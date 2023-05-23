الثلاثاء, مايو 23, 2023
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جدل في سلطنة عمان.. ما دلالات إعلان شركة صحار للطاقة إفلاسها؟

تراكم الديون على شركة صحار للطاقة، دفعها لإصدار بيان رسمي وجهته إلى بورصة مسقط، أعلنت خلالها بدء دراسة وطلب الموافقة على إجراءات إفلاس الشركة

كتب فهمي الورغمي
شركة صحار للطاقة watanserb.com
شركة صحار للطاقة
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وطن- في بيان رسمي صدر اليوم، أعلنت شركة صحار للطاقة، إحدى أكبر شركات الطاقة في سلطنة عمان، عن قرارها ببدء الدراسة والموافقة على إجراءات إفلاس الشركة، بعد ما يقرب عن سنة من عزم دخول الشركة في مداولات تتعلق بهذا القرار.

شركة صحار للطاقة تبدأ إجراءات الإفلاس

وأوضح بيان الشركة العُمانية التي تأسست عام 2004، أن هذا القرار جاء نتيجة للتحديات المالية والتشغيلية التي تواجهها الشركة في ظل انخفاض أسعار النفط والغاز وزيادة المنافسة في السوق المحلي والإقليمي.

وأضاف البيان المُرسل إلى بورصة مسقط، أن الشركة ستعمل مع مستشارين ماليين وقانونيين متخصصين لإعداد خطة إعادة هيكلة شاملة تحمي مصالح جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المساهمين والدائنين والموظفين والموردين والعملاء.

وأكد البيان أن الشركة ستواصل تقديم خدماتها بشكل طبيعي خلال فترة الإفلاس، مع التزامها بالمعايير العالية للجودة والسلامة والبيئة.

وختم البيان قائلا أنه “بناءً عليه، قام مجلس الإدارة بمراجعة جميع المقترحات بالتفصيل، وقرر بالإجماع الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لدراسة والموافقة على مقترح بدء إجراءات الإفلاس وفقاً للمادة 69 و / أو المادة 1 من قانون الإفلاس من المرسوم السلطاني رقم 2019/53.

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شركة صحار للطاقة تقرر بدء دراسة والموافقة على اجراءات افلاس الشركة
شركة صحار للطاقة تقرر بدء دراسة والموافقة على اجراءات افلاس الشركة

ما الأسباب؟

تعود أسباب الإفلاس حسب آخر تقرير سنوي للشركة منشور عبر موقعها الرسمي، بتاريخ 31 ديسمير 2022، إلى تراكم الديون عليها، وقد بلغت 39 مليون ريال بحلول الفترة المُشار إليها.

ولم يتوقع مجلس إدارة الشركة (حسب التقرير) أن يوافق مقرضوها على تمديد آجال الاستحقاق لفترة إضافية وتخفيف المدفوعات على الفائدة، وأكد أنه من الصعب إعادة هيكلة الديون بعد يونيو / حزيران 2023.

وكانت الشركة قلَّصت خسائرها السنوية عن عام 2022 بنسبة 90.36 بالمائة، على أساس سنوي، لتصل إلى 3.37 مليون ريال، مقارنة بخسائر سنوية قيمتها 34.95 مليون ريال في عام 2021.

معلومات عن شركة صحار للطاقة

شركة صحار للطاقة هي شركة عمانية تمتلك وتدير أكبر محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في سلطنة عمان.

تأسست الشركة في عام 2004 بعد فوزها بمشروع صحار للطاقة والمياه في مناقصة تنافسية.

بنت الشركة محطة توليد كهرباء بقدرة 585 ميجاوات ومحطة تحلية مياه بحرية بطاقة 33 مليون غالون إمبراطوري يومياً في صحار (الغالون الإمبراطوي الواحد يساوي 4.5 لتر).

تقع المحطة في منطقة ميناء صحار الصناعي في محافظة شمال الباطنة. يتميز الموقع بتموضعه الاستراتيجي في مركز صناعي، بالقرب من نظام نقل الغاز الرئيسي وشبكة الكهرباء.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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