الثلاثاء, مايو 23, 2023
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رياضة

تشكيلة إنتر ميلان ضد فيورنتينا والموعد في نهائي كأس إيطاليا 2023

نهائي كأس إيطاليا 2023 بين إنتر ميلان وفيورنتينا

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة إنتر ميلان ضد فيورنتينا watanserb.com
تشكيلة إنتر ميلان ضد فيورنتينا
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وطن- يلتقي فريق إنتر ميلان أمام منافسه فيورنتينا، في مباراة قوية ومثيرة بين كلا الفريقين، الأربعاء، في نهائي كأس إيطاليا 2023.

وستقام مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا، على ملعب ” الأولمبيكو”، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا

كما وستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، بينما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة لمعرفة هوية المتوج ببطولة كأس إيطاليا لهذا الموسم.

تشكيلة إنتر ميلان ضد فيورنتينا في نهائي كأس إيطاليا

وسيلعب المدرب الإيطالي سيموني  إنزاغي، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه فيورنتينا، في نهائي كأس إيطاليا 2023، كما يلي:

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حراسة المرمى: أليكس ميريت.

دفاع التشكيلة: ماتياس أوليفيرا، كيم مين جاي، أمير رحماني، جيوفاني دي لورينزو.

إنتر ميلان
إنتر ميلان

خط الوسط: بيوتر زيلينسكي، لوبوتكا، أندريه أنجيسا.

مركز الهجوم: فيكتور أوسيمين، كفاراتسخيليا، إليف إلماس.

معلق مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا

وسيعلق على مجريات مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا، عبر شبكة قنوات (أبو ظبي) الرياضية، المعلق الرياضي غازي العمري.

كما وستبث مباراة نهائي كأس إيطاليا 2023، بين كلا الفريقين، على قناة (AD Sports)، بتردد 12091 على القمر الصناعي (النايل سات). وباستقطاب عامودي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

وكان فريق إنتر ميلان قد تلقى الخسارة أمام نابولي في المواجهة الماضية في منافسات الدوري الإيطالي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد. بينما تعادل منافسه فيورنتينا أمام تورينو بهدف لكليهما.

فيورنتينا
فيورنتينا
المصدروطن + إنتر ميلان تويتر + فيورنتينا تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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