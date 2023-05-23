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ما هو الراتب الذي تتوقّعه..كيف تجيب على هذا السؤال في مقابلات العمل؟

إذا كانت لديك مقابلة عمل قريباً، كن مستعدًا لتقديم بيانات وأدلة لتعزيز إجابتك على هذا السؤال

كتب ايمان الباجي
ما هو الراتب الذي تتوقّعه..كيف تجيب على هذا السؤال في مقابلات العمل؟ watanserb.com
عندما يُطلب منك تقديم الراتب المتوقع، فأنت في وضع تنافسي
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وطن- في مقابلات العمل، يكون الأمر دائمًا محرجًا وصعبًا عندما يُطلب منك تحديد توقعاتك لما سوف تتقاضاه من راتب. فأنت تخشى من ناحية أن تطلب الكثير، وتقلق من ناحية أخرى من تحديد رقم يمكن أن يفوق الميزانية المخصصة للوظيفة.

ولحسن الحظ، كشفت مجلة فوربس الأمريكية مجموعة من النصائح لتقديم أفضل إجابة لسؤال الراتب المتوقع.

إذا كانت لديك مقابلة عمل قريباً، كن مستعدًا لتقديم بيانات وأدلة لتعزيز إجابتك على هذا السؤال. خلال عملية التوظيف، ستحتاج إلى تسويق نفسك باحترافية للمحاور مع عرض سماتك ومهاراتك وتعليمك وخبراتك، وهي كلها أمور من شأنها أن تجعلك أفضل مرشح للوظيفة.

ابحث بعناية لمعرفة ما تستحقه

تحتاج أولاً إلى معرفة راتب الوظيفة. كل ما عليك فعله هو التحدث مع زملاء العمل السابقين واسألهم عن الراتب الذي حصلوا عليه عندما كانوا في هذه الوظيفة. ونظرًا لأن المال موضوع “حساس” نوعا ما، فأنت بحاجة إلى التحدث معهم بحذر.

إذا كانت لديك مقابلة عمل قريباً، كن مستعدًا لتقديم بيانات وأدلة لتعزيز إجابتك على هذا السؤال

 

عند التحدث مع موظف سابق حول هذا الموضوع، يمكنك القول على سبيل المثال “أفكر في تغيير وظيفتي وأعلم أنك قبلت مؤخرًا في وظيفة جديدة. أنا لا أسأل عن المبلغ الذي تلقيته عندما كنت تشتغل هذه الوظيفة، لكني أود أن أعرف متوسط رواتب الموظفين” ويمكن أن يجيبك الشخص يطريقة مباشرة عن الراتب الذي حصل عليه.

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لمعرفة الراتب أكثر، يمكنك أن تحقق كذلك من موقع LinkedIn للوظائف والمواقع المهنية الخاصة بالشركات والمنصات المتخصصة الخاصة بالوظائف مثل Simply Hired، Payscale، Pay.com وGlassdoor. 

عليك معرفة بالضبط مقدار الراتب المتوقع

عندما يُطلب منك تقديم الراتب المتوقع، فأنت في وضع تنافسي.

على الرغم من البحث الذي قمتَ به لمعرفة مقدار رواتب الأشخاص الذين عملوا في هذا المنصب، إلا أن هناك الكثير من الأشياء المجهولة في الشركة التي تجري مقابلة معها.

يقول الخبراء إن استراتيجية التفاوض الذكية التي تتمثل في توفير نطاق رواتب واسع بدلاً من رقم ثابت تساعد كثيراََ في الإجابة على سؤال الراتب. كما ستساعدك على التفاوض بشكل أفضل على الشروط بعد الانتهاء من المقابلات.

إذا أعطيت رقمًا واحدًا فقط لصحاب العمل، فأنت مقيد به. وعند تقديم أرقام عديدة، فإن ذلك يمنحك مساحة للمفاوضات. يجب أن يكون الراتب أعلى بنسبة 20٪ على الأقل مما تعتقد أنه يمكنك الحصول عليه.

والأساس المنطقي هو إعطاء رقم أعلى بحيث عندما يحين وقت المساومة على التعويض، سيقللون طلبك بحوالي 10٪ ، مما يضعك في الصدارة.

كن مستعدًا لتبرير جوابك

تحتاج إلى إثبات سبب استحقاقك للراتب الذي تريده. اعرض خبرتك ومواهبك وخلفيتك التعليمية وإنجازاتك. اربط كل هذا بمتطلبات الوصف الوظيفي. الهدف هو إثبات أنك تستحق ذلك الراتب لأنك الشخص المناسب تمامًا لهذا الدور.

وهذا يعني أنه عليك تقديم على سبيل المثال رسالات توصية من المديرين والزملاء والأشخاص الذين عملت معهم.

للإجابة على هذا السؤال، تحتاج إلى عرض خبرتك ومواهبك وخلفيتك التعليمية

وإذا تم رفض طلبك؟

إذا رفضت الشركة طلبك، فلا تغضب. حدد أولويات ما هو مهم ولا تأخذ أي شيء على محمل شخصي. قم بتكوين نفسك ودعهم يعرفون أنك منفتح بشكل كبير على إجراء مفاوضات.

المصدرمجلة فوربس، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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