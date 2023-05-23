الثلاثاء, مايو 23, 2023
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أجمل سائقة قطار في العالم تتحدى الرجال وتنشر صور بذيئة لحبيبها فقط! (شاهد)

تدير كاثرين مونيرا مواقع على مترو ميديلين - الأسرع في كولومبيا

كتب رفيف عبدالله
أجمل سائقة قطار في العالم تتحدى الرجال وتنشر صور بذيئة لحبيبها فقط! watanserb.com
أجمل سائقة قطار
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وطن– عبرت الشابة التي تم تصنيفها على أنها “أجمل سائقة قطار”، بسعادتها في العمل في صناعة يهيمن عليها الذكور.

125 ألف متابع

تدير كاثرين مونيرا مواقع على مترو ميديلين – الأسرع في كولومبيا.

وتنشر كاثرين، مقاطع من هناك عبر “تيك توك“، حيث أطلق عليها المتابعون لقب “أجمل سائق قطار” بفضل شكلها المثير.

أجمل سائق قطار
أُطلق على كاثرين مونيرا لقب أجمل سائق قطار

تنشر الشابة الجميلة بانتظام مقاطع فيديو وهي تقود القطارات عبر التطبيق، حيث جمعت أكثر من  125ألف متابع.

صور بذيئة لحبيبها فقط!

كما تشارك السائقة المثيرة لقطات لها وهي ترتدي البكيني والملابس الداخلية البذيئة في منشورات غالبًا ما تكون مخصصة لحبيبها.

انتشرت بعض منشوراتها على نطاق واسع مع ملايين المشاهدات.

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أجمل سائق قطار
لقد أصبحت نجمة على تيك توك بفضل صورها المثيرة

تقول كاثرين إنها فخورة بمسيرتها المهنية كسائقة قطار لأنها شاملة ولا يؤخذ جنسها في الاعتبار.

تدريب سائقين

قالت: “في الماضي ، في كثير من البلدان ، كانت هذه الوظائف مخصصة للرجال فقط”.

وقالت وسائل إعلام كولومبية بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ستار“، إن أجمل سائقة قطار، سافرت مؤخرًا إلى الإكوادور المجاورة لتدريب سائقي القطارات الآخرين.

أجمل سائق قطار
تدير كاثرين أماكن في مترو ميديلين – أسرع قطار في كولومبيا

نشرت كاثرين مقطع فيديو لها وهي تدير قطارًا في مترو كيتو في عاصمة البلاد مع تعليق قالت فيه: “سعيدة لكوني جزءًا من هذه القصة ، شكرًا لك الإكوادور”.

ملايين المشاهدات

انتشر المقطع بسرعة مع 2.9 مليون مشاهدة و 2000 تعليق.

وعلق أحد المتابعين قائلاً: “معجبوك في مترو ميديلين فخورون جدًا بما تحققينه”.

أجمل سائق قطار
غالبًا ما تشارك البيكيني والملابس الداخلية في منشوراتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

بينما أضاف آخر: “عندما ركبت مترو الأنفاق ورأيتها ، صدمت.. فكرت في ابنتي. جيد للنساء. شكرا لعملكم. ليس للمرأة حدود “.

وكتب ثالث: “إنها الأفضل على الإطلاق”.

بينما قال رابع: “هناك ، لقد وقعت في الحب”.

وعلق شخص آخر: “الآن فهمت كل هذه الضجة حولك ، أنت حقًا جميلة جدًا.”

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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