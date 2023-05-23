الثلاثاء, مايو 23, 2023
الرئيسيةحياتناجورجينا رودريغيز تمارس القفز وتركز الكاميرا على أردافها فقط! (فيديو)
حياتنا

جورجينا رودريغيز تمارس القفز وتركز الكاميرا على أردافها فقط! (فيديو)

جورجينا رودريغيز تواكب نفسها لتحافظ على لياقتها منذ أن بدأت العارضة بمواعدة كريستيانو رونالدو في عام 2017

كتب رفيف عبدالله
جورجينا رودريغيز تمارس القفز وتركز الكاميرا على أردافها فقط! (فيديو) watanserb.com
جورجينا رودريغيز
- Advertisement -

وطن- شاركت جورجينا رودريغيز، شريكة لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، متابعيها، لحظة ممارستها تمارين عضلات الأرداف.

عضلات الأرداف

وكانت جورجينا رودريغيز ترتدي ليجن قصيراً مع توب على شكل حمالة صدر، وتربط ساقيها وتقفز إلى الأعلى، بينما تركز الكاميرا على أردافها ومؤخرتها.

ثم نشرت جورجينا مقطعاً آخر وهي مستلقية على أحد الأجهزة الرياضية، من شدة التعب.

من المؤكد أن جورجينا رودريغيز تواكب نفسها لتحافظ على لياقتها منذ أن بدأت العارضة بمواعدة كريستيانو رونالدو في عام 2017.

حيث حرصت جورجينا على أخذ دروس في اللياقة البدنية من كريستيانو رونالدو.

“متعمّدة!”

ومنذ أن انتقلت إلى الرياض برفقة شريكها، أصبحت جورجينا تشارك متابعيها دائماً جميع تمارينها في صالة التمارين الرياضية داخل الفيلا التي تقيم بها.

- Advertisement -

ففي أحد الفيديوهات، ظهرت جورجينا متجهة بجسدها من الناحية الأمامية لأسفل وتقوم برفع كتلة من الوزن بيدها اليسرى.

ووثّق الفيديو ارتداء جورجينا رودريغيز زيّاً رياضياً شفافاً وضيقاً جداً، فيما حاولت التركيز على إظهار مؤخرتها بشكل كبير ومتعمّد.

جورجينا رودريغيز
جورجينا رودريغيز

وأشارت جورجينا رودريغيز بأنها تقوم بشحن الطاقة عبر إضافة مؤشر بطارية إحداها فارغة وأخرى ممتلئة.

رقصة التوركينغ

كما ظهرت شريكة رونالدو في فيديو آخر وهي ترقص مع مدربها، وتحرّك مؤخرتها في كل الاتجاهات.

وظهرت جورجينا بالفيديو الذي نشرته عبر خاصية القصص، في حسابها على انستجرام حيث يتابعها أكثر من 49.3 مليون متابع، وهي ترتدي ليجن رمادياً فاتحاً مع حمالة صدر.

ورفعت جورجينا شعرها كاملاً معتمّدةً تسريحة الكعكة.

وعلّقت عارضة الأزياء والمؤثرة: “الدرس الأول في رقصة التوركينغ“. وهي تدوير إيقاعي للمؤخرة بطريقة مبهرة بقصد الإثارة الجنسية.

رقصة الباتشاتا

كما وثّقت العارضة الأرجنتينية فيديو لنفسها وهي ترقص “الباتشاتا” مع مدربتها في صالة الجيم.

وارتدت جورجينا ملابس رياضية مثيرة، عبارة عن ليجن شورت وتوب نصف بطن، ورفعت شعرها بشكل عشوائي إلى الأعلى.

وأصبحت جورجينا رمزاً للموضة بأسلوبها الأنيق الذي وصفه بعضهم بـ”المبالغ فيه”.

كما تُمتّع عشيقة رونالدو متابعيها بمشاركتهم لحظات حياتها من إجازة على الشاطئ إلى الأيام التي تقضيها الاسترخاء بجانب المسبح.

السفر هو بلا شك أحد الأنشطة المفضلة لدى جورجينا، والاستمتاع بالأيام برفقة أطفالها أو أصدقائها على قائمة المهام التي يجب أن تقوم بها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

حياتنا

جورجينا ورقص ابن رونالدو مع شقيقاته.. انفجرت في الضحك (فيديو)

رياضة

تفاصيل عرض بايرن ميونخ الغريب للتعاقد مع كريستيانو رونالدو هذا الصيف

حياتنا

السعودية ريما العنزي تستنسخ شكل جورجينا أكثر.. هل تصل لزرع المؤخرة؟ (فيديو)

حياتنا

جورجينا في فيديو بذيء لمؤخرتها وهي تؤدي رقصة صممت من أجل الإثارة الجنسية (شاهد)

حياتنا

والدة رونالدو تنفجر غضباً وتقلب الطاولة في وجه المسيئين لها ولنجلها.. هذا ما قررته!

الهدهد

رونالدو يتلقى دراجة نارية من الذهب في السعودية.. فيديو أشعل “تويتر” وتوضيح رسمي

حياتنا

جورجينا رودريغيز تحرك مؤخرتها بشكل فاضح أثناء رقصة “التوركينغ” (فيديو)

حياتنا

جورجينا رودريغيز تشعل لهيب معجبيها بوصلة رقص بالهوت شورت برفقة صديقتها! (شاهد)

حياتنا

رونالدو يغضب من التيك توكر السعودي “قعيد المجد” ويطرده من المكان (شاهد)

حياتنا

والدة رونالدو تخرج عن صمتها وهذا ما كشفته عن انفصال نجلها عن جورجينا

حياتنا

“بيكيني في بلاد الحرمين”.. “DW” ترصد غضب السعوديين تجاه جورجينا

حياتنا

إيرينا شايك تستعرض لياقتها ببكيني أخضر مثير وحذاء رياضي! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تعرّف على الفاكهة التي تتناولها يوميًا وهي شديدة التلوّث..

هبة عبوك في وضع مريب مع ممثل فرنسي ووصلة غزل علنية بينهما! (شاهد)

رئيس “الليغا” يردُ على هتافات العنصرية ضد فينيسيوس في الملاعب الإسبانية

مناورات حزب الله التي أثارت جدلا.. مفاجأة صادمة لإسرائيل وغضب لبناني داخلي

رسالة مبكية من زوجة سجين رأي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في البحرين

دمي فلسطيني.. ماذا وراء حذف أغنية محمد عساف من المنصات؟

مُتمكن من قضايا الخليج العربي.. إيران تُعين “علي رضا عنايتي” سفيراً لدى السعودية

أخيراً.. واتساب يتيح ميزة تعديل الرسائل في غضون 15 دقيقة من إرسالها

“الحج”.. بوابة السعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.. محمد بن سلمان يُهين قِبلة المسلمين

تقرير: مرض محمد السادس جعل منه ملكاً “طاعناً في السن”.. ما الذي أصاب ملك المغرب؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC