جورجينا رودريغيز تمارس القفز وتركز الكاميرا على أردافها فقط! (فيديو)

- Advertisement -

وطن- شاركت جورجينا رودريغيز، شريكة لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، متابعيها، لحظة ممارستها تمارين عضلات الأرداف.

عضلات الأرداف

وكانت جورجينا رودريغيز ترتدي ليجن قصيراً مع توب على شكل حمالة صدر، وتربط ساقيها وتقفز إلى الأعلى، بينما تركز الكاميرا على أردافها ومؤخرتها.

ثم نشرت جورجينا مقطعاً آخر وهي مستلقية على أحد الأجهزة الرياضية، من شدة التعب.

من المؤكد أن جورجينا رودريغيز تواكب نفسها لتحافظ على لياقتها منذ أن بدأت العارضة بمواعدة كريستيانو رونالدو في عام 2017.

حيث حرصت جورجينا على أخذ دروس في اللياقة البدنية من كريستيانو رونالدو.

“متعمّدة!”

ومنذ أن انتقلت إلى الرياض برفقة شريكها، أصبحت جورجينا تشارك متابعيها دائماً جميع تمارينها في صالة التمارين الرياضية داخل الفيلا التي تقيم بها.

- Advertisement -

ففي أحد الفيديوهات، ظهرت جورجينا متجهة بجسدها من الناحية الأمامية لأسفل وتقوم برفع كتلة من الوزن بيدها اليسرى.

ووثّق الفيديو ارتداء جورجينا رودريغيز زيّاً رياضياً شفافاً وضيقاً جداً، فيما حاولت التركيز على إظهار مؤخرتها بشكل كبير ومتعمّد.

وأشارت جورجينا رودريغيز بأنها تقوم بشحن الطاقة عبر إضافة مؤشر بطارية إحداها فارغة وأخرى ممتلئة.

رقصة التوركينغ

كما ظهرت شريكة رونالدو في فيديو آخر وهي ترقص مع مدربها، وتحرّك مؤخرتها في كل الاتجاهات.

وظهرت جورجينا بالفيديو الذي نشرته عبر خاصية القصص، في حسابها على انستجرام حيث يتابعها أكثر من 49.3 مليون متابع، وهي ترتدي ليجن رمادياً فاتحاً مع حمالة صدر.

ورفعت جورجينا شعرها كاملاً معتمّدةً تسريحة الكعكة.

وعلّقت عارضة الأزياء والمؤثرة: “الدرس الأول في رقصة التوركينغ“. وهي تدوير إيقاعي للمؤخرة بطريقة مبهرة بقصد الإثارة الجنسية.

رقصة الباتشاتا

كما وثّقت العارضة الأرجنتينية فيديو لنفسها وهي ترقص “الباتشاتا” مع مدربتها في صالة الجيم.

وارتدت جورجينا ملابس رياضية مثيرة، عبارة عن ليجن شورت وتوب نصف بطن، ورفعت شعرها بشكل عشوائي إلى الأعلى.

وأصبحت جورجينا رمزاً للموضة بأسلوبها الأنيق الذي وصفه بعضهم بـ”المبالغ فيه”.

كما تُمتّع عشيقة رونالدو متابعيها بمشاركتهم لحظات حياتها من إجازة على الشاطئ إلى الأيام التي تقضيها الاسترخاء بجانب المسبح.

السفر هو بلا شك أحد الأنشطة المفضلة لدى جورجينا، والاستمتاع بالأيام برفقة أطفالها أو أصدقائها على قائمة المهام التي يجب أن تقوم بها.