هالاند كاد يكسر يد مشجعة لمانشستر سيتي بسبب مصافحة التتويج بالدوري (فيديو)

وطن- أظهر مقطع فيديو وُصف بأنها طريف، ما فعله النرويجي هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بيد فتاة، لمجرد مصافحتهما.

حدثت الواقعة عقب مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي احتفل بعدها العملاق الإنجليزي بالبريميرليغ عقب منافسة حامية مع نادي أرسنال الذي ظلّ متصدّراً أغلب فترات الموسم.

وكان هالاند يصافح عدداً من المشجعين في احتفالية تتويج السيتي بالفوز بالدوري الإنجليزي، وشوهد هو يصافح فتاة تألّمت بشدة جراء ذلك، وظهرت في مقطع الفيديو وكأن يدها قد كُسرت بسبب المصافحة مع العملاق النرويجي.

The force from Haaland's hand left that poor girl in pain.#MCICHE #ManchesterCity pic.twitter.com/nAobfP9ZJS

— The Nomad (@NomadPundit) May 21, 2023