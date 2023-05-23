مضيفات يحذرن…لا تخلع حذاءك أبداََ في الطائرة لهذا السبب!

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وطن- كشفت مجموعة من المضيفات عن السبب القاتم الذي يمنعك من خلع حذائك على متن طائرة، حتى لو كنت ترتدي مجرد جوارب.

احذر خلع حذائك على متن الطائرة!

على الرغم من أن خلع الحذاء يعد أمرًا مغريًا حقًا لراحة قدميكِ، فقد حذر العديد من موظفي شركة الطيران من أنه لا يجب عليك أبدًا السير على ممر الطائرة حافي القدمين، لأن ذلك قد يكون مضرًا بصحتك، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



صّرحت إحدى مضيفات الطيران إلى موقع إنسايدر مؤخرًا بأنأرضيات الطائرات متسخة للغاية، بل إنها مغطاة بالبول أحيانًا.

وقالت ليشا بيريز، أحد أفراد طاقم خطوط دلتا للموقع:”ليس الماء هو الذي تراه على أرضية حمام الطائرة، أحيانًا ربما تكون سوائل أخرى مسكوبة هناك.”

كما كشفت مضيفة أخرى – لم تكشف عن هويتها لأسباب شخصية- تعمل في شركة طيران أمريكية كبرى:” إن التجول حافي القدمين في أنحاء الطائرة أو حتى بالجوارب أمر مثير للاشمئزاز”.



في عام 2015، أكد أحد أفراد طاقم الطائرة، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، لموقع DailyMail.com أن المشي حافي القدمين حول الطائرة أمر غير صحي بالتأكيد، وقد يكون خطيرًا.

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قائلاََ “أرضية الطائرة قذرة وعادة ما تكون متسخة ببقايا الطعام وبالجراثيم، وأرضيات المرحاض أسوأ بكثير.”

نصائح أخرى

انتشرت مضيفة أخرى تدعى دانييل، تعمل لدى شرطة طيران الإمارات، على موقع تيك توك في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عندما شاركت على حسابها مجموعة من الأشياء التي لا يجب على المسافر فعلها على متن الطائرة.



وأشارت دانييل إلى أن أهم شيء بالنسبة لها هو تجنب الذهاب إلى الحمام دون ارتداء حذاء، قائلة:”قد يبدو مثل الماء على أرضية الحمام، لكن أنا متأكدة من أنه يمكنك تخمين ماهو مصدر تلك المياه.”

ومن بين الأشياء الأخرى التي كشفتها دانييل هي تجنب النوم على زجاج النافذة ولمس الأشياء في الحمام بيديك العاريتين، واستخدام صينية المقعد دون تعقيمها.

مضيفة طيران أخرى تدعى سييرا ميست حذرت أيضًا من خلع حذائك أثناء الطيران في مقطع فيديو شاركته الشهر الماضي، حيث أدرجت أسوأ الأشياء التي رأت الركاب يفعلونها طوال فترة عملها كموظفة في شركة طيران.

وقالت في هذا الإطار:”احرص على ارتداء حذائك أثناء الرحلة، إن الطائرات متسخة للغاية، كما أن السائل الذي تراه على أرضية الحمام ليس ماء.”

في العام الماضي، نشر أحد الركاب مقطع فيديو أظهر أن الراكب الذي كان يجلس خلفه قام بخلع حذائه ووضع قدميه على مسند ذراع كرسي الطائرة وهو تصرف أثار اشمئزاز العديد من مستخدمي التواصل الاجتماعي