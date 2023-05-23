تواجد بالصدفة.. طفلة أردنية كُتب لها عمر جديد بفضل طبيب كويتي (فيديو)

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وطن- تمكن طبيب كويتي من إنقاذ طفلة أردنية من موت محتّم أثناء وجوده بالصدفة في أحد المحال التجارية شمال الأردن، في مبادرة إنسانية لقيت الكثير من التفاعل والإعجاب في أوساط الأردنيين.

ووفق مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل، تعرضت طفلة أردنية لحالة اختناق مفاجئة داخل أحد المحال التجارية في مدينة إربد الأردنية.

هكذا أنقذ طبيب كويتي حياة طفلة أردنية

وصادف ذلك وجود طبيب كويتي حديث التخرج، سارع على الفور إلى إنقاذ الفتاة باستخدام “مناورة هيمليك” وإنقاذ حياتها في الوقت المناسب.

الأردن… طفلة دخلت بقالة مع والدها فأخذت علبة ماء لتشربها لكن الغطاء دخل حلقها وغصت به ولم يستطع أحد معرفة كيفية إنقاذها إلا شخص قام بعمل (مناورة هيمليك) ونجح في إخراج الغطاء ونجت الطفلة بحياتها. الشاب اسمه يعقوب العصيمي وهو طبيب كويتي متخرج حديثاً فالحمدلله الذي ساقه لها. pic.twitter.com/P7hdpnhKKl — إياد الحمود (@Eyaaaad) May 22, 2023

وضغطات البطن أو مناورة هيمليك أو هيمليخ “النطق الألماني: haimlɪç ” هو إجراء في الإسعاف الأولي يستخدم لعلاج انسداد مجرى الهواء العلوي أو “الشرقة” بواسطة الأجسام الغريبة.

ومصطلح “مناورة هيمليخ” يأتي على اسم الدكتور هنري هيمليخ، الذي وصف الإجراء لأول مرة في عام 1974.

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ووفق تقرير لشبكة “بي بي سي“، كانت الطفلة مع والدتها وفتحت زجاجة من الماء وخلال شربها ابتعلت غطاء القارورة.

وبدت عليها كما أظهر الفيديو الذي تم التقاطه من كاميرا أمنية علامات الاختناق والتوسل لمن حولها لمساعدتها.

وسخر لها القدر وجود طبيب من جنسية عربية في المكان ليسارع على الفور لانقاذ الطفلة باستخدام “مناورة هيمليخ” وتمكن من إخراج غطاء القارورة وإنقاذ حياتها في الوقت المناسب.

الطبيب الكويتي يعلق

وعلق الطبيب الكويتي “يعقوب محمد العصيمي” الذي أنقذ الطفلة في تغريدة على حسابه في ” تويتر”:”الحمد لله الذي سخرني لانقاذ الطفلة باللحظات الحرجة.

وأضاف : “هذه اللحظة والله تساوي كل تعب السنوات والدراسة”.

وأعلن “العصيمي” في التغريدة ذاتها عن تخرجه من جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية وحصوله على درجه البكالوريوس وتخصص دكتور في الطب والجراحة.

الحمدلله الذي سخرني لانقاذ الطفله

باللحظات الحرجه ..

هذه اللحظه والله تساوي كل تعب السنوات والدراسه .. وبهذا اعلن

بحمدلله تعالى وفضله تخرجي من

جامعه العلوم والتكنولوجيا الاردنيه

وحصولي على درجه البكالوريوس

تخصص دكتور في الطب والجراحه ورسمياً

د. يعقوب محمد صليبي العصيمي pic.twitter.com/IQXxTBNY7s — د. يعقوب العصيمي (@dr_y38ob) May 22, 2023

وحاز مقطع الفيديو على أكثر من مليونين و300 ألف مشاهدة عبر منصة تويتر حتى الآن.

وقال العصيمي في لقاء مع قناة “المملكة” الأردنية إنه خريج حديث ويعتبر لحظة عناق والد الطفلة التي أنقذها من الاختناق، بمثابة تخرج أخرى يحملها معه إلى بلده الكويت.

وأضاف أن “الله عز وجل قدر وشاء أن يكون في وقت الحادثة ويتمكن من انقاذها في اللحظة المناسبة.”

وطالب الطبيب الكويتي “العصيمي” من الجميع أن يبادروا لتعلم الإسعافات الأولية لأنها مهمة جداً وقد تنقذ أرواحاً وهي ليست حكراً على الممارسين الصحيين ـ كما قال ـ بل هي للجميع، ومثل هذه المواقف حسب قوله متكررة ويمكن من خلالها تنقذ حياة إنسان وحياة أسرة.