رئيس “الليغا” يردُ على هتافات العنصرية ضد فينيسيوس في الملاعب الإسبانية

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وطن- ردّ خافيير تيباس رئيس رابطة اتحاد “الليغا” الإسبانية، على الهتافات والاتهامات التي يواجهها النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب جناح ريال مدريد على الدوام، كان أخرها في المباراة الماضية بين ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووصف البرازيلي فينيسيوس بعد الهتافات العنصرية من قبل خفافيش فالنسيا في المباراة الماضية، في منشور عبر حسابه على موقع (تويتر)، بأن إسبانيا بلد العنصرية، موضحاً أن رابطة الليغا أو حتى الاتحاد الإسباني لكرة القدم لم يتخذ إجراءات صارمة تجاه المذنبين بذلك.

تعليق رئيس الليغا تيباس على اتهامات فينيسيوس

وقال رئيس رابطة الليغا تيباس، عبر حسابه على موقع (تويتر): “لا إسبانيا ولا رابطة الليغا عنصرية، نحن في رابطة الليغا ندين ونحارب العنصرية بكل قسوة”.

كما أضاف: “تم الإبلاغ عن هتافات عنصرية هذا الموسم. بـ9 مرات، كان 8 منها توجيه شتائم ضد فينيسيوس جونيور”.

وأردف: “دائمة ما نرصد الوقائع، ونقدم الشكوى إلى الجهات المعنية، لا يهم كم هم قليلون. فنحن دائماً بلا هوادة”.

A cada rodada fora de casa uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos… Tudo registrado. Mas o discurso sempre cai em “casos isolados”, “um torcedor”. Não, não são casos isolados. São episódios… pic.twitter.com/aSCMrt0CR8 — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

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واستكمل: “لا يمكننا السماح بتشويه صورة المسابقة التي هي قبل كل شيء رمز الوحدة بين الشعوب، حيث يلتقي أكثر من 200 لاعب من أصحاب البشرة السمراء، في 42 نادياً. تسود الاحترام والمودة بين جميع المشجعين كل يوم”.

وأنهى رئيس الليغا تيباس حديثه: “كونها عنصرية محددة للغاية، فهي 9 حالات فقط، لكن سنقوم باستئصالها”.

طرد البرازيلي فينيسيوس

وكان حكم مباراة فالنسيا وريال مدريد، قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، عند الدقيقة الـ7 من الوقت البديل على نهاية على أحداث المباراة، بعد دخول اللاعب في اشتباك مع لاعبي الخفافيش.

كما دخل البرازيلي فينيسيوس جونيور، في صراع مع الجماهير داخل المدرجات، بعد إلقاء زجاجات المياه عليه ووصفه بالقرد. ليردّ عليهم بإشارة بيده بأن الفريق سيهبط إلى الدرجة الثانية من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação… — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

وتلقّى فريق ريال مدريد الخسارة أمام فالنسيا، بهدف نظيف دون مقابل في المباراة الماضية لحساب الجولة الـ35.

يشار إلى أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 71 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن جاره الوصيف أتلتيكو مدريد برصيد 72 نقطة، وغريمه المتوج باللقب برشلونة برصيد 85 نقطة لهذا الموسم.