مورينيو يُفاجئ الجزائري محرز بتصريح أحرج به غوارديولا

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وطن- تحدث المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، عن النجم الجزائري رياض محرز لاعب جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، بتصريح أحرج به مدربه الإسباني بيب غوارديولا، نظراً لقلة مشاركاته مع الفريق هذا الموسم.

وقال البرتغالي مورينيو، ” رياض محرز يستحق اللعب بشكل أساسي في أكبر الأندية بالعالم، إلا أن الوضع في نادي مانشستر سيتي مختلف. بسبب وجود العديد من اللاعبين المنافسين له”.

حديث مورينيو عن إمكانيات رياض محرز

وأردف مورينيو، ” الإمكانيات الكبيرة التي توفرها إدارة مانشستر سيتي لبيب غوارديولا في سوق الانتقالات، عكس فريق روما الذي يعاني مالياً”.

كما وأضاف، ” المدرب غوارديولا لا يعاني مع فريقه، لأنه يمتلك عدداً من اللاعبين لا يلعبون بشكل أساسي مع الفريق يصل سعرهم 70 مليون يورو”.

نهائي دوري أبطال أوروبا

واستكمل البرتغالي مورينيو حديثه، ” في روما دفعنا 7 ملايين يورو في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، وعلى الرغم من ذلك وصلنا إلى نهائي الدوري الأوروبي”.

وختم، ” ما يقوم به غوارديولا الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن قام بالاستعراض في الشوط الثاني والدفع بجوليان ألفاريز وفودين ومحرز، أمام ريال مدريد الإسباني..”.

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وكان فريق روما قيادة المدرب البرتغالي مورينيو، قد وصل إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم، بعد فوزه على ليفركوزن. بهدف نظيف دون مقابل في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور نصف نهائي البطولة القارية الأوروبية.

كما هو الحال مع فريق مانشستر سيتي الذي وصل للمرة الثانية إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب بطل النسخة الماضية ريال مدريد. بعد فوزه العريض عليه. بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين من دور النصف النهائي.

وسيلتقي فريق روما أمام نظيره ساليرنيتانا، الاثنين، في منافسات الجولة ال36 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

يذكر بأن فريق روما يحتل المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو). برصيد 59 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر نابولي والمتوج بالدوري لهذا الموسم برصيد 86 نقطة.