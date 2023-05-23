الثلاثاء, مايو 23, 2023
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حياتنا

كائنات صغيرة ولكنها قاتلة.. تعرّف على أخطر نمل في العالم

"نمل سيافو من النوع المسافر أى انه لا يبني مستعمرة ويتنقل كاملا كالجيش من مكان لآخر ويأكل كل ما في طريقه"

كتب معالي بن عمر
أنواع النمل المتعددة watanserb.com
أنواع النمل المتعددة
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وطن-يعتبر النمل أحد أنواع الحشرات المنتشرة بصورة هائلة في هذا العالم، إذ يُقدّر عدد النمل على وجه الأرض بما يُقارب 1 كوادريليون وللتوضيح أكثر فإن هذا العدد يُساوي مليون مليار، أما عدد أنواع النمل فيصل إلى 12 ألف نوع؛ وهي تنتمي إلى عائلة Formicidae.

وعلى الرغم من أن هناك من يعتقد أنها غير ضارة، فإن بعض أنواع النمل سامة، وتستخدم رواسبها السامة عندما تشعر أنها في خطر.

فيما يتعلق بنظامها الغذائي، فإن الغالبية العظمى من النمل آكلة اللحوم. وعلى الرغم من اعتمادها على المكان الذي تعيش فيه، فإنها يمكن أن تكون آكلة للأعشاب أو مفترسة. وداخل عش النمل، كل عينة لها دور محدد جيدًا، إذ يمكن أن تكون النملة عاملة أو جنديًا أو ملكة. وتجدر الإشارة إلى أنها تشم من خلال الهوائيات، حيث تحتوي على مستقبلات للمركبات الكيميائية العضوية، بحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

النمل سيافو موجود في غرب أفريقيا
النمل سيافو

وفيما استعرضت الصحيفة أكثر أنواع النمل خطورة:

نمل البلدغ

إنه أحد أشهر أنواع النمل على مستوى العالم، وعلى الرغم من أنه لا يمكن العثور عليه إلا في أستراليا. فإن إحدى خصائصه الرئيسية هي قدرته على حقن حمض الفورميك عندما يشعر بالتهديد، ما يولد حرقة كبيرة في الجلد ويكون الإحساس بالألم قويًا جدًا، وفق ما ترجمته “وطن“.

نمل الأرجنتين

هذا النوع من النمل من بين أخطر الأنواع على وجه الأرض. في السنوات الأخيرة، استعمرت جزءًا كبيرًا من الغابات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تكاثرها الهائل، حيث يوجد في كل عش نمل أكثر من ملكة نمل، أي ليس واحدة كالمعتاد. إنها واحدة من أكثر أنواع النمل ضررًا في العالم، وفي السنوات الأخيرة، أصبح وجودها في إسبانيا يشكّل تهديدًا خطيرًا.

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هذا النوع من النمل من بين أخطر الأنواع على وجه الأرض
نمل الأرجنتين

نمل سيافو

لا يمكن العثور على هذه النملة إلا في غرب وشمال إفريقيا. يسبب خوفًا كبيرًا بمجرد رؤيته لأن حجم فكه كبير جدًا بما يتناسب مع جسمه، لكن لا يمكن رؤيته بالعين المجردة. الملكة سيافو هي أكبر نملة على الإطلاق.

ويمكن أن تحتوي كل مستعمرة على 20 مليون عينة، هذا النمل من النوع المسافر أى انه لا يبني مستعمرة ويعيش فيها ولكنه يتنقل كاملا كالجيش من مكان لآخر ويأكل كل ما في طريقه. ناهيك بأنه قادر على قتل حيوانات بحجم الحمار الوحشي، وقد سجل قتله لعديد من المخلوقات، مثل: الطيور والأفاعي، والعقارب وحتى مخلوقات أكبر كالثعالب.

النمل رصاصة 

تعتبر نملة الرصاصة أكبر أنواع النمل في العالم وتمتاز بلدغتها السامة والقوية في الوقت الذي يمكن أن يزيد طولها عن 2.5 سنتيمتر. تمتلك النملة الرصاصة سمًا قويًا للغاية، وتحقن فريستها من خلال فكها. علاوة على ذلك، تسبب اللدغة الوذمة، وفي بعض الحالات يمكن أن تؤدي إلى ضيق في التنفس وخدر في المنطقة. كما يقول الخبراء أن الألم الناجم عن لسعتها أقوى 30 مرة من ألم دبور أو نحلة. ويمكن العثور عليها في أمريكا الوسطى والجنوبية.

نملة الرصاصة أكبر أنواع النمل في العالم
النملة الرصاصة
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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