء مصر” -حسب قوله-.

وتابع بنبرة تفاخر: “نحن شعوب لنا تاريخ يمتد إلى 7000 سنة ونتكلم بحقائق ونتصرف بمسؤولية.”، وأردف أن كلام مندوب قطر خارج ولا يجب أن يثار بهذا الأسلوب غير المقبول.

وحصد المقطع مئات آلاف المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء التداول به بهذه الصيغة في 21 أيار/مايو 2023 على أنّه من القمّة العربيّة الأخيرة التي عُقدت في 19 أيار/مايو في جدّة، والتي شارك فيها رأس النظام السوري بشار الأسد بعد 13 عاماً من الغياب، ليتضح أن هذا الفيديو لا علاقة له بالقمّة الأخيرة.

وبحسب “خدمة تقصي صحة الأخبار العربية” في “وكالة فرانس برس” أرشد البحث باستخدام كلمات مفتاحيّة في محرّك غوغل إلى الفيديو الأصلي منشوراً على يوتيوب في أيلول/سبتمبر 2017.

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وهو لردّ وزير الخارجيّة المصري سامح شكري، على وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان المريخي الذي انتقد الدول العربية التي كانت في قطيعة مع بلاده آنذاك.

وزير الخارجية المصري سامح شكري
وزير الخارجية المصري سامح شكري

الأزمة بين قطر ومصر

وكانت الكلمة خلال الدورة 148 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وكانت العلاقات المصريّة القطريّة متأزمة وقتذاك.

وففي العام 2017، قطعت البحرين والسعودية والإمارات ومصر علاقاتها مع قطر بزعم دعمها للإرهاب وهو ما نفته الدوحة مرارا وتكرارا، قبل توقيع اتفاق مصالحة في العلا في السعوديّة كانون الثاني/يناير 2021.

السيسي ألقى كلمة مصر في القمة العربية

أما خلال القمّة الحاليّة فقد ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة بلاده.

وشهدت العلاقات القطرية المصرية بعد انقلاب 2013 خلافا كبيرا وسحبا للسفراء وتبادلا للتهم، فقد قالت مصر إن قطر داعمة للإخوان المسلمين، وقالت قطر إن ما حدث في مصر هو انقلاب على الرئيس «الشرعي» محمد مرسي.

إلا أن تطورا إيجابيا ملحوظا حدث في العلاقات منذ أن وقعت الدولتان على اتفاقية العلا في السعودية مطلع عام 2021، والتي أنهت الخلافات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة ثانية.

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قد زار العاصمة المصرية، القاهرة، أواخر يونيو/ حزيران الماضي، وأجرى مباحثات ثنائية مع الرئيس المصري، تلتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين.

وفي 13 سبتمبر/ أيلول من العام ذاته وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إلى قطر في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 8 سنوات.

المصدريوتيوب، وكالة فرانس برس، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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