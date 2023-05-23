الثلاثاء, مايو 23, 2023
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رياضة

رئيس “الليغا” يردُ على هتافات العنصرية ضد فينيسيوس في الملاعب الإسبانية

رئيس الليغا تيباس: "لا إسبانيا ولا رابطة الليغا عنصرية ونحن نحارب ذلك بكل قسوة"

كتب فارس أبو شيحة
رد الليغا على هتافات عنصرية فينيسيوس جونيور watanserb.com
رد الليغا على هتافات عنصرية فينيسيوس جونيور
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وطن- ردّ خافيير تيباس رئيس رابطة اتحاد “الليغا” الإسبانية، على الهتافات والاتهامات التي يواجهها النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب جناح ريال مدريد على الدوام، كان أخرها في المباراة الماضية بين ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووصف البرازيلي فينيسيوس بعد الهتافات العنصرية من قبل خفافيش فالنسيا في المباراة الماضية، في منشور عبر حسابه على موقع (تويتر)، بأن إسبانيا بلد العنصرية، موضحاً أن رابطة الليغا أو حتى الاتحاد الإسباني لكرة القدم لم يتخذ إجراءات صارمة تجاه المذنبين بذلك.

تعليق رئيس الليغا تيباس على اتهامات فينيسيوس

وقال رئيس رابطة الليغا تيباس، عبر حسابه على موقع (تويتر): “لا إسبانيا ولا رابطة الليغا عنصرية، نحن في رابطة الليغا ندين ونحارب العنصرية بكل قسوة”.

كما أضاف: “تم الإبلاغ عن هتافات عنصرية هذا الموسم. بـ9 مرات، كان 8 منها توجيه شتائم ضد فينيسيوس جونيور”.

وأردف: “دائمة ما نرصد الوقائع، ونقدم الشكوى إلى الجهات المعنية، لا يهم كم هم قليلون. فنحن دائماً بلا هوادة”.

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واستكمل: “لا يمكننا السماح بتشويه صورة المسابقة التي هي قبل كل شيء رمز الوحدة بين الشعوب، حيث يلتقي أكثر من 200 لاعب من أصحاب البشرة السمراء، في 42 نادياً. تسود الاحترام والمودة بين جميع المشجعين كل يوم”.

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

وأنهى رئيس الليغا تيباس حديثه: “كونها عنصرية محددة للغاية، فهي 9 حالات فقط، لكن سنقوم باستئصالها”.

طرد البرازيلي فينيسيوس

وكان حكم مباراة فالنسيا وريال مدريد، قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، عند الدقيقة الـ7 من الوقت البديل على نهاية على أحداث المباراة، بعد دخول اللاعب في اشتباك مع لاعبي الخفافيش.

كما دخل البرازيلي فينيسيوس جونيور، في صراع مع الجماهير داخل المدرجات، بعد إلقاء زجاجات المياه عليه ووصفه بالقرد. ليردّ عليهم بإشارة بيده بأن الفريق سيهبط إلى الدرجة الثانية من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وتلقّى فريق ريال مدريد الخسارة أمام فالنسيا، بهدف نظيف دون مقابل في المباراة الماضية لحساب الجولة الـ35.

البرازيلي فينيسيوس
البرازيلي فينيسيوس

يشار إلى أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 71 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن جاره الوصيف أتلتيكو مدريد برصيد 72 نقطة، وغريمه المتوج باللقب برشلونة برصيد 85 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + فينيسيوس جونيور تويتر + خافيير تيباس تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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