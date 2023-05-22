هالاند كاد يكسر يد مشجعة لمانشستر سيتي بسبب مصافحة التتويج بالدوري (فيديو)

- Advertisement -

وطن- أظهر مقطع فيديو وُصف بأنها طريف، ما فعله النرويجي هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بيد فتاة، لمجرد مصافحتهما.

حدثت الواقعة عقب مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي احتفل بعدها العملاق الإنجليزي بالبريميرليغ عقب منافسة حامية مع نادي أرسنال الذي ظلّ متصدّراً أغلب فترات الموسم.

وكان هالاند يصافح عدداً من المشجعين في احتفالية تتويج السيتي بالفوز بالدوري الإنجليزي، وشوهد هو يصافح فتاة تألّمت بشدة جراء ذلك، وظهرت في مقطع الفيديو وكأن يدها قد كُسرت بسبب المصافحة مع العملاق النرويجي.

The force from Haaland's hand left that poor girl in pain.#MCICHE #ManchesterCity pic.twitter.com/nAobfP9ZJS — The Nomad (@NomadPundit) May 21, 2023

مانشستر سيتي بطلاً للبريميرليغ

وتوّج مانشستر سيتي بلقب البريميرليغ، التاسع في تاريخه، والثالث على التوالي، ودخل الفريق مباراة تشيلسي دون الحاجة لأي نقاط منها، بعدما أهداه أرسنال البطولة قبلها بيوم بعد خسارته أمام نونتنغهام فورست بهدف نظيف.

مانشستر سيتي يصنع التاريخ في البريميرليج 🔥 pic.twitter.com/FcOFUEgI75 — EPL World (@EPLworld) May 21, 2023

- Advertisement -

تصريحات هالاند بعد بطولته الأولى مع السيتي

وقال هالاند، في تصريحات عقب الفوز على تشيلسي: “ما حدث غير طبيعي، لا أعرف ماذا أقول، أنا سعيد للغاية.. هذه هي الذكريات التي ستبقى معي لبقية حياتي، حقًا، لا أعرف ماذا أقول”.

وأضاف: “إنه أمر خاص، سأستمتع بهذا اليوم، إنه لأمر مدهش.. في الموسم الأول، 36 هدفًا، لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ونهائيان آخران قادمان، هذا ليس سيئاً”.

أرقام بارزة في موسم مرعب

يُشار إلى أن مانشستر سيتي حسم اللقب قبل 3 جولات من النهاية، وهذه هي المرة الثالثة في 7 تتويجات سابقة للسيتي التي لا يحتاج فيها للوصول إلى اليوم الأخير أو الجولة الأخيرة من البريميرليج.

ويملك مانشستر سيتي حاليًا سلسلة من 11 انتصارًا متتاليًا، وهي سلسلة الانتصارات المتتالية الأطول في البريميرليج هذا الموسم.

🎥 شــــــاهد | مانشستر سيتي يحتفل مع جماهيره بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز الثالث تواليا والتاسع في تاريخه 🏆 pic.twitter.com/8rWdgYHpc4 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) May 21, 2023

كما أن مانشستر سيتي لم يخسر في آخر 13 مباراة بالدوري، وهي المسيرة الأطول للفريق هذا الموسم في البريميرليج دون هزائم، منذ سلسلة من 10 مباريات متتالية في بداية الموسم.

وهذا الموسم، سجّل السيتي 92 هدفًا كأقوى خط هجوم في الدوري متفوّقًا على آرسنال الذي يملك في رصيده 83 هدفًا، كما يملك أقوى خط دفاع باستقبال شباكه 31 هدفًا، متفوقًا على نيوكاسل الثاني الذي استقبل 32 هدفًا.

كما أنّ المان سيتي يملك أكبر فارق أهداف بواقع 61 هدفًا، متفوّقًا على أرسنال الثاني الذي يملك فارق أهداف يصل إلى 40 هدفًا.