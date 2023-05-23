تشكيلة إنتر ميلان ضد فيورنتينا والموعد في نهائي كأس إيطاليا 2023

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وطن- يلتقي فريق إنتر ميلان أمام منافسه فيورنتينا، في مباراة قوية ومثيرة بين كلا الفريقين، الأربعاء، في نهائي كأس إيطاليا 2023.

وستقام مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا، على ملعب ” الأولمبيكو”، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا

كما وستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، بينما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

دعونا نستعيد بعض الذكريات الرائعة عندما حققنا لقب الكأس الثامن على حساب يوفنتوس 🤩#كأس_إيطاليا | #فورزا_إنتر ⚫️🔵 — إنتر (@Inter_ar) May 22, 2023

ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة لمعرفة هوية المتوج ببطولة كأس إيطاليا لهذا الموسم.

تشكيلة إنتر ميلان ضد فيورنتينا في نهائي كأس إيطاليا

وسيلعب المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه فيورنتينا، في نهائي كأس إيطاليا 2023، كما يلي:

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حراسة المرمى: أليكس ميريت.

دفاع التشكيلة: ماتياس أوليفيرا، كيم مين جاي، أمير رحماني، جيوفاني دي لورينزو.

خط الوسط: بيوتر زيلينسكي، لوبوتكا، أندريه أنجيسا.

مركز الهجوم: فيكتور أوسيمين، كفاراتسخيليا، إليف إلماس.

معلق مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا

وسيعلق على مجريات مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا، عبر شبكة قنوات (أبو ظبي) الرياضية، المعلق الرياضي غازي العمري.

كما وستبث مباراة نهائي كأس إيطاليا 2023، بين كلا الفريقين، على قناة (AD Sports)، بتردد 12091 على القمر الصناعي (النايل سات). وباستقطاب عامودي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

وكان فريق إنتر ميلان قد تلقى الخسارة أمام نابولي في المواجهة الماضية في منافسات الدوري الإيطالي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد. بينما تعادل منافسه فيورنتينا أمام تورينو بهدف لكليهما.