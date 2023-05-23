الثلاثاء, مايو 23, 2023
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حياتنا

اختبار قوي..طريقة ضغطك على معجون الأسنان تكشف جوانب خفية عن شخصيتك

الطريقة التي تضغط بها على أنبوب معجون الأسنان تكشف لنا بعض الصفات الخفية في شخصيتك

كتب ايمان الباجي
اختبار قوي..طريقة ضغطك على معجون الأسنان تكشف جوانب خفية عن شخصيتك watanserb.com
طريقة ضغطك على معجون الأسنان تكشف الكثير عن شخصيتك
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وطن- روتينك اليومي وأنشطتك اليومية، التي قد تعتقد أنها غير مهمة، تشكل في الواقع جزءًا كبيرًا من حياتك ويمكن أن تخبرنا الكثير عن أسرار شخصيتك.

وفي هذا السباق، نقدم لك اختبار جديد نشره موقع “timesofindia” يكشف عن سمات في شخصيتك قد لا تكون على دراية بها كما تعتقد، حيث أكد الموقع أن الطريقة التي تضغط بها على أنبوب معجون الأسنان لاستخدام القليل منه تكشف لنا بعض الصفات الخفية في شخصيتك.

انظر الآن إلى الصورة واخبرنا كيف تضغط على معجون الأسنان.

تضغط على العبوة من الأعلى

لديك طبيعة عنيدة إذا كنت تضغط على معجون الأسنان من الأعلى باتجاه الغطاء. لديك شعور قوي بالاستقلالية والتركيز.

أنت لا تثق في الناس بسهولة وستستخدم أي وسيلة ضرورية لمساعدتك في الوصول إلى هدفك. كما أنك تستمتع بالعمل بشكل مستقل وتجد صعوبة في الاعتماد على الآخرين.

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لكنك تحب أحيانا استغلال الآخرين لتحقيق أهدافك.

تضغط على مناطق مختلفة من الأنبوب

إذا كنت تضغط عادة على وسط الأنبوب أو في أجزاء أخرى لكي تستخدم المعجون، فهذا يعني أنك تستمتع بالتواجد في الأماكن العامة، ولديك العديد من الأصدقاء. لديك شعور جيد بالتوازن في حياتك.

تبقي العبوة على حالها

هذا يعني أنك شخصية مبدعة وتحب أن تكون بمفردك. قد تشعر أحيانًا كما لو أنك موجود فقط داخل أفكارك. أنت دائمًا منفتح على مشاركة العديد من آرائك وأفكارك مع الناس.

تضغط على العبوة من الأسفل

هذا يشير إلى أنت شخص مميز ومنظم للغاية. أنت حكيم للغاية وتحل المشكلات بالطرق الأصلية. لا تضيع أي شيء وتستفيد إلى أقصى حد من الموارد المتاحة لإنهاء مهمتك. أنت تعيش أسلوب حياة منضبطًا بشكل مشابه، كما يمكن الاعتماد عليك.

تضغط على العبوة من المنتصف

أنت شخص يتفوق في كل شيء ويبحث عن مكانته. أنت تعيش حياة مستقلة واجتماعية أيضًا. على الرغم من أنك قد لا تكون الشخص الأكثر تنظيماً، إلا أنك قوي. عندما تظهر مشكلة ما، فإنك تتعامل معها وجهاً لوجه.

هذا يعني كذلك أنك شخص محبوب ولديك العديد من الأصدقاء المقربين. علاوة على ذلك، تستمتع دائمََا بالتفاعل الاجتماعي وبالعلاقات.

كيف تضغط عادة على معجون الأسنان؟ أخبرنا عن ذلك في التعليقات.

المصدرموقع timesofindia، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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