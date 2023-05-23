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تواجد بالصدفة.. طفلة أردنية كُتب لها عمر جديد بفضل طبيب كويتي (فيديو)

الطبيب الكويتي يعقوب محمد العصيمي، سارع على الفور إلى إنقاذ الطفلة باستخدام "مناورة هيمليك" لاستخراج غطاء قارورة كادت تودي بحياتها

كتب خالد الأحمد
أنقذ طبيب كويتي حياة طفلة أردنية watanserb.com
أنقذ طبيب كويتي حياة طفلة أردنية
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وطن- تمكن طبيب كويتي من إنقاذ طفلة أردنية من موت محتّم أثناء وجوده بالصدفة في أحد المحال التجارية شمال الأردن، في مبادرة إنسانية لقيت الكثير من التفاعل والإعجاب في أوساط الأردنيين.

ووفق مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل، تعرضت طفلة أردنية لحالة اختناق مفاجئة داخل أحد المحال التجارية في مدينة إربد الأردنية.

هكذا أنقذ طبيب كويتي حياة طفلة أردنية

وصادف ذلك وجود طبيب كويتي حديث التخرج، سارع على الفور إلى إنقاذ الفتاة باستخدام “مناورة هيمليك” وإنقاذ حياتها في الوقت المناسب.

وضغطات البطن أو مناورة هيمليك أو هيمليخ “النطق الألماني: haimlɪç ” هو إجراء في الإسعاف الأولي يستخدم لعلاج انسداد مجرى الهواء العلوي أو “الشرقة” بواسطة الأجسام الغريبة.

ومصطلح “مناورة هيمليخ” يأتي على اسم الدكتور هنري هيمليخ، الذي وصف الإجراء لأول مرة في عام 1974.

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ووفق تقرير لشبكة “بي بي سي“، كانت الطفلة مع والدتها وفتحت زجاجة من الماء وخلال شربها ابتعلت غطاء القارورة.

وبدت عليها كما أظهر الفيديو الذي تم التقاطه من كاميرا أمنية علامات الاختناق والتوسل لمن حولها لمساعدتها.

وسخر لها القدر وجود طبيب من جنسية عربية في المكان ليسارع على الفور لانقاذ الطفلة باستخدام “مناورة هيمليخ” وتمكن من إخراج غطاء القارورة وإنقاذ حياتها في الوقت المناسب.

طبيب كويتي ينقذ طفلة أردنية من الموت اختناقاً
طبيب كويتي ينقذ طفلة أردنية من الموت اختناقاً

الطبيب الكويتي يعلق

وعلق الطبيب الكويتي “يعقوب محمد العصيمي” الذي أنقذ الطفلة في تغريدة على حسابه في ” تويتر”:”الحمد لله الذي سخرني لانقاذ الطفلة باللحظات الحرجة.

وأضاف : “هذه اللحظة والله تساوي كل تعب السنوات والدراسة”.

وأعلن “العصيمي” في التغريدة ذاتها عن تخرجه من جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية وحصوله على درجه البكالوريوس وتخصص دكتور في الطب والجراحة.

وحاز مقطع الفيديو على أكثر من مليونين و300 ألف مشاهدة عبر منصة تويتر حتى الآن.

وقال العصيمي في لقاء مع قناة “المملكة” الأردنية إنه خريج حديث ويعتبر لحظة عناق والد الطفلة التي أنقذها من الاختناق، بمثابة تخرج أخرى يحملها معه إلى بلده الكويت.

وأضاف أن “الله عز وجل قدر وشاء أن يكون في وقت الحادثة ويتمكن من انقاذها في اللحظة المناسبة.”

وطالب الطبيب الكويتي “العصيمي” من الجميع أن يبادروا لتعلم الإسعافات الأولية لأنها مهمة جداً وقد تنقذ أرواحاً وهي ليست حكراً على الممارسين الصحيين ـ كما قال ـ بل هي للجميع، ومثل هذه المواقف حسب قوله متكررة ويمكن من خلالها تنقذ حياة إنسان وحياة أسرة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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