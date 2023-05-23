الثلاثاء, مايو 23, 2023
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حياتنا

الحليب كامل الدسم أم خالي الدسم.. أيهما أفضل صحيًا؟

"يجب علينا الاستمرار في تناول هذا العنصر الغذائي، طالما أن الجسم يتحمله جيدًا"

كتب معالي بن عمر
watanserb.com
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وطن-حذّر خبراء الأشخاص الذين يشربون حليبًا منزوع الدسم بشكل منتظم، إذ في الحقيقة، يلجأ بعض الناس لشرب هذا النوع من الحليب لفقدان الوزن والتخلص من السعرات الحرارية الموجودة في الحليب، وقد لا يكون هذا الخيار الجيّد،

ولكن،  ينبغي استشارة المتخصصين في مجال التغذية لاتباع نظام غذائي متوازن وصحي، ناهيك  بأن الخبراء في التغذية يحذرون من مخاطر الحليب منزوع الدسم لاسيما لمن يتبعون حمية غذائية، بحسب ما أفادت به صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

الخبراء يحذرون من شرب الحليب خالي الدسم

في هذا الشأن تحدث الخبير في مجال التغذية بابلو أوخيدا، عن الحليب منزوع الدسم، حيث أشار إلى أن هذا النوع من الحليب هو إحدى الخيارات التي يتبعها الكثيرون للتخلي عن شرب الحليب كامل الدسم، والذي قد لا يكون خيارًا جيدًا.

الخبراء يحذرون من شرب الحليب خالي الدسم
الحليب

وقال بابلو أوخيدا: “من المهم أن تشرب حليبًا كامل الدسم يحتوي على حوالي 70 سعرةً حراريةً، ما يجعلك تشعر  بالشبع أكثر. كما يمكن أن تساعد حقيقة الشبع بكمية قليلة من السعرات الحرارية في تجنب تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات وهذا هو عدو النظام الغذائي”.

علاوة على ذلك، أشار بابلو أوخيدا إلى أن: “اللاكتوز هو جزيء مكون من نوعين من السكريات: الجلوكوز واللاكتوز، ويُمتصان إلى مجرى الدم عبر بطانة الأمعاء. ونظرًا لأن أمعاء الأشخاص ربما قد تكون غير قادرة على استيعابهما، فإنها تتجزأ ومن ثم يتم هضمهما بطريقة منفصلة. لهذا السبب يحتوي الحليب على نكهة أحلى وأقوى قليلاً”.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، لا يستطيع الأشخاص المصابون بعدم تحمل اللاكتوز، هضم السكر (اللاكتوز) الموجود في الحليب بشكل كامل. نتيجة لذلك، فإنهم يصابون بالإسهال والغازات والانتفاخ بعد تناول منتجات الألبان أو شربها. عادةً ما تكون هذه الحالة، التي تُسمى أيضًا سوء امتصاص اللاكتوز، غير ضارة، لكن أعراضها قد تكون غير مريحة.

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من جهة أخرى، تحدث الخبير عن اللاكتوز، الذي يعدّ من العناصر الضارّة، على الرغم من أنه ضروري. لذلك، تبقى قيقة شرب الحليب أو عدم شربه هي جدل لا يزال مفتوحًا.

لكن، أوضخ أوخيدا في هذا السياق: “إن الإنسان هو الوحيد الذي يشرب الحليب بعد الفطام، لذا، يمكننا ويجب علينا الاستمرار في تناول هذا العنصر الغذائي، طالما أن الجسم يتحمله جيدًا”.

لا يستطيع الأشخاص المصابون بعدم تحمل اللاكتوز، هضم السكر (اللاكتوز) الموجود في الحليب بشكل كامل
من الأفضل شرب الحليب كامل الدسم
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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