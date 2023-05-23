الثلاثاء, مايو 23, 2023
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سيدة تخدع الفنان صبري عبد المنعم وتسرق منه “تحويشة 50 سنة”!

أكد عبد المنعم أنه لا يفكر في اعتزال الفن بسبب عدم وجود مصدر دخل آخر من أجل الإنفاق على أسرته

كتب رفيف عبدالله
سيدة تخدع الفنان صبري عبد المنعم وتسرق منه
صبري عبد المنعم
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وطن- وقع الفنان المصري صبري عبد المنعم، ضحية نصب واحتيال، جعلته يخسر ما اذخره  طوال حياته لمدة خمسين عاماً.

وكشف صبري عبد المنعم تفاصيل تعرضه للنصب بمبلغ مليون و900 ألف جنيه من قبل صاحبة شركة مقاولات بالتعاون مع أحد أصدقائه في الوسط الفني.

عملية في القلب وزهايمر

وقال عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ملفات” على فضائية “هي“: اللي نصب عليَّ واحد أعرفه من ١٠ سنين وبنقعد مع بعض.. جيت قلت له عايز أبيع الشقة دي تحويشة 50 سنة شغل، وعشان عيالي ياخدوا الفلوس”.

وأشار عبد المنعم (78 عاما )، إلى أنه قرر بيع الشقة بعد إجراءه عملية في القلب، معقباً: “عملت عملية لمدة شهرين في القلب.. وكنت تعبان وبيجي لي الزهايمر من حين لآخر”.

وأضاف الفنان المصري: “جالي بعدها بأسبوعين وقال لي جبت لك مشتري للشقة واديت له عقود الشقة”.

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شيك مزور

ورفض عبد المنعم الكشف عن هوية الشخص الذي قام بالنصب عليه، مكتفياً بالتلميح فقط.

وقال: “هو شخص من الوسط بس الكارير بتاعه غير، ومش هقدر أكشف شخصيته عشان في تحقيقات.. وأنا عمري ما خونت حد ولا عديت فلوس ورا حد”.

وتابع صبري عبد المنعم سرد ما حدث: “نزلت معاهم البنك وكان الشيك بالدولار وقالوا لي اسأل بعد ٤٥ يوم.. ورحت ولقيت التوكيل بتاع المشتري مكتوب باسم واحدة مش واحد اللي أنا مضيت عليه.. ورحت معاهم وأنا في حالة مذرية وتعبان جدًّا، وما خدتش ولا جنيه”.

لا اعتزال

وفي حديث لصحيفة القاهرة 24، أكد عبد المنعم أنه لا يفكر في اعتزال الفن، بسبب عدم وجود مصدر دخل آخر من أجل الإنفاق على أسرته

وأشار عبد المنعم إلى أن مجال الفن لا يسرق من العمر وهدفه الأساسي هو إسعاد الجمهور.

وأضاف: “مقدرش أبطل فن، معنديش مصدر دخل تاني غيره.. وعمري ما حلمت في حياتي إني أبقى حاجة غير إني أكون ممثل، لأني مش بعرف أعمل حاجة غير التمثيل”.

36 ألف دولار

وكانت الشرطة في القاهرة، قد تلقت بلاغاً من صبري عبدالمنعم ، يتهم فيه كل من نيفين. ع، وعبد المنعم. ط، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم.. وتم بيعها بمبلغ مالي 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك الأولى.

وكشفت  التحريات الأولية، أن الأولى هي ممثلة إحدى الشركات. حيث حررت له شيكا بنكيا بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار.

ولكن الفنان فوجئ بعد تسليم الشقة من الشركة بأن المدعوة نيفين نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلا عاما ببيع الشقة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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