الثلاثاء, مايو 23, 2023
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لهذه الأسباب بنصح الخبراء بتجنب وضع المرآة مقابل السرير في غرفة النوم

إن وجود المرآة داخل غرف النوم يمكن أن يسبب القلق والتوتر وخاصة الكوابيس

كتب ايمان الباجي
لهذه الأسباب بنصح الخبراء بتجنب وضع المرآة مقابل السرير في غرفة النوم watanserb.com
وجود المرايا في غرف النوم يمكن أن يزعج دورة نومك
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وطن- تضفي المرايا لمسة جمالية خاصة على التصميم الداخلي وتعد من الإكسسوارات التي لا غنى عنها داخل أي منزل.

كما تمنح المكان جمالية من نوعٍ خاص، وبالأخص عندما نضعها في غرف النوم. وعلى الرغم من أننا لا نستطيع الاستغناء عنها، حذر خبراء “فنغ شوي” من أن وجودها في تلك الغرفة يمكن أن يكون له تأثير على جودة النوم.

فلسفة فنغ شوي

تقوم فلسفة فنغ شوي- وهي ممارسة صينية قديمة – على ممارسة ترتيب الأشياء والأغراض في المنزل من أجل خلق توازن مع العالم الطبيعي ونعني بذلك البيئة المحيطة والهواء.

وللتمتع بنوم هادئ في الليل، نصح خبراء”فنغ شوي” بإزالة المرايا من غرف النوم لهذه الأسباب التالية.

وجودها في غرفة النوم يشتّت انتباهك

عند النوم، من المستحسن عدم وجود شيء يمكن أن يشتتك. ويقول الخبراء إن رؤية انعكاسك في المرآة في الليل يمكن أن يضر بجودة نومك.

تمنح المرآة المكان جمالية من نوعٍ خاص

ويقولون إن ما تحتاجه حقََا هو بيئة مظلمة تمامًا وهادئة لتتمكن من النوم.

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ضوء انعكاسها يمكن أن يسبب لك الإزعاج

المرايا لديها القدرة على عكس الضوء. ولكن، لديها أيضًا القدرة على عكس الضوء إلى موقع معين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يبدو الضوء المنعكس أكثر إشراقًا وأكثر كثافة بسبب المرآة نفسها.

وإذا كان لديك مصباح في غرفة نومك يمكن أن يعكس ضوئه من المرآة إلى عينيك.

الظلام ضروري في تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية في الليل وسيؤثر التعرض غير الضروري للضوء على إيقاعنا اليومي الذي سيؤثر على هرموناتنا وهو ما سيؤثر على مستويات طاقتنا ومزاجنا في اليوم التالي.

تساهم في نوم مليء بالكوابيس

إن وجود المرآة داخل غرف النوم يمكن أن يسبب لك القلق والتوتر وخاصة الكوابيس وهو ما يمكن أن يؤثر على كمية ونوعية نومك ويخفز  بالتالي مسببات الأرق.

كيف تعرف ما إذا كانت مرآتك تسبب لك إزعاجا؟

أولاََ، قم بوضع غطاء فوق المرآة وراقب أنماط نومك لبضعة ليالي. وإذا وجدت أنك قادر على النوم بشكل أسرع، وفي وقت مبكر وأطول، فعليك إزالة المرآة.

وهناك العديد من الأماكن الأخرى يمكنك وضع المرآة فيها، حيث يقول الخبراء إنه يمكنك أن تضعها داخل خزانتك، وفقا لما أورده موقع “craftsonfire“.

المصدرموقع "craftsonfire"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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