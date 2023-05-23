تعرّف على الفاكهة التي تتناولها يوميًا وهي شديدة التلوّث..

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وطن-توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بتناول ثلاث قطع من الفاكهة ووجبتين من الخضار في اليوم. ومع ذلك، من المهم اختيار الخضار والغلال بشكل صحيح، لا سيما وأن هناك فاكهة معينة يجب أن نتوخى الحذر منها بشكل خاص لأنها شديدة التلوث.

وبحسب تقرير لصحيفة”أوك دياريو” الإسبانية، فإن أول ما يجب معرفته؛ هو أن جميع المواد الغذائية التي نشتريها تقريبًا من المحلات التجارية مليئة بالمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية، وللاسف هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها حماية المحاصيل من الآفات.

هل الفراولة خطرة على الصحة؟

هناك أطعمة ملوثة أكثر من غيرها، وبالنسبة للفواكه، فإن الفراولة هي أكثر أنواع الغلال تلوثًا، ولقد تم الكشف عن ذلك من خلال دراسة أجرتها مجموعة العمل البيئية (EWG).

ووفقَ ترجمة “وطن“، اختبر العلماء في وزارة الزراعة الأمريكية الفراولة وتوصلوا إلى أنها تحتوي في المتوسط ​​على 7.8 من مبيدات الآفات المختلفة لكل عينة. وهذا رقم مرتفع جدًا مقارنة بـ 2.1 مبيد لكل عينة لباقي المنتجات.

كما تبين أيضًا أن العديد من مزارعي الفراولة يستخدمون الغازات السامة لتعقيم الحقول قبل الزراعة. وهذا الإجراء وقائي لقتل الأعشاب الضارة والآفات وجميع الكائنات الحية الموجودة في التربة.

هذا وكشف برنامج بيانات مبيدات الآفات التابع لوزارة الزراعة الأمريكية عن بعض الحقائق المخيفة عن الفراولة:

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99٪ من العينات بها بقايا مبيد واحد على الأقل.

حوالي 20٪ بها بقايا 10 أو أكثر من مبيدات الآفات.

تحتوي عينة الفراولة الأكثر تلوثًا على الإطلاق على بقايا 22 مبيدًا مختلفًا ومنتجات التحلل المختلفة.

في المقابل، من المثير للاهتمام أن نذكر أن هناك بعض المبيدات الحميدة التي ليس لها أي تأثير ضار على الصحة. ويبقى هناك أمراض مرتبطة باستخدام المبيدات الحشرية، مثل: المشاكل العصبية أو التناسلية، أو التغيرات الهرمونية أو الأورام الخبيثة.

أخطر مبيدان موجودان اليوم هما التاليان:

كاربندازيم: وجد العلماء أنه يمكن أن يضر بالجهاز التناسلي الذكري، وقد حظرها الاتحاد الأوروبي لدواعي أمنية.

Bifenthrin: صنفته وكالة حماية البيئة والمنظمون في كاليفورنيا على أنه مادة مسرطنة محتملة للإنسان. ناهيك بأن الباحثين وجدوا هذه المادة الكيميائية في جميع عينات الفراولة تقريبًا التي تم اختبارها في الولايات المتحدة.

ولكن، هل هذا يعني أننا يجب ألاّ نأكل الفراولة؟ لا، ببساطة من المهم توخي الحذر، وشرائها من المتاجر العضوية إن أمكن ذلك، وغسلها جيّدًا قبل استهلاكها.