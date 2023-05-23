الثلاثاء, مايو 23, 2023
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الهدهد

ترتيب الدول العربية على “مؤشر البؤس”.. مفاجأة بشأن الكويت وعُمان

الكويتيون حسب "مؤشر البؤس لعام 2022" ثاني أسعد شعوب العالم بعد سويسرا في قائمة ضمت 157 دولة، ويعود ذلك ل‏انخفاض معدلات البطالة في الدولة الخليجية الثرية

كتب فهمي الورغمي
الكويت في المرتبة الثانية بين أسعد شعوب العالم watanserb.com
الكويت في المرتبة الثانية بين أسعد شعوب العالم
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وطن- في تقرير صادر عن مجلة “ناشيونال ريفيو” من إعداد البروفيسور الأمريكي في علوم الاقتصاد “ستيف هانكي”، حلّت الكويت في المرتبة الثانية بين أسعد شعوب العالم بعد سويسرا، في قائمة ضمت 157 دولة وفقاً لمؤشر البؤس لعام 2022.

ويعتمد هذا المؤشر على عدة مقاييس، منها مؤشرات البطالة ومتوسط ​​الحياة الصحية المتوقع، والناتج المحلي الإجمالي للفرد، والدعم الاجتماعي، والفساد المتدني، والثقة الاجتماعية، والحرية في اتخاذ قرارات الحياة.

الكويت تتفوق على دول أوروبية

وقد أظهر التقرير الذي جاء في شكل قائمة، أنّ الكويت تتفوق على دول أوروبية مثل هولندا ولوكسمبورغ أو ألمانيا، ودول أخرى ثرية مثل أستراليا أو نيوزيلندا.

كما أظهر التقرير أنّ الكويت تنتج تقريباً ثلاثة أضعاف ما تنتجه سويسرا من انبعاثات غازات دفيئة مسببة للاحتباس الحراري، وأنّ الكويتيين ثالث أكثر شعوب العالم تضرراً من زيادة انبعاثات هذه الغازات. وهذه حقائق تستحق التأمل والعمل على تحسينها لضمان استمرار سعادة الشعب الكويتي في المستقبل.

قال مُعدّ التقرير، البروفيسور ستيف هانكي: “يعيش الناس، حول العالم، حياتهم في الأغلب بين وضعين هما “البؤس” أو “السعادة”.

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وأضاف: “في المجال الاقتصادي، تتزايد مؤشرات بؤس شعب ما مع ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض الباهظة والبطالة. الطريقة الأكيدة للتخفيف من هذا البؤس هي من خلال النمو الاقتصادي. يمكن أن تخبرنا مقارنة مقاييس البلدان بكثير عن الأماكن التي يشعر فيها الناس بالحزن أو السعادة”.

وانتهت قائمة إعداد البروفيسور هانكي، وهو الأستاذ في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إلى ترتيب الدول الأقل والأكثر بؤساً في العالم، وفق “مؤشر البؤس” المعدل لعام 2022، والذي يتضمن معايير اقتصادية محددة، أبرزها البطالة، والتضخم، ومعدلات الإقراض.

واعتمد المؤشر على معادلة مجموع البطالة في نهاية العام (مضروبة في اثنين)، والتضخم، ومعدلات الإقراض المصرفي، مطروحاً منه النسبة المئوية للتغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد.

وضمّ المؤشر، 157 بلداً حول العالم، واعتمد ترتيباً تنازلياً بدءاً من الدول الأكثر إلى الأقل بؤساً.

دولة عربية بعد سويسرا.. في مقدمة أسعد شعوب العالم
دولة عربية بعد سويسرا.. في مقدمة أسعد شعوب العالم

زيمبابوي وفنزويلا تتصدران القائمة

تصدرت زيمبابوي وفنزويلا قائمة الدول الأكثر بؤساً في العالم، فيما تذيّلت سويسرا القائمة، لتكون بذلك الدولة الأكثر سعادة في العالم، تليها الكويت.

عربياً، تصدّرت سوريا ولبنان والسودان، قائمة البلدان العربية “الأكثر بؤساً”، وجاءت هذه الدول على التوالي الترتيب الثالث والرابع والخامس عالمياً.

أما اليمن (وهو الذي عُرف تاريخياً بلقب اليمن السعيد)، فاحتل المركز السابع عالمياً بين الدول “الأكثر بؤساً”. فيما جاءت ليبيا في الـ30، والأردن الـ31، والجزائر الـ41، وتونس الـ43، والعراق الـ50، ومصر الـ52، والمغرب الـ68.

تذيلت بعض الدول الخليجية القائمة بفوارق في الترتيب، فبينما جاءت الكويت الأولى عربياً بوصفها الدولة الأكثر سعادة، تلتها عُمان ثانية، والإمارات ثالثة.

واحتلت السعودية المرتبة الـ100 عالمياً على المُؤشر، فيما جاءت البحرين في المركز الـ105، وقطر الـ140 (من أصل 157 دولة).

المصدرتويتر، مجلة "ناشيونال ريفيو"، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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