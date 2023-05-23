الثلاثاء, مايو 23, 2023
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حياتنا

تعرّف على الفاكهة التي تتناولها يوميًا وهي شديدة التلوّث..

"وجد العلماء أن بعض المبيدات الحشرية يمكن أن يضر بالجهاز التناسلي الذكري"

كتب معالي بن عمر
استعمال المبيدات الحشرية لحماية المحاصيل watanserb.com
استعمال المبيدات الحشرية لحماية المحاصيل
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وطن-توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بتناول ثلاث قطع من الفاكهة ووجبتين من الخضار في اليوم. ومع ذلك، من المهم اختيار الخضار والغلال بشكل صحيح، لا سيما وأن هناك فاكهة معينة يجب أن نتوخى الحذر منها بشكل خاص لأنها شديدة التلوث.

وبحسب تقرير لصحيفة”أوك دياريو” الإسبانية، فإن أول ما يجب معرفته؛ هو أن جميع المواد الغذائية التي نشتريها تقريبًا من المحلات التجارية مليئة بالمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية، وللاسف هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها حماية المحاصيل من الآفات.

هل الفراولة خطرة على الصحة؟

هناك أطعمة ملوثة أكثر من غيرها، وبالنسبة للفواكه، فإن الفراولة هي أكثر أنواع الغلال تلوثًا، ولقد تم الكشف عن ذلك من خلال دراسة أجرتها مجموعة العمل البيئية (EWG).

مخاطر الفراولة
الفراولة

ووفقَ ترجمة “وطن“، اختبر العلماء في وزارة الزراعة الأمريكية الفراولة وتوصلوا إلى أنها تحتوي في المتوسط ​​على 7.8 من مبيدات الآفات المختلفة لكل عينة. وهذا رقم مرتفع جدًا مقارنة بـ 2.1 مبيد لكل عينة لباقي المنتجات.

كما  تبين أيضًا أن العديد من مزارعي الفراولة يستخدمون الغازات السامة لتعقيم الحقول قبل الزراعة. وهذا الإجراء وقائي لقتل الأعشاب الضارة والآفات وجميع الكائنات الحية الموجودة في التربة.

هذا وكشف برنامج بيانات مبيدات الآفات التابع لوزارة الزراعة الأمريكية عن بعض الحقائق المخيفة عن الفراولة:

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  • 99٪ من العينات بها بقايا مبيد واحد على الأقل.
  • حوالي 20٪ بها بقايا 10 أو أكثر من مبيدات الآفات.
  • تحتوي عينة الفراولة الأكثر تلوثًا على الإطلاق على بقايا 22 مبيدًا مختلفًا ومنتجات التحلل المختلفة.

في المقابل، من المثير للاهتمام أن نذكر أن هناك بعض المبيدات الحميدة التي ليس لها أي تأثير ضار على الصحة. ويبقى هناك أمراض مرتبطة باستخدام المبيدات الحشرية، مثل: المشاكل العصبية أو التناسلية، أو التغيرات الهرمونية أو الأورام الخبيثة.

أخطر مبيدان موجودان اليوم هما التاليان:

كاربندازيم: وجد العلماء أنه يمكن أن يضر بالجهاز التناسلي الذكري، وقد حظرها الاتحاد الأوروبي لدواعي أمنية.

Bifenthrin: صنفته وكالة حماية البيئة والمنظمون في كاليفورنيا على أنه مادة مسرطنة محتملة للإنسان. ناهيك بأن الباحثين وجدوا هذه المادة الكيميائية في جميع عينات الفراولة تقريبًا التي تم اختبارها في الولايات المتحدة.

ولكن، هل هذا يعني أننا يجب ألاّ نأكل الفراولة؟ لا، ببساطة من المهم توخي الحذر، وشرائها من المتاجر العضوية إن أمكن ذلك، وغسلها جيّدًا قبل استهلاكها.

الفراولة
يجب غسل الفراولة بشكل جيّد قبل استهلاكها
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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