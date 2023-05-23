كائنات صغيرة ولكنها قاتلة.. تعرّف على أخطر نمل في العالم

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وطن-يعتبر النمل أحد أنواع الحشرات المنتشرة بصورة هائلة في هذا العالم، إذ يُقدّر عدد النمل على وجه الأرض بما يُقارب 1 كوادريليون وللتوضيح أكثر فإن هذا العدد يُساوي مليون مليار، أما عدد أنواع النمل فيصل إلى 12 ألف نوع؛ وهي تنتمي إلى عائلة Formicidae.

وعلى الرغم من أن هناك من يعتقد أنها غير ضارة، فإن بعض أنواع النمل سامة، وتستخدم رواسبها السامة عندما تشعر أنها في خطر.

فيما يتعلق بنظامها الغذائي، فإن الغالبية العظمى من النمل آكلة اللحوم. وعلى الرغم من اعتمادها على المكان الذي تعيش فيه، فإنها يمكن أن تكون آكلة للأعشاب أو مفترسة. وداخل عش النمل، كل عينة لها دور محدد جيدًا، إذ يمكن أن تكون النملة عاملة أو جنديًا أو ملكة. وتجدر الإشارة إلى أنها تشم من خلال الهوائيات، حيث تحتوي على مستقبلات للمركبات الكيميائية العضوية، بحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

وفيما استعرضت الصحيفة أكثر أنواع النمل خطورة:

نمل البلدغ

إنه أحد أشهر أنواع النمل على مستوى العالم، وعلى الرغم من أنه لا يمكن العثور عليه إلا في أستراليا. فإن إحدى خصائصه الرئيسية هي قدرته على حقن حمض الفورميك عندما يشعر بالتهديد، ما يولد حرقة كبيرة في الجلد ويكون الإحساس بالألم قويًا جدًا، وفق ما ترجمته “وطن“.

نمل الأرجنتين

هذا النوع من النمل من بين أخطر الأنواع على وجه الأرض. في السنوات الأخيرة، استعمرت جزءًا كبيرًا من الغابات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تكاثرها الهائل، حيث يوجد في كل عش نمل أكثر من ملكة نمل، أي ليس واحدة كالمعتاد. إنها واحدة من أكثر أنواع النمل ضررًا في العالم، وفي السنوات الأخيرة، أصبح وجودها في إسبانيا يشكّل تهديدًا خطيرًا.

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نمل سيافو

لا يمكن العثور على هذه النملة إلا في غرب وشمال إفريقيا. يسبب خوفًا كبيرًا بمجرد رؤيته لأن حجم فكه كبير جدًا بما يتناسب مع جسمه، لكن لا يمكن رؤيته بالعين المجردة. الملكة سيافو هي أكبر نملة على الإطلاق.

ويمكن أن تحتوي كل مستعمرة على 20 مليون عينة، هذا النمل من النوع المسافر أى انه لا يبني مستعمرة ويعيش فيها ولكنه يتنقل كاملا كالجيش من مكان لآخر ويأكل كل ما في طريقه. ناهيك بأنه قادر على قتل حيوانات بحجم الحمار الوحشي، وقد سجل قتله لعديد من المخلوقات، مثل: الطيور والأفاعي، والعقارب وحتى مخلوقات أكبر كالثعالب.

النمل رصاصة

تعتبر نملة الرصاصة أكبر أنواع النمل في العالم وتمتاز بلدغتها السامة والقوية في الوقت الذي يمكن أن يزيد طولها عن 2.5 سنتيمتر. تمتلك النملة الرصاصة سمًا قويًا للغاية، وتحقن فريستها من خلال فكها. علاوة على ذلك، تسبب اللدغة الوذمة، وفي بعض الحالات يمكن أن تؤدي إلى ضيق في التنفس وخدر في المنطقة. كما يقول الخبراء أن الألم الناجم عن لسعتها أقوى 30 مرة من ألم دبور أو نحلة. ويمكن العثور عليها في أمريكا الوسطى والجنوبية.