الإثنين, مايو 22, 2023
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رياضة

هالاند كاد يكسر يد مشجعة لمانشستر سيتي بسبب مصافحة التتويج بالدوري (فيديو)

الفتاة ظهرت وهي تتألم بشدة بعدما صافحها المهاجم النرويجي هالاند في احتفالية التتويج ببطولته الأولى مع السيتي

كتب خالد السعدي
هالاند watanserb.com
هالاند يصافح فتاة بشدة بعد التتويج بالدوري الإنجليزي
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وطن- أظهر مقطع فيديو وُصف بأنها طريف، ما فعله النرويجي هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بيد فتاة، لمجرد مصافحتهما.

حدثت الواقعة عقب مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي احتفل بعدها العملاق الإنجليزي بالبريميرليغ عقب منافسة حامية مع نادي أرسنال الذي ظلّ متصدّراً أغلب فترات الموسم.

وكان هالاند يصافح عدداً من المشجعين في احتفالية تتويج السيتي بالفوز بالدوري الإنجليزي، وشوهد هو يصافح فتاة تألّمت بشدة جراء ذلك، وظهرت في مقطع الفيديو وكأن يدها قد كُسرت بسبب المصافحة مع العملاق النرويجي.

مانشستر سيتي بطلاً للبريميرليغ

وتوّج مانشستر سيتي بلقب البريميرليغ، التاسع في تاريخه، والثالث على التوالي، ودخل الفريق مباراة تشيلسي دون الحاجة لأي نقاط منها، بعدما أهداه أرسنال البطولة قبلها بيوم بعد خسارته أمام نونتنغهام فورست بهدف نظيف.

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تصريحات هالاند بعد بطولته الأولى مع السيتي

وقال هالاند، في تصريحات عقب الفوز على تشيلسي: “ما حدث غير طبيعي، لا أعرف ماذا أقول، أنا سعيد للغاية.. هذه هي الذكريات التي ستبقى معي لبقية حياتي، حقًا، لا أعرف ماذا أقول”.

وأضاف: “إنه أمر خاص، سأستمتع بهذا اليوم، إنه لأمر مدهش.. في الموسم الأول، 36 هدفًا، لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ونهائيان آخران قادمان، هذا ليس سيئاً”.

أرقام بارزة في موسم مرعب

يُشار إلى أن مانشستر سيتي حسم اللقب قبل 3 جولات من النهاية، وهذه هي المرة الثالثة في 7 تتويجات سابقة للسيتي التي لا يحتاج فيها للوصول إلى اليوم الأخير أو الجولة الأخيرة من البريميرليج.

ويملك مانشستر سيتي حاليًا سلسلة من 11 انتصارًا متتاليًا، وهي سلسلة الانتصارات المتتالية الأطول في البريميرليج هذا الموسم.

كما أن مانشستر سيتي لم يخسر في آخر 13 مباراة بالدوري، وهي المسيرة الأطول للفريق هذا الموسم في البريميرليج دون هزائم، منذ سلسلة من 10 مباريات متتالية في بداية الموسم.

وهذا الموسم، سجّل السيتي 92 هدفًا كأقوى خط هجوم في الدوري متفوّقًا على آرسنال الذي يملك في رصيده 83 هدفًا، كما يملك أقوى خط دفاع باستقبال شباكه 31 هدفًا، متفوقًا على نيوكاسل الثاني الذي استقبل 32 هدفًا.

كما أنّ المان سيتي يملك أكبر فارق أهداف بواقع 61 هدفًا، متفوّقًا على أرسنال الثاني الذي يملك فارق أهداف يصل إلى 40 هدفًا.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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